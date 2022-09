• Adiós al cambio de horario… pero no en Juárez

Revive escándalo de edificio a sobreprecio

Más de 200 contra gobernador de Puebla

Festeja el azul Joob en TRIcolor

Los días que vienen, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados habrá de dictaminar la iniciativa presidencial para crear la Ley de los Husos Horarios de México, la cual elimina de un plumazo la terrible ocurrencia de adelantar una hora el reloj desde abril hasta octubre de cada año.

Integran la comisión los diputados federales chihuahuenses Laura Patricia Contreras, del PAN; y los morenistas, Daniel Murguía y Mayté Vargas; la primera seguramente se mantiene en la indefinición por tratarse de una propuesta de López Obrador, mientras que los otros dos ni leerla necesitaron para aprobarla. Así como levantaba Murguía el dedito como priísta, hoy lo hace sin chistar en Morena.

El tema es prioridad de la mayoría morenista de San Lázaro para el periodo ordinario de sesiones recién iniciado, por lo que el dictamen favorable es un hecho, así como su aprobación antes de que termine octubre. Es una realidad inmediata de la agenda política y económica de las siguientes semanas.

De esta forma, a finales del mes próximo la hora oficial se retrasará 60 minutos, para ya no volver a moverse el año próximo… salvo en Ciudad Juárez y el resto de los municipios de la frontera norte del país. Así que habrán de incluirse, en el caso de Chihuahua, Benavides, Ojinaga, Coyame, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Janos y Ascensión.

De acuerdo al proyecto que habrá de plantearse para su dictamen, no es necesario moverle una sola coma a la propuesta presidencial presentada desde el pasado mes de julio, la cual en realidad no tuvo muchos opositores, al menos no suficientes con argumentaciones técnicas.

Por ello es que la franja norte, donde viven casi 14 millones de mexicanos, mantendrá los horarios estacionales de sus ciudades vecinas de Estados Unidos, pues con todas sus barreras las comunidades fronterizas mantienen una dinámica propia que va más allá de la división de los países.

Con la norma propuesta se le pone fin a 26 años del cambio de horario que trajo por decreto Ernesto Zedillo; y a 21 años de la Ley del Sistema de Horarios de México, creada para formalizar el experimento que, de acuerdo a todas las encuestas, es rechazado por más del 70 por ciento de la población del país.

Aterrizado a lo local, pues, la hora de Juárez seguirá siendo definida por El Paso, Texas, y así en el resto de la frontera de acuerdo a los grados en que se encuentren al oeste del meridiano de Greenwich; en tanto, en todos los demás municipios de la entidad, será este mes de octubre la última vez que deban moverle a su reloj.

La bronca será para quienes se mueven entre Juárez y Chihuahua. Continuarán los desfases y confusiones por allá a finales de octubre.

No es la eterna pelea intestina morenista ni la acelerada carrera presidencial lo que debe preocupar a la apenas estrenada dirigente de Morena en el estado, Brighite Granados de la Rosa, sino las condiciones en que se encuentra la sede estatal del partido.

En la capital del estado, el edificio oficial, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, es una vieja casa de adobe apenas adaptada con pequeñas oficinas donde debe despachar la juarense.

Pese a las prerrogativas estatales que recibe, el inmueble actual de las calles Morelos y Segunda da lástima nomás de verlo porque las remodelaciones hechas con los años parecen haberlo dejado peor que como era originalmente.

En los municipios ni se diga, sus oficinas e instalaciones generalmente son cuartuchos improvisados sin el mínimo de servicios básicos para la gente que trabaja en éstas y para la militancia en general.

Al menos para la sede estatal, Granados de la Rosa tiene la alternativa de cambiarla a un edificio adquirido por el partido a finales de 2019, ubicado en la avenida Cuauhtémoc y calle 16 de Septiembre.

Pero el inmueble es casi igual de disfuncional que el primero, con el agravante de que fue comprado más con la idea de hacer negocios por parte de la entonces dirigente nacional, Yeidckol Polevsnky y la que era secretaria de Finanzas del partido en el estado, la expriísta Martha Laguette Lardizábal.

Mudar la sede a ese edificio, antes ocupado por el banco BBVA, representaría revivir el escándalo nunca aclarado de la compra por unos 12 millones de pesos, con muy evidente sobreprecio nunca investigado por el partido que postula no mentir, no robar, no traicionar.

El bajón recetado a Arturo Urquidi, quien pasó de director de Desarrollo Social a responsable de Comercio Municipal, así como la salida de Daniel Pando de esta última dependencia, no serán los únicos cambios en el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar. Vienen más para los próximos días.

Para ocupar el lugar de Urquidi, que hoy mismo podría dejar de estar vacante, las apuestas siguen entre funcionarios de Atención Ciudadana y de Centros Comunitarios, pero no está descartada la posibilidad de algún nuevo perfil todavía fuera de la nómina municipal. La duda la despejará el propio Pérez Cuéllar en breve.

En cuanto a la razón de los ajustes que llevaron al cambio de Urquidi Astorga y Pando Morales, la gente del alcalde juarense acredita el movimiento a un refuerzo en los resultados administrativos, pero también como consecuencia de deficiencias en la operación política que va implícita en ambas dependencias.

Por esos mismos motivos, también hay apuestas en el gabinete crucista sobre los próximos que habrán de dejar sus cargos, así sea para engrosar las filas de los asesores de cajón.

Las menciones las acapara la directora de Educación, Martha Aracely González Holguín. Es la primera candidata al relevo para los próximos días, pues durante todo el año fueron pocos los enlaces logrados con las secciones 42 y 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que eran parte fundamental de su labor.

También, como ya se había anticipado hace unos días, está en la lista de la limpia el titular del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Roberto Mora Palacios.

Más de 200 firmas de legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo acompañan la denuncia por violencia política de género que presentó la diputada federal Susana Prieto Terrazas, contra su compañero guinda que ejerce como gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

El documento entregado al Instituto Nacional Electoral (INE) contiene la narrativa de lo ocurrido el pasado dos de septiembre, cuando Barbosa, ante una pregunta aparentemente “insidiosa” por parte de un medio de comunicación poblano, acusó a Prieto Terrazas de tener una relación íntima con el coordinador de los diputados federales morenistas, Ignacio Mier.

Por ello, la denuncia de la abogada laboralista juarense está dirigida al jefe del Ejecutivo de Puebla, pero también hacia un portal de noticias de aquella entidad.

El caso es todo un escándalo nacional en las ligas mayores de Morena dada la influencia del también exsenador poblano, que abrió el frente de batalla ante negociaciones fallidas entre la armadora de Volkswagen asentada en aquel estado y su sindicato, presuntamente apoyado y asesorado por la juarense.

La machista expresión de Barbosa, quien acusó una relación “melosa y cariñosa” de Mier y Prieto como justificación al extendido problema laboral de la trasnacional, indignó a buena parte de las morenistas que integran la bancada en San Lázaro.

Por eso las firmas de apoyo de las legisladoras para que el INE sancione al poblano. Y no sólo eso, sino que la amenaza va más allá, hasta el grado de intentar someter a juicio político al gobernador, quien ya debe estar bastante arrepentido de sus expresiones.

La cúpula guinda ha buscado zanjar el problema con una disculpa pública, pero por las expresiones de las diputadas que apoyan a Prieto Terrazas, parece que eso no sería suficiente.

Previo a la entrega de su último informe como presidente del panismo juarense, Joob Quintín Flores celebró sus 33 años de edad entrando a lo que él mismo definió como su “mayoría de edad” política.

Hubo reunión con selectos invitados en el corazón del exclusivo pero viejísimo fraccionamiento Campestre, justo en los amplios jardines de una residencia icónica para el panismo del norte del país: la propiedad de Don Alberto J. Torres, fundador del PAN en Juárez, en la que han estado todos los liderazgos más representativos del panismo Nacional. Desde Carlos Castillo, Ruffo y Maquío, hasta Fox y Calderón han estado en ese lugar.

Pues ahí, Joob Quintín reunió a varios de sus muchachos, algunos empresarios, académicos, comerciantes y familiares, adornando el jardín con motivos y colores patrios, por aquello del mes de la independencia, lo que bastó para que no faltara el maldoso priísta que agradeciera por la decoración tricolor. Bromas crueles entre políticos.