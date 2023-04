Acoso callejero en Juárez

Hace unos días me enteré que la Policía Municipal y el Instituto Municipal de las Mujeres iniciaron una campaña sobre el tema del acoso callejero en el Centro de nuestra ciudad, este tema llamó mi atención, ya que es una situación que hemos erróneamente normalizado e invisibilizado.

¿Cuántas de nosotras somos acosadas diariamente en la calle o en el transporte público? La mayoría, el problema es que ese acoso se ha disfrazado por muchos años como “piropos”, por ejemplo, los chiflidos, el “que guapa”, “mamacita”, “como te ves buena”, o el clásico sonido de “sht sht” que se hace como si fueras un gato, entre otros.

El Gobierno municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres, tuvo la gran idea de establecer como una falta administrativa en su Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno, específicamente en su Artículo 55 que establece las infracciones que atentan contra la integridad o dignidad de las personas o de la familia en su fracción XII que señala: “Realizar cualquier expresión verbal o corporal de connotación sexual que atente contra la dignidad de una persona; o bien, perseguirla en su recorrido y/o acosar a alguien mediante expresiones y/o acciones que vulneren su intimidad personal, hagan escarnio o destaquen sus características o atributos físicos, así como tomar fotografías o videograbaciones sin su consentimiento, cuando la finalidad se relaciones apropósitos sexuales”.

Esta falta está considerada como clase C, es decir grave, y la multa correspondiente va de $1,556.10 a $5,187.00 pesos o bien el arresto de 12 a 36 horas, conmutable, dependiendo de la gravedad, por un plazo de 12 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Con lo anterior nos queda claro que el acoso callejero es un acto de molestia y que realizarlo tiene consecuencias. El Instituto Municipal de las Mujeres en esta ciudad, ha realizado una campaña desde hace un par de años llamada “Rechazar el acoso callejero también es sana distancia” en el Centro Histórico de la ciudad, ya que de una investigación realizada por ese instituto el 90 por ciento de las mujeres encuestadas en el Centro Histórico consideran que los piropos y los tocamientos sin consentimiento, así como acechar a las mujeres son manifestaciones de acoso callejero y están en desacuerdo con estas prácticas, en otras palabras, a las mujeres no nos gusta que nos acosen en la calle aunque este acoso este disfrazado de piropos o cumplidos.

Cuando vamos caminando y vemos un hombre o un grupo de hombres reunidos, lo primero que pensamos es en evitar pasar cerca de ellos, y nos cruzamos la calle o apresuramos el paso, ante el nerviosismo que sentimos de qué nos van a decir o si nos van a hacer algo. He escuchado comentarios como “si está guapo el hombre no les importa que las acose”, comentarios totalmente fuera de lugar y contexto, ya que en lo que menos nos fijamos es si están guapos o no, solo en que son hombres.

El acoso callejero es violencia de género en el espacio público de las mujeres, y no se debe de pasar por alto, ya que es una violencia sutil e invisible que afecta la vida de las niñas y mujeres que vivimos en nuestra ciudad, ya que limita nuestra movilidad y libertad de tránsito y aumenta la inseguridad con la que nos trasladamos de un lugar a otro.

Incluso el acoso callejero puede afectar en nuestra autoestima, porque muchos “piropos” cosifican nuestros cuerpos y se vuelven criticas que generan emociones como el temor, la vergüenza, el enojo, la indignación, la sensación de perder el control, desconfianza en los hombres, modificaciones en nuestra forma de vestir o incluso cambios en los trayectos cotidianos, que no es justo vivirlo para ninguna de nosotras.