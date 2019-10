Adolescentes en conflicto con la ley: ¿cárcel o reinserción?

La participación de adolescentes en delitos, y particularmente en delitos graves, es un tema que requiere reflexiones serias y, sobre todo, el desarrollo de programas y políticas que atiendan la problemática desde sus causas. Con frecuencia escucho, en conversaciones cotidianas y en foros diversos, la exigencia de que se eleven las penas, de que se les castigue como adultos, “pues si fueron capaces de cometer tales actos, tienen que pagar por ello”.

Estoy convencida de que asumir la responsabilidad sobre los propios actos es indispensable para la realización plena de la dignidad humana (aplica también a adultos). No estoy diciendo que las y los adolescentes no asuman responsabilidad sobre sus actos. Al contrario, estoy convencida de que, a través del respeto a los derechos, los compromisos hacia los otros serán siempre mayores. Que será imposible “arreglar” con justicia penal lo que no se ha hecho con justicia social.

En el Seminario sobre Inseguridad, Violencia y Derechos humanos que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Elena Azaola, investigadora del Ciesas (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), presentó los resultados del Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México, mismo que se enfocó en las entidades de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa. El estudio no incluye a nuestro estado, pero la realidad que en él se plasma es cercana a la que viven las y los adolescentes de nuestra entidad y de manera particular, de Ciudad Juárez. A pesar de que su enfoque es el de la reinserción, el diagnóstico da pistas sobre aspectos que requieren atención urgente para prevenir la implicación de adolescentes en diversos delitos.

Según dicho diagnóstico, 47 por ciento de las y los adolescentes entrevistados abandonaron sus casas por días o meses o de forma indefinida. Las causas principales fueron: “la separación o la violencia entre los padres y el maltrato o el abuso sexual hacia los propios adolescentes”. De estos adolescentes, 27 por ciento lo hicieron de cuatro a 12 meses; 22 por ciento durante más de un año, y el 20 por ciento salió de su casa y no regresó.

Según una educadora comunitaria de sociedad civil, 12 por ciento de los niños, de entre 8 y 12 años, que habían atendido en un centro educativo a su cargo, no vivía con sus familias. No es un dato representativo, pero sí indica la gravedad del problema. Quienes trabajan en zonas de alta vulnerabilidad social de nuestra ciudad pueden dar fe de la facilidad con que niñas, niños y adolescentes terminan fuera de sus hogares.

Es importante reflexionar sobre las condiciones reales de las familias. Clara Jusidman ha insistido desde hace varios años en los impactos nocivos de la contracción salarial en nuestro país y en lo costoso que ello ha sido para las familias y para el desarrollo de los seres humanos en general. Por una parte, por la exigencia de que cada vez más miembros de la familia se integren al mercado laboral (el nivel adquisitivo actual del salario es la quinta parte que hace cuatro décadas), lo que ha orillado a las familias a incorporar al trabajo a las mujeres y a los adolescentes y jóvenes. Por otro, por la ausencia de políticas públicas que den soporte a las tareas domésticas y de cuidado, tradicionalmente asumidas por las mujeres.

Las y los adolescentes crecen en familias con serias dificultades para lograr la línea mínima de bienestar, con fuertes cargas de tensión y estrés y expuestas a violencias de diversos tipos. Forman parte de familias en las que la violencia se ha repetido por generaciones y se ha visto engrosada por la violencia externa y la pérdida violenta de seres queridos que en muchos casos siguen sin procesar; con escasas oportunidades de desarrollo, altos riesgos de ser excluidos del sistema escolar y expuestos a ser cooptados por organizaciones criminales.

Las y los adolescentes requieren que sus derechos sean respetados y garantizados. Necesitan ambientes que faciliten su desarrollo y la actualización de sus potencialidades, aunque hayan cometido algún delito. Merecen una sociedad que les dé la bienvenida, que les brinde la experiencia de que el mundo es un lugar habitable y el género humano es digno de confianza.