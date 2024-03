Adriana Terrazas contra la violencia política de las mujeres

En este momento de la historia, debemos luchar por erradicar las violencias en contra de las mujeres. Esta misión no es sólo un discurso, se trata de un deber de todas y todos, es una misión que nos recuerda una centenaria narrativa de sistemática discriminación, abusos e injusticias contra las mujeres en todos los ámbitos.

A decir de Zygmunt Bauman, uno de los más importantes exponentes de la filosofía política contemporánea, la tolerancia no aplica en casos de injusticias, por el contrario, es un deber ser intolerantes ante cualquier atentado contra la dignidad, la libertad y en general contra los Derechos Humanos que hoy representan los más altos principios de la justicia.

En ese sentido, levantar la voz y señalar a quien pretende violentar a otra persona por ejercer sus derechos y libertades, es una forma de visibilizar un problema social que es de todas y todos, pero principalmente de quienes ejercen una función pública ya que, quienes detentan el poder, están obligados a actuar con la más alta ética en todas sus acciones, privilegiando la democracia y el Estado de Derecho.

En México, que pretende tener un gobierno de bienestar, es imprescindible una intachable política de protección para los grupos vulnerables sin cortapisas, ni excepciones.

Entre los cientos de casos que lamentablemente ocurren diariamente en el país, hoy tenemos un caso relevante en Chihuahua, porque quienes están señalados por violencia política son varios diputados locales que pertenecen al partido Morena y, también destaca, que quien les acusa es una mujer juarense, la diputada Adriana Terrazas Porras, quien decidió no pasar por alto las agresiones que recibió en varias ocasiones y de diversas formas, por lo que acudió ante los tribunales a señalar a sus violentadores.

El problema tiene su origen en la elección de Adriana Terrazas como presidenta del Congreso Local, un cargo para el que fue electa por la mayoría de sus pares, es decir, de las diputadas y los diputados, pero por ilógico y absurdo que parezca, fue su propia bancada -del partido Morena-, quienes se inconformaron con la decisión, argumentando que no tenía autorización del coordinador, ni de las autoridades partidarias, cierto o no, la elegibilidad de Terrazas Porras no depende de una discusión político-partidista, se les olvida que los legisladores son representantes de pueblo y que su mandato no está condicionado a un partido político, cada legislador tiene sus deberes y no están sujetas a la decisión de un grupo parlamentario, esa práctica de convertir a los diputados en marionetas está matando a la democracia.

La diputada Terrazas Porras no cometió ninguna ilegalidas, en todo caso, la decisión de romper el diálogo entre los diputados de Morena, demuestra precisamente porqué la mayoría decidió que fuera la Mtra. Terrazas líder del Poder Legislativo por dos años consecutivos, su oficio político y vocación de servicio son parte de su perfil y eso nadie lo puede negar.

Lo que necesita Chihuahua, sin duda, es hombres y mujeres como Adriana Terrrazas, que construyan acuerdos y logren materializar los proyectos de la administración pública estatal.

Pero la mayoría de los diputados de Morena, mimetizados con el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, creen que transformar el país es destruir, desunir, borrar, cortar, no se dan cuenta de que la política debe ser lo contrario, construir, unir, escribir y desatar.

Pero nunca quisieron hablar, los diputados de Morena prefirieron abandonar la mesa de diálogo y con brutalidad política comenzar una agresión sistemática en contra de la Mtra. Adriana Terrazas, no fue una vez, ni dos, fueron decenas de embestidas, usando el discurso de la pureza ideológica de izquierda como un burdo camuflaje, se lanzaron en contra de la diputada juarense que no es nada dejada.

Desde la primera agresión estaba justificada una demanda por violencia política, pero no fue hasta que le colmaron la paciencia que decidió emprender una acción legal por la vía de los tribunales; en este caso, quienes sancionan las ilegalidades en procesos político son los órganos electorales, ante ellos se acreditaron las diversas modalidades en las que estos diputados violentaron políticamente a la Mtra. Adriana Terrazas y, posteriormente, vino la sanción; aunque todavía está en manos de los jueces, el caso sentará un precedente para las nuevas generaciones de mujeres que emprendan una carrera política.

La gran enseñanza que deja este pasaje de la historia reciente, es que los derechos de las mujeres no deben quedarse solamente en el discurso, ahí están los mecanismos legales para ejercer el derecho a la no violencia y hay que combatirlo en cualquiera de sus formas, ese es el único camino para disminuir la impunidad, ninguna mujer debe quedarse callada frente a esta forma de discriminación y menos dejarlo pasar.

Más allá del caso Terrazas que cobrará relevancia a nivel nacional, queda también la posible sanción, en este caso, algunos de los diputados que están acusados no podrían reelegirse, esto definitivamente sería un mensaje claro de las autoridades judiciales en materia electoral de que en Chihuahua se respetan los derechos políticos de las mujeres. Que así sea y que sirva de ejemplo para que no vuelva a ocurrir.