Acciones que trascienden fronteras

Estos son tiempos de reafirmar una política y una economía que satisfagan nuestras propias necesidades, pero que también estén a la altura del siglo XXI, del mundo globalizado y, sobre todo, de las realidades propias de un territorio fronterizo como el nuestro. Por ello, es muy importante estrechar lazos, acortar las distancias y dejar atrás actitudes y visiones aislacionistas.

En nuestro proyecto de gobierno entendemos que las acciones políticas deben tener un fundamento común, una base universal que trascienda las fronteras: generar las condiciones para vivir humanamente en un mundo compartido por todos. Solo a través de esa visión podemos estrechar diálogos políticos bilaterales que aspiren al mayor beneficio para todos.

Para el gobierno que una servidora tiene el honor de encabezar, fortalecer las relaciones internacionales es muy importante. Mantener estos puentes abiertos y extenderlos, debe ser uno de los propósitos de cualquier gobierno.

En esta visión de trabajo hemos recibido la visita de embajadores de la Unión Europea, cuyo objetivo fue desarrollar una agenda de actividades con diversos funcionarios del Gobierno del Estado, para atender los temas prioritarios. Pero también para seguir impulsando a Chihuahua, para que siga siendo un referente a nivel nacional e internacional en áreas como economía baja en carbono, economía circular, finanzas verdes, desarrollo energético sustentable y electromovilidad.

Siendo congruentes con la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la ONU, este Gobierno ha dedicado más de $18 Millones de pesos para impulsar el programa de sustentabilidad industrial y economía circular; lo que nos coloca a la vanguardia en este tema.

Estamos abiertos a las diferentes propuestas que llegan a Chihuahua, pero también salimos a buscar acuerdos, herramientas y aportaciones que se traduzcan en beneficios para la gran familia chihuahuense.

El lema de nuestro gobierno ¡Juntos, si podemos! lo estamos haciendo extensivo más allá de nuestras fronteras, para abordar temas de energías renovables, agua, mejora de la infraestructura fronteriza, así como los mecanismos y protocolos de facilitación comercial; estas acciones nos permiten dar continuidad a nuestro plan estratégico en materia de crecimiento económico.

Seguimos dando a conocer la cultura, la belleza de nuestro territorio y los incentivos que ofrece Chihuahua tanto en Texas como en Washington, atrayendo así las inversiones extranjeras que ya están llegando a nuestro Estado. Precisamente este ha sido uno de los temas abordados en el conversatorio con integrantes del Consejo de las Américas y del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.

Nuestro compromiso con una agenda bilateral es profundo, porque los problemas de dos naciones sólo pueden ser resueltos con acciones de ambas naciones. Nos hemos reunido con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y del Departamento de Seguridad Interna del Gobierno Estadounidense, para intercambiar ideas y analizar las tendencias estratégicas en materia migratoria.

Nos alegra decir que la estrategia integral de seguridad para el Estado de Chihuahua también se fortalece con estos acercamientos. Compartir inteligencia y planes en materia de seguridad y combate al crimen organizado resulta clave. Estamos seguros de que estrechar lazos con el Departamento de Seguridad del Interior (DHS, por sus siglas en inglés) dará frutos importantes que se añadirán a la plataforma Centinela que hoy avanza con pasos firmes.

El status de las personas en situación de migración ha sido otro de los grandes temas en la agenda bilateral. Pero no sólo se trata de un tema de gobernabilidad migratoria, sino que requiere, en todo momento, una posición ética y humana. Estoy convencida de que el cuidado de los que más necesitan es una de las mayores muestras de humanidad, y es por eso que no podemos dejar solos a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Como Estado somos parte de uno de los mayores corredores migratorios del mundo que va de Centroamérica a Estados Unidos. La mayor parte de la población migrante atendida en el último año en el Albergue Nohemí de Ciudad Juárez, son procedentes de los países de: Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Brasil, Cuba, Haití, México y Estados Unidos.

Ante esta situación no podemos ser omisos, nos corresponde responder con solidaridad, apego irrestricto a los derechos humanos y con políticas asertivas. Estamos al pendiente de este tema en nuestra querida Ciudad Juárez, que se ha convertido en territorio de tránsito regular e irregular para personas migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.

Con la misión de evitar el dolor que puede ser evitado prestamos especial atención a los pequeños y jóvenes acompañados y no acompañados en las caravanas de migrantes que llegan a la zona norte de nuestro Estado. El DIF estatal, a través del gobierno del Estado de Chihuahua y con aportaciones del gobierno federal, han establecido proyectos que ya benefician a la población de NNA migrantes. El objetivo es ofrecer estancias dignas durante su paso por tierras chihuahuenses.

En materia migratoria es necesario explorar todas las perspectivas y tender todos los lazos posibles. Nos da gusto intercambiar ideas con integrantes, instituciones y representantes de organismos internacionales que trabajan en la prevención y contención de temas migratorios. Entre las organizaciones se encuentra Emerson Collective, fundada y dirigida por Laurence Powell, viuda del empresario Steve Jobs. Entre sus prioridades se encuentra la política migratoria y de refugio. Este intercambio de ideas nos permite ampliar las prácticas en materia de manejo de albergues y refugios para migrantes.

Todos estos encuentros son sumamente valiosos, cada conversatorio y mesa de trabajo nos inyectan optimismo respecto al futuro de Chihuahua y nos permiten construir importantes ejes de acción compartidos, sobre todo, cuando se trata de sumar voluntades y de emprender acciones que cambien vidas.

¡Juntos, sí podemos!