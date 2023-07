Adiós a los espectaculares

Ciudad de México.- El título de la presente opinión no responde a una reflexión ética de las personas que se autopromocionan, sino al temor que les provoca la aplicación de la norma. Esto se deriva de las directrices debatidas y refleja la consecuencia de los criterios establecidos por la autoridad electoral. A continuación, se explicará detalladamente dicha situación.

El proceso "pre-electoral" en curso para determinar los nombramientos de quienes coordinarán el movimiento y la formación de la coalición, se debatió en las instalaciones de las autoridades electorales, análisis marcado por una profunda revisión de la práctica política y las dinámicas electorales en México.

En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE), en su rol como árbitro electoral, ha tomado una decisión trascendental al iniciar la fiscalización y contabilización de los actos realizados por los aspirantes a la candidatura presidencial, tanto en el proceso de Morena como en el del Frente Amplio por México.

La fiscalización de los actos de los aspirantes representa un paso valiente hacia una mayor transparencia en los procesos políticos. Al contabilizar y evaluar de manera exhaustiva los recursos utilizados y los eventos promocionales llevados a cabo por los candidatos, se busca garantizar que cada uno de ellos juegue con las mismas reglas y no rebasen los límites establecidos por la ley.

El riesgo de actos anticipados de campaña es, indudablemente, una preocupación válida para el Instituto Nacional Electoral (INE), y por esta razón, ha decidido abordar la situación con investigaciones y sanciones para corregir cualquier desviación que pudiera surgir. Es importante destacar que esta fiscalización no se interpreta como un ataque a la política, sino como una forma de fortalecerla.

La consecuencia prevista por la ley para aquellos que incumplan las normas puede parecer rigurosa, pero en realidad representa un recordatorio claro de que la política debe ser un espacio donde prevalezcan la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía. Un pilar crucial que sustenta la regulación de los topes de gastos de campaña y el financiamiento electoral es el artículo 229 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Este artículo se erige como una piedra angular en el entramado jurídico que regula el proceso electoral, especialmente en lo que respecta a las disposiciones para evitar desequilibrios financieros y asegurar la equidad en la contienda. Dentro de los límites establecidos por el artículo 229, se encuentran los gastos de propaganda, que abarcan una amplia variedad de elementos como bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido y eventos políticos realizados en lugares alquilados, entre otros.

El artículo en cuestión se erige como un instrumento jurídico de suma trascendencia, al establecer sanciones enérgicas contra aquellos actores políticos que incurran en actos anticipados de campaña. La severidad de la sanción, que conlleva la pérdida de la manera de actuar y la subsiguiente sustitución de la candidatura por parte del partido, instaura un clima de cautela y aprehensión entre los aspirantes, quienes comprenden que el estricto acatamiento de la normativa es imperativo e ineludible.

En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE), al decidir emprender la ardua tarea de fiscalizar estos actos, se enfrenta a un panorama complejo. La minuciosa fiscalización conlleva la apertura de múltiples procedimientos y la detallada contabilización de los recursos utilizados, con el fin de evitar excesos en los topes de campaña establecidos.

Los aspirantes, sometidos al implacable escrutinio del INE, se exponen a la posibilidad de perder la candidatura o, peor aún, ver mermada su capacidad para ejercer recursos durante la etapa de precampaña. Es precisamente en esta fase inicial, la precampaña, donde reside el epicentro del riesgo. Los candidatos que, previo a esta etapa, han llevado a cabo actos anticipados de campaña, se ven expuestos a un perjuicio de gran magnitud.

De haber desplegado sus recursos sin considerar los plazos legales, los actores políticos se enfrentarán a una disminución de su capacidad financiera, lo que podría impedirles disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo una campaña efectiva. Por ende, el escenario se torna complejo y desafiante, exigiendo a los aspirantes una plena conciencia de que las implicaciones legales de los actos anticipados son irrevocables.

Es importante resaltar que la denominada "pena de muerte política" no es más que una señal contundente de que la ley debe ser cumplida, y que aquellos que aspiran a un cargo público deben actuar con ética y dentro de los márgenes legales establecidos. No se trata de eliminar ni descalificar a candidatos, sino de fortalecer la democracia al asegurar que todos los actores políticos participen en igualdad de condiciones y bajo un marco normativo equitativo. Por ello, no volveremos a ver un espectacular.