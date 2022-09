-Abre discusión abuso sexual vs animalitos

-Desaparecen otro decreto corralista erróneo

-Andrea estrena Comunicación nacional

-Regresa Maru hoy a Juárez

La camisa de once varas en la que se metió este martes el diputado panista, Carlos Olson San Vicente, no tuvo más justificación que probar lo que no requiere de comprobación, exhibir una ideología extra conservadora.

Hace días, y todavía hoy, sigue ocasionando gran polémica social el proceso penal al que fue sometida una persona en Chihuahua por sostener relaciones sexuales con perros y posiblemente gatos; fue detenido y posteriormente liberado. Protectores de animales armaron manifestaciones contra la liberación.

“Observamos casos de maltrato de manera cotidiana y la mayoría ni salen en los medios de comunicación”, argumentó el diputado Olson para proponer una iniciativa de decreto que especifique y castigue con mayor severidad a quienes agredan animales, incluida la zoofilia.

Es claro que la propuesta llevada ante el pleno del Congreso del Estado fue motivada por la liberación del individuo señalado antes.

En sus argumentos, el legislador considera “interesante” desentrañar la mentalidad de quienes consideran normal tener sexo de semejante naturaleza.

Cuando la atracción sexual hacia los animales se consuma, “este trastorno tiene graves efectos entre quienes los sufren y que debemos reconocer que son personas que necesitan apoyo psicológico y psiquiátrico para terminar con este tipo de conductas”.

Enseguida de esa exposición, sacó Olson el innecesario agregado ideológico que ha provocado reacciones airadas en su contra por parte de la comunidad aludida.

Dijo que han existido “algunos movimientos LGBT+ que han impulsado leyes para aprobar la zoofilia e incluso permitir el matrimonio de humanos con animales... Existen infinidad de casos en los medios de comunicación de personas que han celebrado su boda con su mascota, lo cual en su momento parece chistoso, pero si se analiza, se está tratando de normalizar este tipo de conductas”.

Y remató de manera más desafortunada: “como legisladores tenemos la responsabilidad... de tener cuidado (también) con algunos conceptos como es la identidad de género o el libre desarrollo de la personalidad, que dejan la puerta abierta para normalizar este tipo de conductas”.

Portavoces de la LGBT advirtieron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al diputado por insinuar, o referir que la zoofilia es apoyada por personas de ese movimiento.

Estalló la discusión y ahí seguirá porque la iniciativa apenas ha sido presentada.

Pasó a segundo término la propuesta sustancial de Olson para imponer de uno a cinco años de prisión y el equivalente de 400 a dos mil unidades de medida y actualización a quien realice “actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril o cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento...”.

Pero... la autoridad podrá sustituir la pena señalada por “tratamiento integral especializado enfocado a la rehabilitación médico-psicológica hasta de 180 días...”, etc.

Habrá discusión mayor no tanto por el delito y las penas propuestas, la polémica seguirá lamentablemente en el terreno ideológico.

****

Tocar aún con pétalo de rosa al que puede ser el principal fideicomiso administrador de deuda estatal era mucho riesgo. Las carreteras desde Juárez hasta pasando Jiménez, federales y estatales, están bajo el manejo de Fibra, una empresa estatal que cumple siete años de vida.

Tan resultaba un despropósito derogar dicha paraestatal denominada Fibra Estatal Chihuahua SA de CV, que nunca hizo nada para ello el autor de tan “brillante” idea, es decir el exgobernador, Javier Corral.

El Congreso le autorizó en 2017, específicamente el 10 de julio de aquel año, que desapareciera dicha empresa estatal, recuperando directamente el estado los derechos y obligaciones contratadas al respecto, es decir, las concesiones carreteras federales y estatales, así como las deudas existentes.

Pretendía el entonces mandatario enviar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal y a la Secretaría de Hacienda, la administración directa de dichas obligaciones.

Sin embargo, jamás se hizo nada al respecto, una vez publicada la autorización en el Periódico Oficial del Estado, cinco días después de la autorización por los diputados. Simplemente se olvidó del tema como por arte de magia.

Era una carga pesadísima para la administración central, por lo que todo siguió exactamente igual, hasta que concluyó su quinquenio. Los recursos siguieron fluyendo en beneficio del estado y se siguió amortizando la deuda.

El problema en el fondo –que nunca vio Corral ni sus asesores- era la sección quinta del decreto que creó dicha empresa, y que permitía la enajenación de acciones.

Por eso el acuerdo legislativo de esta semana elimina el decreto corralista erróneo, el que desaparecía Fibra, y solo elimina dicha sección quinta del decreto de creación que databa del 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de noviembre de aquel año.

Fue cuchillo de carnicero al bodrio legislativo corralista, y bisturí al decreto que creo a la vigente Fibra.

Se trata de seguir dando confianza a los inversionistas ante una eventual renegociación directa con los mismos.

***

La diputada federal juarense, Andrea Chávez Treviño, estrenó el cargo de responsable de Comunicación de Morena con una estrategia que hizo ruido al menos entre los actores políticos de oposición, a los que estuvo exhibiendo vía redes con posicionamientos del partido a favor de la 4T.

La tocaya de Andrés Manuel López Obrador, antes y durante el debate en el Senado de la República para ampliar cinco años la presencia de las fuerzas armadas en las calles, estuvo a la cabeza del operativo digital para evidenciar huecos de los opositores y profundizar el quiebre del PRIAN generado desde la semana pasada.

Chávez Treviño fue electa consejera de Morena y además secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, lo que complementaría la labor que ya realizaba como comunicadora oficial del grupo parlamentario que coordina Ignacio Mier Velasco.

Tras la elección del domingo en el Congreso Nacional de los morenistas, la legisladora puso manos a la obra desde el comienzo de esta semana, para calentar el debate de los senadores sobre la extensión legal de la participación del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina en tareas de seguridad pública.

De forma previa a la sesión de ayer, la diputada exhibió la participación del empresario Claudio X. González como “cabildero” contra la militarización, a la que ahora se opone la oposición, en la rueda de prensa que dieron senadores del PAN y PRD, además de los del llamado Grupo Plural, donde participa el chihuahuense Gustavo Madero.

Sin entrarle de fondo a la discusión de reforma constitucional que pasó sin problemas por la Cámara de Diputados pero se atoró en la Cámara Alta, Chávez intensificó los llamados morenistas a “actuar con responsabilidad”, dirigidos a las otras fuerzas políticas.

También la nueva vocera morenista estrenó lo que parece ser el necesario engranaje del gobierno con el partido de la 4T, en especial con los informes de seguridad que salen cada semana de las mañaneras presidenciales, lo que apunta a volverse común en esta nueva etapa del partido guinda.

***

Este jueves regresa a Juárez la gobernadora del estado, María Eugenia Campos. A las nueve de la mañana encabezará en el Cibeles el Congreso Nacional de Justicia Alternativa, una hora más tarde ahí mismo arrancará la Primera Cumbre Binacional del Agua. Al mediodía se trasladará al Arroyo de las Víboras para arrancar la construcción de la presa Filtro II, que forma parte de las presas de control de la avenida Pico de Águila.

Seguiditas las tres actividades.

***

Va a estar en chino llevar a capacitarse a las miles de personas que acudieron a votar en las pasadas elecciones internas de Morena, y que en automático quedaron afiliadas al partido.

Mandó el Instituto de Formación Política una publicidad de los cursos que darán y que tendrían que cursar los nuevos militantes.

Es un curso obligatorio –léase bien, a fuerzas- para toda la militancia a fin de que “conozcan y se apropien de la ideología, ética y disciplina del partido a través de ocho módulos introductorios sobre la ideología, los principios éticos, el programa político y el papel del partido frente a la cuarta transformación”.

Los temas a desarrollar son muy llamativos: principios e historia de Morena, documentos básicos de Morena, el rol de Morena en la 4T, proyecto alternativo de nación, la 4T para nuestra América, modelos de partidos políticos desde la izquierda, la agenda feminista de Morena, “cómo combatir las estrategias golpistas”.

El curso tendrá dos modalidades: virtual por Zoom y presencial a través de los locales de la Secretaría de Educación de Morena de las entidades federativas. La modalidad virtual inicia el 1 de octubre de 2022 con 15 grupos virtuales de 80 personas y la modalidad presencial iniciará en enero de 2022 con ocho grupos simultáneos de 50 personas.

“Antes de solicitar tu registro, asegúrate contar con cuenta de correo, Telegram y tener disponibilidad los fines de semana. Es muy importante contar con la disponibilidad de tiempo y por ello se solicitará tu compromiso”.

En la publicidad difundida por Facebook está estampado un “Qr” y en Google Forms el formato para inscribirse.

Será interesante ver la estrategia para esta capacitación obligatoria, porque solo aquí en Juárez hubo 16 mil 500 participantes y en la capital unos ocho mil.