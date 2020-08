Acuerdo histórico

Ciudad de México.- El acuerdo es histórico. En ninguna otra parte del mundo el Estado se ha unido a empresas privadas de comunicación con un único fin: la educación. El regreso a clases en nuestro país será punta de lanza para un planeta que no sabe cuándo, incluso si será posible, regresar a la normalidad que conocimos hasta diciembre de 2019. La pandemia cortó el ritmo, mermó la interacción y los todos procesos, incluidos el del aprendizaje.

El 24 de agosto próximo, más de 30 millones de alumnos de niveles básicos y medio superior, iniciarán un nuevo ciclo escolar y lo harán a través de distintos canales de televisión, a través del servicio multiplex que llegó tras el apagón analógico. Grupo Imagen, Televisa, TV Azteca y Multimedios ceden una de sus señales para la transmisión las 24 horas de las producciones que se preparan ya para cubrir los distintos planes de estudio. Lo harán junto a 36 radiodifusoras, así como a televisoras públicas locales y culturales. Será un esfuerzo titánico, inaudito. Detalló Javier Tejado Dondé, en su espacio en El Universal, que habrán de “instalar nuevos transmisores, redireccionar estaciones terrenas y operar cientos de nuevos canales para poder cubrir el 94 por ciento del territorio nacional...”. Trabajo en equipo puro y duro.

Aunque, antes de seguir, vale la pena aquí preguntarnos cuánto habría servido México Conectado, el programa parte de la Estrategia Digital Nacional puesta en marcha en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Mónica Aspe, entonces subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, comandó su operación, alcanzó más 101 mil puntos, en su mayoría centros educativos, a los que llevó la red de internet. De nuevo, la campaña de tirar todo lo que funcionaba impuesta por el actual gobierno.

En julio de 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador anunció su propio programa, Internet para Todos, pero, en lugar de sumar para alcanzar la meta de 200 mil puntos de conexión planteada en el pasado, decidió borrar de tajo casi la mitad de los puntos ya alcanzados. Cerca del 47 por ciento de los sitios que ya contaban con internet perdieron su señal. No sólo fueron escuelas, también hospitales y oficinas de gobierno. Hace un par de años, no habríamos imaginado que un virus nos obligaría a resguardarnos, a ver en la vía digital el camino más seguro para dar aliento a nuestra rutina, cuánto habría funcionado ahora esa red impulsada por Aspe y no sólo en términos educativos. Había un avance, que echaron para atrás.

Es por esto que reconocemos el esfuerzo y compromiso de quienes lideran las empresas de comunicación privadas participantes: Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; Benjamín Salinas, de TV Azteca; Francisco González, de Multimedios y, desde luego, Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, quien por segunda ocasión muestra la voluntad y el alcance de la unión de las fuerzas pública y privada en beneficio de todos, ya tenemos el antecedente del acuerdo de hospitales privados para la atención de pacientes ante la pandemia y para evitar el colapso del sistema hospitalario. Es un acuerdo histórico en el mundo que vale la pena celebrar y que hay que aprovechar.