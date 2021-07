El pasado sábado 26 de junio los juarenses tuvimos la oportunidad de disfrutar de la música de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, la cual tuvo presencia en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda en las instalaciones del Centro Cultural Paso del Norte. Era notorio que, tanto para los miembros de la orquesta como para nosotros los presentes en la audiencia, era motivo de alegría regresar a estos eventos que, por razones de la pandemia del Covid – 19, estuvieron ausentes en nuestra Ciudad Juárez.

Al momento de estar haciendo fila para poder entrar al teatro me percaté que había una pareja de jóvenes haciendo uso indebido de su cubrebocas, y pese a que ya anteriormente, tanto el guardia de seguridad como una persona del personal administrativo les habían solicitado que se lo colocaran de la manera correcta, estos a la primera oportunidad volvían a descubrirse nariz y boca. Yo, fastidiado por la situación, me acerqué a la joven pareja y les dije “¿podrían colocarse el cubrebocas, por favor?”; los jóvenes me voltearon a ver, y después de una mirada que me recortó de arriba abajo, la chica se apresuró a decir “¡pos´a ti que te valga!, ¿no?”. Extrañado de la respuesta, pero no ofendido le respondí “lo siento, pero no me puede valer, así que póngase bien el cubrebocas”. En ese momento, el guardia de seguridad intervino, y dijo a la joven pareja que de no acatar la indicación les tendría que pedir que abandonaran el lugar.

¿Cuántas veces no hemos estado ante situaciones similares donde vemos gente que no acata las medidas de seguridad sanitaria contra el Covid-19? ¿Es válida esta respuesta que muchas personas suelen dar? “A ti que te valga”. Como ciudadanos y juarenses comprometidos, no nos puede valer. Por más de 12 meses esta ciudad ha estado luchando contra las catastróficas consecuencias que esta pandemia nos ha dejado. Gente enfermó, otra falleció, muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas, produciendo desempleo y estancamiento económico.

“A ti que te valga”, sin duda alguna es una respuesta que ha generado y seguirá generando daño a nuestra ciudad mientras esta pandemia siga latente. Y aunque muchos afirman que el hecho de estar vacunados los excusa de utilizar el cubrebocas, lo cierto es que, no los exime de la responsabilidad social que deben tener hacia la comunidad.

El uso del cubrebocas no debe ser visto como un acto individual, sino como una colaboración colectiva hacia los demás juarenses, un acto de solidaridad hacia los negocios que, con mucho sacrificio, hasta ahorita han logrado subsistir ante la crisis generada; usar el cubrebocas implica una empatía con el personal de salud, que día y noche han arriesgado, no solo sus vidas, sino las de sus familiares, por mantener la salud de la ciudadanía lo mejor posible.

Una acción tan sencilla como usar de manera adecuada el cubrebocas, permite que la salud, la cultura, la convivencia y la economía de Ciudad Juárez, permanezcan vivas, pese a las inclemencias de la aún presente pandemia del Covid-19. Y a ti, estimado lector ¿también te vale?