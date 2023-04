-Acusa finalmente juez al amigo de AMLO

-Injusticia de CFE reflejada en la inflación

-Les ordenan no recetar por escasez

-Van azules por voto en el extranjero

Finalmente no quedó en mera simulación la voluntad de la Cuarta Transformación por desahogar los procesos penales contra los funcionarios federales involucrados de una u otra manera en la terrible tragedia que arrebató la vida a 40 migrantes el pasado 27 de marzo en algo similar a una mazmorra, un centro de detención, del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta frontera.

Un amigo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el titular del INM en el país, Francisco Garduño Yáñez, fue acusado ayer oficialmente por esos hechos en un juzgado federal juarense.

Mientras AMLO convalece en un hospital militar oficialmente por Covid, su amigo, calificado por él como “buen hombre”, deberá enfrentar el proceso penal por ejercicio indebido del servicio público; en libertad todavía, pero acusado.

El juez dijo que la Ley de Migración contempla el cierre de las estancias migratorias provisionales cuando no cumplan con los requisitos de operación; y para el caso que nos ocupa, no solo no fue cerrado el centro, sino que los empleados metieron ahí a cerca de 80 migrantes, cerraron las puertas de rejas y les echaron candado.

Los indocumentados se amotinaron, encendieron fuego a las colchonetas, cerca de la mitad no pudo sobrevivir al humo y el resto es trágica historia.

Al iniciar las investigaciones, fueron detenidos cinco personas, entre empleados del INM y de una empresa privada de seguridad. Posteriormente, “cayó” inclusive el delegado del Instituto en el estado, el contra almirante Salvador G. G.

Debiera aparecer en algún momento y con alguna responsabilidad el jefe máximo del INM, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero al menos en lo conocido no llegan hasta ese nivel las responsabilidades operativas sobre las “estaciones y estancias provisionales” a donde son ingresados los indocumentados.

Aun cuando Garduño no quedó encarcelado, la percepción es que tanto ministerios públicos como el juez han tenido un desempeño hasta el momento apegado a la justicia, bastante objetivo; y sorprendentemente transparente. No ha habido queja para su cobertura por parte de los medios informativos.

***

La buena noticia con la que abril se encamina a su cierre es que en Ciudad Juárez la inflación hiló siete quincenas a la baja; el 5.4 por ciento registrado en la primera quincena del mes corriente es, además, el nivel más bajo desde agosto del año 2021.

Hace un año, cuando la guerra del otro lado del mundo representó el disparador que le faltaba al fenómeno monetario reflejado en los precios de las mercancías, la inflación había escalado hasta un 8.2 por ciento, que fue apenas una probadita de lo que vendría el resto del año.

Ahora, los reportes que emite quincenalmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran la caída clara mes a mes en el año actual, desde el siete por ciento de enero hasta el nivel alcanzado en la primera quincena de abril.

Podría considerarse una baja consistente y una tendencia, de no ser porque la inflación subyacente ha demostrado ser más persistente, sin reflejar, contrario al índice general, los efectos de la política monetaria restrictiva y castigadora del Banco de México.

Pero fuera de los datos ya conocidos, no puede pasarse por alto la injusticia y el trato desigual de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacia los estados del país.

En el indicador nacional de la inflación, las tarifas eléctricas disminuyeron en promedio un 12.4 por ciento. De hecho, buena parte de la baja general es debido a los precios de este servicio brindado y controlado por el Gobierno federal.

Sin embargo, a nivel local, las tarifas eléctricas aumentaron un 7.07 por ciento, lo que da muestra clara del maltrato selectivo de la CFE. Otras entidades tuvieron decrementos mayores en el cobro de este servicio gubernamental, pero Chihuahua registró alzas.

Aun así, el índice inflacionario local, influido por ene mil factores adicionales, se mantuvo más bajo que el registro nacional promediado, pero hubiera sido mejor si las tarifas de la CFE también hubieran disminuido aquí.

***

El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Chihuahuense de la Salud, Servicios Estatales de Salud, Pensiones Civiles del Estado y demás instancias médicas con presencia en la frontera, enfrentan una crisis general para el surtimiento de recetas.

El problema es generalizado entre los sistemas estatal y federal de salud, lo que lo hace más grave y complicado de atender. Según cálculos del personal médico que trabaja en ambos, este año hay hasta 100 veces más recetas sin surtir que el año pasado, pero además los indicadores son los peores de casi una década.

Pero donde sí han caído exageraciones es en las clínicas del IMSS, donde a los médicos les ordenan por semana o de forma casi regular, no recetar gran cantidad de medicamentos que, pese a estar en el llamado cuadro básico, no tienen las farmacias.

Algunos doctores acatan la instrucción, buscan alternativas a lo que pretenden recetar o de plano recomiendan a los pacientes que ni vayan a perder el tiempo a la fila de la farmacia, que mejor se vayan a comprar el medicamento al “Simi” más cercano. Otros hacen caso omiso y siguen dando recetas que no se surten por la escasez.

El caso es que el modelo nórdico de salud pública nomás no llega y no se le ven ganas a la 4T de empujarlo y aterrizarlo en la realidad.

***

Gabriel “Gabo” Diaz, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, fue convidado a una reunión nacional para ir planeando acciones de promoción del voto en el extranjero, en donde entre otras personalidades apareció el “prófugo político”, excandidato presidencial, Ricardo Anaya, quien ya tiene meses sin pisar suelo mexicano.

Estuvieron presentes las dirigentes estatales panistas de Jalisco y San Luis Potosí, Diana González y Vero Rodríguez, así como el secretario nacional de Acción Migrante, Osvaldo Contreras, quienes participarán en las estrategias del albiazul, tendientes a lograr el convencimiento de que el PAN es la fuerza política que genera certeza de buenos gobiernos y estabilidad nacional.

Van los azules por los mexicanos que viven fuera del país, no solo en los Estados Unidos, sino en muchísimas naciones, donde están distribuidos otros miles de nacionales, y que en su mayoría cuentan con credencial de elector.

En términos muy generales, dentro de la estrategia platicada hubo consenso de ir identificando y organizando a los liderazgos mexicanos en cada uno de los países, para ir construyendo una red de promoción del voto, adicional al trabajo mediante correo electrónico, y redes sociales.

Mediante esas redes internas buscarán tener un contacto estrecho, compartiendo información diaria, para fortalecer la intención del voto a favor de los aspirantes panistas y/o de la coalición, como parece que ocurrirá con la mayoría de las candidaturas.

Incluso la intención es no esperar al 2024, sino buscar mecanismos para promover las fechas de los procesos locales que se desarrollan en Coahuila y Estado de México, como un ensayo de lo que viene el año próximo con las elecciones concurrentes más grandes de la historia democrática del país.

El PAN capitalizará esta estrategia, precisamente en un sector que ha sido desestimado por no considerarse prioritario.

La Secretaria de Relaciones Exteriores tiene un registro de 11 millones 900 mil mexicanos en el extranjero, el 99 por ciento en los Estados unidos, de ahí la importancia electoral de dicho sufragio.