Abogadas superpoderosas

En México cada 12 de julio se celebra o conmemora el día de la abogada y abogado, y no quería pasar la ocasión para escribir al respecto, pero sobre todo escribir sobre las mujeres abogadas.

Es celebrado desde el 12 de julio de 1960, por decreto presidencial de Adolfo López Mateos y el día doce se debe a que el 12 de julio de 1553 se dio la primera cátedra de la enseñanza del derecho en la Real y Pontificia Universidad de México, primera universidad de nuestro país. La primera cátedra de leyes fue impartida en las aulas de la facultad por el licenciado Bartolomé de Frías y Albornoz.

Antes la abogacía era considerada una carrera exclusivamente para los hombres y fue hasta 1867 que la Ley Barreda eliminó los impedimentos jurídicos para que las mujeres pudieran ingresar a la formación jurídica, sin embargo, había otro tipo de obstáculos culturales y sociales que impedían que las mujeres se formaran en esta profesión. Así pues, María Asunción Sandoval de Zarco fue la primera mujer mexicana abogada quien se tituló en la Escuela Nacional de Jurisprudencia el 9 de julio del año 1898.

Incluso aunque parezca mentira, hoy en día aún hay profesores en las aulas que siguen diciendo que esta carrera es para hombres, digamos que son abogados formados en otros siglos, en el sistema tradicional, si lo podemos decir así. Hace unos cuantos años cuando era estudiante de la licenciatura en derecho en mi primer semestre, me tope con un profesor que en el primer de día de clase de la asignatura de historia del derecho, nos dijo: “Esta carrera es para hombres, aún están a tiempo las mujeres de salirse”, sinceramente en ese momento me molesté y no entendía como en pleno siglo XXI había profesores que incentivaran a las mujeres a abandonar las aulas, afortunadamente esa concepción sin duda ha ido cambiando, y cada vez son más mujeres las que se matriculan en la licenciatura en derecho.

Puedo compartirles que, como docente de la UACJ, impartiendo asignaturas en los primeros semestres de la licenciatura en derecho, el 80 por ciento de mis estudiantes son mujeres, eso significa que cada vez son más mujeres las que deciden formarse en la ciencia del derecho y eso lo celebro, pues quienes hemos egresado de nuestra alma mater somos mujeres con compromiso social, encontramos a líderes políticas y comunitarias, funcionarias públicas, dirigentes, académicas, asesoras jurídicas, empresarias, juezas, gobernantes, litigantes, legisladoras e investigadoras. Cada una de ellas contribuyendo desde su trinchera a la transformación del derecho, mi reconocimiento y admiración por su trabajo, porque aparte de tener un trabajo remunerado, también incluyen el trabajo no remunerado que por cierto se encuentra subvalorado socialmente como lo es el trabajo doméstico que contempla la maternidad, el cuidado de los hijos, la limpieza del hogar, el cuidado de las personas de la tercera edad y el cocinar, por mencionar algunos ejemplos.

Y que si bien la igualdad de género ha ido avanzando de manera progresiva, hoy en día aún son tomadas en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres para transformarse en desigualdades, como por ejemplo las disparidades salariales.

Como abogadas, estamos obligadas a impulsar el proceso del empoderamiento de las mujeres para con ello mejorar las condiciones de vida, haciendo frente a las instituciones y estructuras sociales que perpetúan las desigualdades de género.

Invito a las jóvenes estudiantes que estén pensando en estudiar derecho, que lo hagan, que elijan con libertad y que sigamos cuestionando los estereotipos o normas sociales que reproducen la desigualdad de género, y restringen la autonomía de las mujeres.

La licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se ha posicionado como punto de referencia para las escuelas de derecho del estado de Chihuahua, asumiendo con responsabilidad y de manera progresiva la incorporación del enfoque de género de manera institucional y dentro de sus planes de estudio.

