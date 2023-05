-Afectan intrigas desde Juárez a Cynthia Marina

En nada le ayudan a la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos, las intrigas que desde Juárez le genera a su administración municipal la exsecretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivonne Hernández Parra, considerada con poder, todavía, dentro del gobierno de la exmorenista.

Hernández buscó exiliarse en la frontera luego de un año de ser parte de la administración de Ceballos y la semana pasada reapareció en una sesión de Cabildo para, según ella, desmentir que da órdenes a los funcionarios de la alcaldesa.

El asunto no pasa de los chismes y las intrigas pueblerinas, ahora que el gobierno está tambaleando desde que las fuerzas federales y estatales intervinieron en la zona ante la incapacidad municipal.

Sin embargo, es una realidad que la abogada exsecretaria se sigue presentando como la única que puede resolver los problemas en el municipio, lo que nada ayuda a la estresada alcaldesa.

***

La detención del economista que tan criticado resultó como secretario de Salud, Eduardo "El Higadito" Fernández, fue todo un bombazo cuya lumbre llegó también al exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, otro corralista con orden de aprehensión en contra.

El caso de Fernández Herrera les pega a ambos exfuncionarios, dado que se trata de la contratación de un crédito para el Instituto Chihuahuense de la Salud, al final del corralato, sin tener el permiso del Congreso del Estado y sin poner a competir a los bancos para mejorar las condiciones de la deuda, dos graves violaciones a las normas que seguramente llevan oculto algún negocito de los involucrados.

En el proceso, Fuentes Vélez avaló la contratación de deuda para el Ichisal como única opción para suplir su propia incompetencia al frente de las finanzas estatales.

Fernández Herrera, por su parte, demostró que ni buen administrador resultó del aparato de salud que le encomendó Javier Corral tras el deceso del doctor Jesús Enrique Grajeda, pues hundió financieramente a la Secretaría de Salud y, para colmo, cayó en el juego de operar con déficit y deuda una instancia vital que hasta antes del corralato se había mantenido relativamente sana.

Los detalles del caso seguramente van a dar mucho de qué hablar del nuevo huésped distinguido de Aquiles Serdán, así como de los jefes a los que sirvió en el quinquenio 2016-2021.

***

El cuestionado despacho López Elías Finanzas Públicas es el señalado como beneficiario del secretario de Hacienda de la administración estatal pasada, Arturo Fuentes Vélez, con dos pagos por cerca de 100 millones de pesos por su asesoría en la fracasada reestructuración de la deuda pública del estado.

La empresa de Pedro López Elías y un grupúsculo de contadores del centro del país presumía durante el gobierno de Corral Jurado su aportación a la segunda reestructura de los pasivos contra el estado.

Aunque el refinanciamiento fue un fracaso igual que el primero, el despacho hizo uno de sus grandes negocios con las lastimadas finanzas estatales, manejadas al capricho del golfista y la ignorancia de Fuentes Vélez.

Pues bien, ahora López Elías Finanzas Públicas, supuestamente mantiene operaciones en Sinaloa, Mérida, Campeche, Monterrey, Tamaulipas, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Chiapas y Michoacán, entre otros estados y ciudades a lo largo del país.

Todo ello mientras en Chihuahua enfrenta la acusación de cobrar 98 millones de pesos sin demostrar el trabajo realizado en la fracasada reestructuración de la deuda.

***

Por cierto, el arraigo de Arturo Fuentes Vélez en el PAN ha sido uno de los factores que más pesan en las posturas de sus compañeros militantes, luego de que el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, revelara la investigación penal en su contra, con orden de aprehensión solicitada y obsequiada de por medio.

Exconsejero estatal del partido, el jefe de las finanzas del corralato tenía aspiraciones de llegar a ser consejero vitalicio del albiazul, pues desde hace unos años se asumía como parte de la vieja guardia del panismo y se sentía con el derecho de tener un asiento permanente en la mesa de las decisiones.

Su huida de Chihuahua, previa a la orden de aprehensión que fue girada, y el largo tiempo perdido entre abogados por múltiples causas en las que aparece su nombre, lo habían desconectado de la escasa militancia que lo apoyaba por razones de afinidad política o familiar.

Ahora que formalmente está prófugo y su defensa ha sido lo bastante errática como para ganar credibilidad, el tema de Fuentes Vélez puede subir al debate de los grupos que controlan el partido, para tomar una decisión sobre su militancia en caso de que llegue a complicarse su delicada situación jurídica.

***

Hasta con algo de envidia vieron los empresarios jóvenes de Juárez una iniciativa que la gobernadora Maru Campos envió al Congreso del Estado la semana pasada, con el fin de fortalecer jurídica, territorial y económicamente al Centro de Exposiciones y Convenciones de la capital del estado.

Mientras en la frontera han pasado dos décadas sin siquiera ponerle una primera piedra a lo que bien podría ser Expo-Juárez, el Expo-Chihuahua, de aprobarse el planteamiento de la mandataria estatal, ahora podría expandirse para tener un complejo más grande, con múltiples opciones productivas. Todo un hub de exposiciones, le dicen los empresarios.

La ampliación proyectada con la propuesta para modificar el fideicomiso que maneja el Centro de Convenciones capitalino, busca crear espacios comerciales accesibles para facilitar el turismo de negocios, todo en los alrededores del enorme ya existente.

Es más, plantea crear un Centro de Desarrollo Económico con la posibilidad de que Expo-Chihuahua arrende o administre instalaciones comerciales y hasta de hotelería, además de hasta las cámaras empresariales podrían quedar en el mismo sitio. El salto sería enorme y transformaría aún más esa zona de la capital.

En la frontera, no se puede dejar de insistir, ni la primera piedra. Vaya, ni siquiera el terreno o el lugar han podido elegirse para un proyecto que, por no hacerse, le provoca a la ciudad que no le ingresen cuando menos unos 400 millones de pesos anuales de derrama económica.

***

Ha sido un primer eje para beneficiar a esta frontera en materia de seguridad la anunciada estrategia “Juárez Vigilante” por parte del Gobierno municipal.

Se trata de una importante inversión en equipo de alta tecnología destinada para seguridad en la ciudad con centros de mando móvil, drones, más de mil 200 cámaras de video-vigilancia de tecnología de punta y la instalación de arcos lectores de placas en puntos estratégicos en la ciudad.

Ahora es momento que otro de los ejes del proyecto entre en turno. Hablamos de la digitalización de los trabajos en esa misma materia, en específico de las puestas a disposición; es decir, que hoy en día miles de elementos municipales ya están mudando la forma de hacer las consignaciones de la manera antigüita a forma digital y dejar a un lado todo el papelerío utilizado desde siempre con una repartición de copias para todos los departamentos.

Eso ayudará a que los policías no descuiden sus zonas de patrullaje durante el tiempo que duraban anteriormente llenando la papelería y todo el ritual para consignar a los delincuentes ante la autoridad investigadora.

Los policías serán ayudados por una tablet o teléfonos celulares y llenarán la información que se requiere para las consignaciones en un formato previamente estudiado y avalado jurídicamente para facilitar las mismas.

Eso mejorará tiempos y hasta ahorrará consumo de hojas de papel, haciéndolo desde el lugar de los hechos sin necesidad de tener que llevar al detenido a la estación policíaca.

Con ello entra una nueva era de digitalización en las filas de la Secretaría de Seguridad que permite avanzar en pasos agigantados en materia de seguridad que logra crecer en la conectividad que el mundo va exigiendo en temas de tecnología.

No falta mucho para que este modelo de operación se inicie también en las demás corporaciones por lo práctico y lo benéfico que resulta para la operatividad de los policías en la calle.