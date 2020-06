Abuso de poder y corrupción

Hace unos días fueron detenidos y vinculados a proceso nueve policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que se presume cometieron los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza, a quienes había denunciado un comerciante desde el 30 de enero del presente año por haber allanado su domicilio de manera arbitraria, hurtando bienes de su propiedad. Dicho hombre que fue encontrado muerto el 22 de marzo por haber denunciado a los implicados, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 10/06/20).

Es decir, tres meses pasaron desde la primera denuncia en donde Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado no realizó una debida diligencia, pronta y oportuna pues de haberlo hecho la víctima estaría con vida. Pues, aunque si bien hay detenidos se resalta que las investigaciones no se realizaron de manera inmediata y exhaustiva tal como deberían investigarse las violaciones a derechos humanos.

Dichos policías integraban el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la CES, que operaba en todo el estado, es decir era un grupo especial que contaba con atribuciones especiales, mismas que usaban para delinquir.

Y es que hay una relación de factores que fomentan una cultura de tolerancia frente a la corrupción donde el respeto de las leyes, de las instituciones, de la confianza depositada por la ciudadanía es desvalorizada socialmente. Y aunque si bien el Ejecutivo estatal ha dicho que no va a tolerar ningún acto de corrupción ni de abuso de autoridad de los cuerpos policiacos, no mencionó cuáles serán las medidas con las que hará frente para que esos actos de corrupción no se vuelvan a repetir, pues no cabe duda que es importante el enjuiciamiento de los involucrados, pero también es cierto que es necesaria una actividad coordinada de todo el aparato estatal, con diagnósticos precisos, metas adecuadas, sistemas de control formales y evaluación periódica y adecuar mecanismos de transparencia y publicidad. Si la lucha contra la corrupción institucional va en serio se debe poner especial énfasis en los medios para combatirla.

Por otro lado, debe ponerse especial atención en los denunciantes y testigos de actos de corrupción pues estas personas pueden realizar una contribución importante en estos casos ya que logran poner en conocimiento de las autoridades hechos ilícitos y en consecuencia pueden enfrentar diversas formas de represalias, que van desde el aislamiento social, amenazas u hostigamientos e incluso ataques a la integridad y a la vida, poniendo incluso en peligro a sus familias, y a la vez dichos actos dañan los intereses de la comunidad.

Por ello no basta con que se incentive a la ciudadanía a que denuncie, sino que el estado debe garantizar el derecho a la vida, la integridad y libertad de expresión de las personas denunciantes y testigos, para ello es importante que establezcan qué medidas de protección se les brindará, dando a conocer a la ciudadanía las mismas, y resaltando la importancia que la denuncia va permitir el fortalecimiento del Estado de Derecho y de lucha contra la impunidad. Pues de lo contrario la ciudadanía seguirá en la sombra por miedo a denunciar y que su vida y la de sus familiares corran peligro como en el presente caso, donde el denunciante terminó perdiendo la vida.

En consecuencia, tal y como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el abordaje del fenómeno de la corrupción debe tener una perspectiva de derechos humanos, asegurando que las víctimas de la corrupción estén en el centro de la lucha contra este fenómeno y formen parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación de mecanismos, prácticas, políticas y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción; implementar investigaciones eficientes, rápidas y completas de las situaciones de corrupción; implementar mecanismos dirigidos a proteger a testigos, víctimas y familiares, así como desarrollar un abordaje integral e interinstitucional de la problemática de la corrupción, de acuerdo con el riesgo de cada situación, que permita adoptar medidas de atención inmediata frente a las denuncias.

La erradicación de la corrupción es una obligación de medios, por ello las autoridades deben informar de manera transparente a la ciudadanía las estrategias para hacer frente a este fenómeno y los resultados, pues sólo así se puede avanzar en una cultura en pro de la denuncia.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla