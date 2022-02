Accion Nacional para los juarenses

La lucha en favor de la democracia y el progreso del país, una brega de eternidad, en donde las ideas y los valores del alma serán nuestras únicas armas, las bases de Acción Nacional reflejadas en los militantes y simpatizantes juarenses, la oposición presente, la opción preparada y lista para dar la batalla, que hoy en día se refleja en el Gobierno Estatal Humanista; pero a la vez consciente de que Acción Nacional en Juárez no solamente se conforma de mil 120 militantes, sino de miles de simpatizantes con el mismo espíritu de lucha y perseverancia partidista, como también miembros de la sociedad civil organizada, sectores religiosos, empresarios, maestros, obreros, universitarios, quienes son aliados naturales del Partido Acción Nacional.

Nuestra tarea es salir a la conquista de almas, mentes y corazones, que estén dispuestos a formarse en la doctrina y valores del Partido, que amen a nuestra Ciudad Juárez, a Chihuahua y a México; almas que estén dispuestas a defender al Estado Grande de amenazas como la corrupción, la izquierda hipócrita, dictadores y las mentiras del populismo; se necesitan personas capaces, valientes y activas en el accionar político.

Acción Nacional, siempre dispuesto, cercano y con las puertas abiertas para todos aquellos ciudadanos que deseen formar parte de esta gran institución, y aun cuando algunos grupos acostumbrados a tener el control y mantener secuestrado al Partido con militantes, no estén de acuerdo con un PAN abierto a los ciudadanos, la gran mayoría pensamos que esto es realmente necesario, pues Acción Nacional es un Partido de los ciudadanos y para los ciudadanos, no solo de algunos cuantos capos que no generan mejores condiciones en la ciudad, sino que solamente se basan en tener cuotas para candidaturas y así seguir con el poder.

Hoy el PAN está con las puertas abiertas para toda persona que quiera militar en este partido político, el pueblo mismo que comienza con su proceso de inscripción a los Talleres de Introducción al Partido desde el pasado 1 de Febrero, los cuales son requisito indispensable para la Afiliación al Partido Blanquiazul; se ofertarán para este semestre 45 cursos TIP de 40 personas cada uno, teniendo como meta alrededor de mil 800 nuevos miembros dentro de las filas de Acción Nacional en Juárez.

La batalla por una patria ordenada y generosa se da desde los valores, pero sobre todo desde la fuerza que otorga la unidad partidista para dar frente a lo que nos aqueja como juarenses, el no tener miedo de alzar la voz y el actuar de manera visionaria, conjuntando esfuerzos que nos brinden las herramientas necesarias para alentar a que todos aquellos que no han abierto los ojos, se den cuenta de la realidad bajo la cual vivimos, pero estar siempre con los pies en la tierra, que todo esto no se logra de la noche a la mañana y mucho menos solos.

Quien desee integrarse al Partido Acción Nacional debe comprender que no es tarea fácil, que no solamente se llega para dar una “lucha a medias”, sino que se llega para dar una lucha constante y permanente, el aprender a caminar contracorriente, a saber crecer ante los retos y asumir responsabilidades para dar la batalla día con día; una lucha que no solamente se quede en períodos de Procesos Electorales, sino que nos adentremos a la cercanía con los juarenses estando organizados, trabajando, observando y analizando nuestro alrededor para siempre mantenernos fortalecidos como partido, pues nuestro objetivo es ser un instrumento del pueblo para mejorar a nuestra Ciudad Juárez.

Felicidades a los Comités del Partido Acción Nacional por este gran acierto; un PAN para todos.