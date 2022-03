Adiós al negocio de las viviendas

Casas de menos 40 metros, casas “dormitorios”, casas sin acceso al transporte, casas con graves carencias de infraestructura y servicios, casas en zonas inseguras, todo esto es el resultado de haber hecho del derecho a la vivienda un negocio entre muchos “vivienderos” coludidos con presidentes municipales, gobernadores y todos aquellos involucrados con garantizarla.

Construir por construir, sin tomar en cuenta la adecuación para quienes las habitarían, ha traído como resultado el abandono de estas viviendas, donde en la última década aproximadamente cinco millones de viviendas están deshabitadas.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos, 38.4 por ciento de la población de México habita en una vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento.

El Coneval señala que cuatro de cada 10 viviendas en México, no responden a lo que es una vivienda adecuada; en los últimos 20 años, 8 de cada 10 viviendas se hicieron en polígonos que no debieron ser urbanizados y, 5 de cada 10 viviendas no tuvieron la conectividad adecuada, no solo en términos de transporte público sino también de viabilidad.

En Ciudad Juárez, de enero de 2005 y mayo de 2012 se autorizaron 101 mil 105 créditos de vivienda por el Infonavit, y al final de ese año, Juárez era el municipio con más viviendas abandonadas a nivel nacional, con nueve mil 98 (6.3 por ciento) residencias en cartera vencida promovidas por esta institución de las 144 mil 323 registradas a nivel nacional. El problema principal era que las unidades habitacionales estaban en las periferias priorizando las ganancias y desatendiendo las distanciadas de centros urbanos, centros laborales, hospitales, centros educativos y abasto (*).

Es decir, ante la necesidad de que más gente pudiera tener acceso a una vivienda, lo que se hizo fue seguir un modelo de desarrollo que carecía de planeación. La única lógica que imperaba era el “vender por vender” y el “ganar-ganar” para muchos desarrolladores inmobiliarios, quienes, al no estar establecido en ningún lado, ni en la ley, ni en reglamentos o lineamientos las características mínimas que debían tener las viviendas, obviaron que el derecho a esta, es un factor que genera y ayuda a lograr la igualdad, por lo que el acceso a ella conlleva a forjar otros derechos.

De aquí la importancia de dejar claro y sin lugar a interpretaciones cuáles son estas características. ONU-Hábitat señala siete elementos que determinan la vivienda adecuada: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural.

Todas estas características son medibles y alcanzables, no puede haber de ellas interpretaciones subjetivas, como sí las hay con los términos “digna y decorosa” que actualmente están en la redacción el Artículo 4º Constitucional. Además, tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por México en 1981, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 25, apartado 1 y en el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de los que México es parte, reconocen la vivienda adecuada como un derecho que el Estado debe solventar.

Un elemento más a reformar en el mismo artículo constitucional es la sustitución de “familia” por “persona”, reconociendo que todos los individuos tienen el derecho a la vivienda adecuada conforme las particularidades de cada uno de los hogares mexicanos, es decir, que sin importar si tienen o no familia, o si pertenecen o no a una, todas y todos tendrán garantizada la vivienda.

Después de llevarse a cabo el año pasado un parlamento abierto titulado: “El derecho constitucional a una vivienda adecuada”, con autoridades de los tres niveles de gobierno, académicos, organizaciones civiles y legisladores, por fin en esta Legislatura se ha priorizado garantizar el ejercicio del derecho humano a la vivienda adecuada, por ello, las propuestas antes expuestas fueron consideradas y valoradas positivamente por la Comisión de Puntos Constitucionales en la iniciativa que presenté en noviembre pasado, y que el pleno de la Cámara de Diputados aprobará la siguiente semana.

(*)Contreras Saldaña, Mariana Erendida. (28 de febrero 2020). Habitando territorios de expulsión: efectos socioterritoriales en dos fraccionamientos de interés social en Ciudad Juárez, 2008-2019.

https://www.academia.edu/46924663/Habitando_territorios_de_expulsión_efectos_socioterritoriales_en_dos_fraccionamientos_de_interés_social_en_Ciudad_Juárez_2008_2019