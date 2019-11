Abrazos no, balazos

Hace tres días la noticia más importante fue que Ciudad Juárez cumplió 40 horas sin asesinatos. Una tregua fortuita que, irónicamente, se convirtió en una calma chicha. Aquí lo razonable son los homicidios. Tiene que haber muertitos para que, en la percepción de la gente, sea de un día normal.

Para los fronterizos, dos días sin homicidios es una mala premonición porque genera incertidumbre. En Juárez es el mundo al revés: algo anda mal cuando las cosas están bien. Pensamos que, si no hay homicidios, entonces se está fraguando algo peor.

Así, cuando comienza de nuevo la matanza, a la gente le regresa el alma al cuerpo porque todo vuelve a la normalidad. Para vivir tranquilos, acostumbramos justificar los homicidios, diciendo cosas como “se matan entre ellos”, “si se lo echaron es porque algo debía” o “andaba en algo chueco”.

La filosofía de vida se reduce a dos palabras: “allá ellos”. Además, esto permite marcar una línea y decir, ellos, allá, lejos, se están matando, pero ahí no cabe el yo, ni el nosotros. En el imaginario colectivo los delincuentes están en un mundo distinto, ajeno y distante.

Pese a las creencias de la gente, estamos juntos. No hemos entendido que las calles son las mismas y son de todos. Somos los mismos, sólo que estamos en diferentes lados, no necesariamente contradictorios. Pero, en el enfrentamiento, en la guerra por el territorio –para decirlo sin cortapisas–, nadie está a salvo, estamos inmersos en el campo de batalla, aunque no lo queramos aceptar y digamos que somos neutrales.

En esa lógica, hay un constante proceso de comunicación entre la sociedad, el Estado y los bandos del crimen organizado. El mecanismo más evidente son las narcomantas, donde algún grupo expone mensajes que explican un evento. Otra forma de comunicarse es a través de los videos o por mensajes de WhatsApp.

Es un error pensar que estos mensajes son anónimos, puesto que se encuentran firmados por un emisor que desea una reacción del destinatario. A lo mejor el mensaje –o el emisor– es falso, pero hasta en ese supuesto, se busca una reacción y lo hace por un motivo.

También, al ser un mensaje público, el emisor del mensaje busca la aprobación social y es un acto político. La explicación, casi siempre trae un razonamiento ético del ejercicio de la violencia y una reacción a un ataque injusto de otra fuerza, éstas ideas luchan en el terreno de lo simbólico. Así lo hacen las corporaciones policíacas cuando anuncian al más buscado, pero también lo hacen los grupos delincuenciales cuando cuelgan una manta.

Los mensajes de alerta, aunque sean falsos, están fundados en una advertencia que busca proteger a la sociedad para evitar víctimas inocentes y que pretende distinguir entre buenos y malos. No debemos olvidar que, en el negocio de la violencia, todos creen que están haciendo lo correcto, incluyendo los criminales.

Para los expertos, también la escena del crimen produce un discurso. No es lo mismo una bala certera que cumple con el contrato, que doscientos balazos de cuatro armas distintas. Quemar, mutilar, meter en un tambo, encobijar, enterrar o dejar en la calle, son mensajes para los grupos rivales y muestran la paradoja de un discurso y una estética en el crimen.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, la única estrategia de seguridad que ha puesto en la mesa contra la delincuencia es “abrazos, no balazos”, pero ese mensaje no ha llegado a los criminales en Ciudad Juárez que, en lugar de abrazarse, siguen disparando balazos. De la Guardia Nacional ni hablamos, porque simplemente no existe.

Hoy, en términos de comunicación pública, es la época de los autos, camiones y tráilers incendiados por el crimen organizado y la respuesta del Gobierno federal es distraer también; pero no lo hacen con autos quemados, lo hacen con la provocación en redes sociales al convertir el asilo político de Evo Morales en un show mediático para, así, evadir su responsabilidad de seguridad para Ciudad Juárez o la responsabilidad en el caso de la familia LeBaron. Vivimos un auténtico duelo de distractores entre el Estado y el crimen.

Entre el caos, las autoridades por fin se pusieron de acuerdo en algo y dijeron que los autos y camiones quemados son una reacción porque quieren tener control del Cereso número tres. Con esa declaración aceptan que no tenían el control y mienten al decir que, con los cateos, tendrán el control. La estrategia está destinada al fracaso, aunque por lo menos salieron a decir las mismas mentiras por primera vez en un año.

Es triste, pero este período de nuestra historia será narrado como un punto de quiebre porque, evidentemente, se agotó la esperanza en la 4T después de un año de gestión. En el Gobierno federal no tienen la menor idea de cómo regresar la seguridad a las calles y prefieren ocultar la realidad debajo del tapete que llaman neoliberalismo.

Ante el caos el Estado se debilita. Las últimas reacciones, donde llamadas anónimas han dado alertas de ataques o bombas en universidades y en centros de trabajo, no son otra cosa, más que el efecto copycat de los distractores.

Me explico. En términos de la criminología, el efecto copycat es la imitación de un crimen; quien imita, espera que le atribuyan la responsabilidad a otra persona o grupo. En el caso de las llamadas de alerta –después de los distractores que usaron al quemar autos y camiones–, el imitador piensa que será atribuido a las bandas del crimen organizado; lo hacen ante el alto nivel de impunidad y porque el riesgo de ser sancionado es casi nulo.

El problema de esto, es que el caldo de cultivo para la imitación es la debilidad del Estado, la impunidad del sistema de justicia y el desorden en las corporaciones. Ante ese escenario, un sujeto común se convierte en animal y decide imitar.

El efecto copycat se presentó con más frecuencia en los feminicidios durante la primera década del siglo; con los extorsionadores diez años al final de esa misma década, en la guerra contra el narco de Calderón; y ahora vuelven a la carga con las amenazas.

Es terrible, pero ante la nueva ola de violencia, los gobiernos se avientan la papa caliente de la responsabilidad. Nadie quiere cargar los muertos, mientras las calles de Ciudad Juárez vuelven a convertirse en cementerio.

Los tres niveles de gobierno buscan evadir su responsabilidad, mientras la percepción es que vivimos en el caos. Todos los políticos quieren arreglar la situación con discursos, pero los hechos son más efectivos, ante la propuesta de AMLO de “abrazos no balazos”, los criminales en las calles de Juárez todos los días le dicen “abrazos no, balazos”. Una coma cambia todo.