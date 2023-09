Abrir un negocio, no es para todos

PUBLICIDAD

Hay personas que pagan por subirse a un avión y aventarse en paracaídas. Les gusta el riesgo y las emociones fuertes, lo cual, no es para cualquiera. Lo mismo sucede con los negocios, no todos se avientan porque no es fácil.

Iniciar una empresa, requiere en principio, estar consciente de que, así como se gana, se puede perder.

Así que, a las personas que tienen una idea y luego la plasman en un proyecto, aventándose al ruedo, para luego probar dificultades y al cabo del tiempo, encontrar el éxito, es algo que se debe respetar.

Todas las mujeres y los hombres que inician su pequeño negocio, y cuyo objetivo es lograr un mejor nivel de vida para ellos y los suyos, merecen mucho respeto. Más aun, cuando logran generar empleo para otros, la verdad, no es algo fácil y en México menos.

En este país, además de enfrentarse a la envidia de quienes no les agrada arriesgarse, tienen que lidiar con todo tipo de trámites gubernamentales y en algunos casos a auténticas persecuciones por el simple hecho de ser empresario o empresaria.

Tienen que cuidarse también de extorsiones, y en algunos negocios fijos hasta de asaltos.

Así que no, no es fácil abrir un negocio en México.

Pero las dificultades no deben ser un obstáculo para lograrlo, y tan es así, que, a pesar de todo, existen múltiples ejemplos de personas que hoy en día, gozan de las mieles de su esfuerzo. Bien por ellos.

Sin embargo, no es para todos.

A quienes no les agrada el riesgo, muy a menudo van a buscar un empleo fijo, con la seguridad de un salario, fijo…y bajo también en muchos casos, -lo que es lamentable-, pero seguro.

Lo que no debe haber, son medias tintas.

Si una persona ya decidió que va a ser empleado o empleada, entonces debe dar lo mejor que tiene como persona para hacer un trabajo de calidad. Lo malo es que a veces el trabajador ya estando en su puesto productivo, se desentiende de su función y es cuando vienen los problemas.

De la misma manera, si la persona ya decidió que va a poner un negocio y a generar empleo, debe dar un servicio o producto de calidad, conforme al precio y oferta de valor que maneje, obviamente.

En un juego de béisbol, no todos pueden ser el pícher, así que cada quien debe jugar su parte de la mejor manera posible y lograr un resultado en equipo, lo cual al final de cuentas, es lo que hace fuerte a un país.

Las empresas sólidas y productivas, hacen fuertes a sus países. Por eso, las grandes potencias defienden y cuidan a su sector productivo, pues además de generar impuestos y empleo, son quienes ponen los bienes a disposición de la sociedad para que esta los pueda consumir.

Sin bienes, no hay oferta y si ésta sufre, también la sociedad.

Cuando se producen suficientes bienes e inclusive en exceso, los precios de éstos tenderán a bajar, pero cuando se produce poquito y no alcanza para todos, pues se generan alzas de precios por la escasez, y eso a nadie le gusta, ni le conviene.

Por lo tanto, el sector empresarial, -del tamaño que sea el negocio, chico, mediano o grande-, es una pieza fundamental para la creación de riqueza y estabilidad económica de un país y debe cuidársele, como lo hacen las grandes potencias.