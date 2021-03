Adriana Fuentes, lo que Juárez necesita

La suerte está echada. En las próximas elecciones las y los juarenses elegiremos al siguiente Gobierno municipal. Entre las opciones con más posibilidades están una mujer y tres hombres, la empresaria Adriana Fuentes por el PRI, Cruz Pérez Cuéllar por Morena, Javier González Mocken por el PAN y Rodolfo Martínez por Movimiento Ciudadano.

A pesar de que el resultado final es impredecible, hay ciertos elementos del análisis que nos permiten hacer un recuento en tres niveles: lo que dicen las estadísticas, lo que está sucediendo en la campaña y lo que necesitamos en realidad.

Vayamos al primer nivel. Si nos guiamos por las estadísticas, tenemos dos datos para cruzar, las elecciones anteriores y las encuestas que proyectan un escenario probable. En ese sentido, si las elecciones fueran hoy, ganaría Morena, pero también si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta -si fueran tres, entonces triciclo-.

El hubiera no existe, en tanto que no se materializa. Pero a la gente le gusta creer que puede descifrar el destino. Las elecciones son como el fútbol, todos tienen una opinión, se creen expertos y saben lo que se debe hacer.

La cuestión de las estadísticas es que responden a una situación muy particular. Para empezar, el antecedente inmediato es el 2018, una elección histórica del tsunami electoral llamado AMLO, donde la corriente arrastró a todas las fuerzas políticas y reconfiguró el sistema político mexicano. AMLO no ha logrado la Cuarta Transformación de México, pero sí fue un cambio radical en la forma de hacer política.

Un paréntesis. Morena ha construido una ficción genial a través de la elección por encuestas y de la lotería para la selección ¿qué puede ser más democrático que el azar? Los nuevos cuadros de Morena en verdad creen que tendrán posibilidades. Así, el perdedor quedará satisfecho y trabajará en campaña como si hubiese ganado.

Precisamente, ese es el primer factor, Morena no es el mismo, ahora es un partido de Estado. En 2018, Morena repartió las candidaturas en un escenario incierto, cientos de candidatos sin posibilidades en un escenario normal ganaron por el efecto AMLO (todos se creen Obama).

Tampoco es algo nuevo, en el año 2000 un mecánico ganó el cuarto distrito del PAN ante el exalcalde Chuy Macías. Fue el mismo fenómeno, se le llamó el “efecto Fox", pero, tres años después, Fox perdió las elecciones intermedias y el control de la Cámara de Diputados, lo que se conoció después como el “defecto Fox". El gobierno del cambio resultó una pifia, como está resultando ahora la 4T.

Las modas electorales son así, pasajeras. En Estados Unidos, por ejemplo, ganó el discurso del odio de la extrema derecha con Trump, lo mismo sucedió en Brasil con Bolsonaro. En la otra punta de la cuerda, la izquierda, también hubo protagonistas, primero López Obrador en México y después Alberto Fernández en Argentina. Conservadores y liberales, unidos por el populismo.

En ese contexto, el discurso de AMLO prendió en 2018. Pero hoy, las cosas han cambiado. Morena se enfrenta a la realidad. En Juárez, es uno de esos lugares en que las reglas de la política mexicana se ponen a prueba. Desde la transición temprana en 1983, cuando el PRI perdió por primera vez en Juárez; después con el fraude patriótico de 1986 que provocó el verano caliente -también en Juárez-; hasta 1992, cuando Francisco Villarreal, panista auténtico y legítimo, enarbolaba la causa del municipalismo que sembró las bases de un largo periodo de 12 años de gobiernos panistas (interrumpidos por 10 meses del Consejo Municipal que también fue histórico cuando se anularon las elecciones de 2001).

La hegemonía del PAN en Juárez duró hasta el 2004, cuando precisamente Cruz Pérez Cuéllar compitió por la presidencia municipal con las siglas del PAN junto a Javier Corral, que intentó por primera vez ser gobernador con resultados terribles para Acción Nacional. Ironías de la vida.

Pero tiempos traen tiempos. Dice Steve Jobs que la historia solo se puede entender uniendo los puntos hacía atrás, no hacía adelante. Es evidente, hasta ahora no se puede predecir el futuro como Nostradamus, solamente se pueden hacer cuentas.

Esto me lleva a la siguiente punto de análisis: lo que está sucediendo ahora mismo. Pues es interesante, comenzaré por el PRI, Adriana Fuentes ha logrado reunir a los grupos del tricolor, en esta ocasión nadie tiene nada que perder, pareciera una minucia, pero es un gran capital, hay que recordar que “en los detalles está Dios o está el diablo”. A diferencia del 2016, cuando todos los grupos del PRI se sabotearon unos a otros para comerse el pastel completo, hoy, se ha logrado un acuerdo en torno a Adriana Fuentes, puedo decir que es el único acuerdo fuerte a nivel estatal.

Pero ¿el PRI tiene posibilidades? Para algunos no. Los que ahora dan por muerto al PRI son los mismos que anunciaron su muerte en el año 2000 y el PRI regresó en 2012 a Los Pinos (que ahora es museo por cierto).

También se les olvida que Coahuila, en 2020, aparecía ganado para Morena en las encuestas y fue un rotundo fracaso para AMLO porque el PRI se llevó carro completo con lo que llamaron los especialistas “el voto oculto”, el que no aparece en las encuestas. Entonces, habría que preguntarse ¿a dónde irán los votos del movimiento independiente de Cabada? ¿A dónde irán los votos del desencanto de AMLO? y ¿A dónde irán los votos de la decepción? Es muy probable que al PRI.

Por otro lado, el PAN hizo un movimiento de alto riesgo al imponer como su candidato a Javier Gonzalez Mocken con base en una aparente popularidad. Pero el costo ya es muy alto para el PAN. Veamos, Mocken pasó del PRI a Morena y después al PAN, en cada transición ha perdido fuerza, eso evidente.

La apuesta de Acción Nacional tiene otro conflicto, el panismo tradicional no está conforme y, al final, son los que representan el voto duro. En ese escenario, será muy complicado alinear los grupos al interior y, el PAN -como cualquier partido- sin su base no es nada. En ese contexto, al final Mocken le va a quitar más votos a Maru Campos de los que pensaba que le iba a aportar. La estrategia es evidente, el PAN solo quiere empatar Juárez, no le hace que pierda, porque saben que en la capital está el triunfo. Esa soberbia les puede costar caro.

El puntero, como ya lo he dicho, es Cruz Pérez Cuéllar, pero tiene una piedra muy pesada que lo detiene: se llama AMLO. Si la gente decide frenar la 4T, puede desplomarse el voto de Morena con resultados desfavorables, esto implicaría poner en riesgo la elección estatal, porque, contrario al PAN, Morena espera ganar la elección con Juárez porque el resto del estado está perdido.

Finalmente, está Rodolfo Martínez “El Güero”, quien encabeza la propuesta de Movimiento Ciudadano. Sus posibilidades están sostenidas en una parte del equipo del alcalde con licencia Armando Cabada y un golpe de suerte que solamente puede funcionar con la operación en territorio. En una coyuntura ideal, “El Güero” podría echar a andar la maquinaria del otrora gobierno independiente, pero solamente un milagro lo puede levantar.

Como podemos observar, una cosa es lo que dicen las estadísticas, otra lo que dice la realidad y, finalmente, está lo que necesitamos. Juárez requiere un gobierno que sea capaz de gestionar con la federación sin ser sumiso y eso descarta a Morena. Necesita un gobierno que pueda exigir al Gobierno del Estado sin deberle el favor de la candidatura, eso descarta al PAN -en caso de que gane Maru Campos-. Un tercer factor para descartar es quienes ya tuvieron su oportunidad de gobernar Juárez, en ese sentido se descarta Mocken que ya fue alcalde y no pudo con el paquete, también “El Güerito” Martínez que fue alcalde suplente y administrador de la ciudad y no puede mostrar un solo logro.

Considero que Juárez necesita de un gobierno que enfrente con valentía y sin ninguna atadura a la Federación y el Gobierno estatal que son rapaces para robarle el presupuesto a Juárez y con ello le roban el futuro. La única que puede hacerlo es Adriana Fuentes, ella es lo que necesita Juárez.