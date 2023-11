-A ‘Teto’ le dará SIDA y todos los males -Ni quien extrañe aviaduría en Municipio -Con dinero para campañas por sentencia -Anda la síndica en modo ojo de hormiga -Negocio de la basura de 130 millones de pesos Así como alguna frase exquisita de las generadas por la historia social cotidiana dice que “de lengua me como un taco” quien escucha alguna promesa de cumplimiento virtualmente imposible, otra sentencia también popular de carácter casi evangélico afirma que el pez por la hocico muere (hocico o boca, algo así). Un poco y un mucho de ambas expresiones quizá centenarias deben aplicarse al brinco nada sorpresivo que ha pegado el venerable (solo en años), Héctor “Teto” Murguía. Saltó del barco llamado PRI, que sigue en franco hundimiento, al flamante crucero de del PT, (colgado a Morena) con motores nuevos y pintura fresca. Antes “Teto” traicionó al PRI pero bien sordero, bajo el agua, hoy abiertamente ha dicho byes sin ninguna consideración ni menos agradecimiento. Buscó salir por la puerta de atrás y a oscuras. Esa horrible conducta de las puñaladas traperas a la que ahora se ha sumado el buen exalcalde priista con singular alegría, como decía, que en paz descanse, Víctor Leopoldo Valencia, tenía justo esa definición de su parte hace tiempo. Expulsaba blancuzcas bolas de espuma por la boca cuando se refería a ella. A los traidores “ojalá se les cierren los oídos, que les dé SIDA y todos los males porque así se trata a los traidores. No les damos (daremos) tregua”, amenazó con esa enjundia retórica deshilvanada que le caracteriza en sus discursos. Lo dijo al tomar protesta como candidato a la alcaldía por el Revolucionario Institucional. Murguía Lardizábal expresaba, con una convicción que solamente a él convencía, el “dolor en el alma” producido por varios priistas que saltaron del tricolor en el 2016 al proyecto independiente cuyo karma en la figura de arroba terminó apabullándolo en su intento por obtener la Presidencia Municipal para un tercer periodo. Le metieron algo así como 105 mil votos solo de diferencia. Los traidores hasta con suerte corrieron, ganaron, aunque la desperdiciaron porque el gusto les duró lo que dura un respiro. Ahora andan igual que su exjefe, buscando quién los acoja. Hoy “Teto” deberá cuidarse mucho sobre todo las espaldas no vaya a ser que su propia profecía apocalíptica lo alcance y le peguen “todos los males” y que hasta le dé SIDA. “Para mí cambiar de partido es como cambiar de sexo”, remató aquel febrero del 2016 en tono de extraordinaria irreflexión. *** Este fin de semana hará dos meses que renunció al cargo de Coordinador de Directores de la Presidencia Municipal, Jorge Pérez. Se fue el primero de octubre “por así convenir a sus intereses”. Todo mundo en la alcaldía aseguraba que al señor don Jorge le encantaba la weva, que solo se preocupaba por cobrar religiosamente cada quince y nada más. Lo cierto es que nadie lo extraña justo porque su ausencia permanente en su función no es para ser extrañable. Por otro lado también hay conclusiones sobre la inoperancia de una oficina que otros tiempos fue creada como parapeto para cumplir compromisos electorales o grupales, o de facción, no para dar un agregado auténtico al gobierno municipal. La Coordinación de Directores es como la Coordinación de Proyectos y otras chuladas de aviadurías, sus funciones son empalmadas con la Secretaría del Ayuntamiento, por ejemplo. Ojalá el alcalde cierre esa coordinación y le ahorre un dinerito al municipio. *** De acuerdo a las votaciones del 2021, el único partido al que se le mueve la patita para recuperar el registro estatal es al Verde Ecologista de México, y con ello acceder a una diputación de representación proporcional y el ansiado financiamiento estatal completo. En las últimas elecciones, el Verde obtuvo 38 mil votos, con lo cual quedó en la rayita, con el 2.8 por ciento de la votación más o menos, cerca del 3% exigido por ley. Le falta entonces un brinquito, un golpe de suerte, en comicios donde la votación federal jalará el voto local y viceversa, no se sabe bien a bien lo que va a ocurrir. Lejos de esa posibilidad a nivel local están el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, que seguirán siendo meramente testimoniales. Apenas traen el .8 y el .5 por ciento de la votación, nada para llegar a los 3 puntos que son requisito para conservar registro, acceder a una curul en el Congreso del Estado y recibir recursos económicos estatales íntegros y no migajas. El Verde trae registro nacional, igual que el PT y el PRD, pero estos dos últimos corren el riesgo incluso de perder ello en las próximas elecciones del 2024, si van en coalición total, porque no hay intercambio de votos en los convenios. El PT trae a nivel estatal unos 25 mil votos y el PRD apenas 16 mil, lo que significa que a nivel casilla, traen 4.5 y 2.94 votos en promedio por mesa receptora de votos, apenas los representantes de casilla, si es que registraron. Tendrán que esforzarse mucho estos partidos si desean obtener como premio de consolación el registro estatal, y algo más que el millón y medio autorizado para gastos de campaña, que es nada, protegidos por un criterio del Trife en la sentencia del expediente SUP-JRC-04/2017 y acumulados. *** Después de que se difundieran dos videos, uno en el que incita a invadir propiedades ajenas en Laguna de Patos, y otro en el que pide que ya no la graben, la síndica Esther Mejía se hizo ojo de hormiga. No es muy común verla en sesiones de Cabildo extraordinarias, como lo hizo ayer, cuando evitó acudir a la ceremonia en la que fue aprobado el Anteproyecto de la Ley de Ingresos del 2024 por el grueso de los regidores. No se molestó en contestar llamadas ni mensajes de los reporteros. Si bien no tiene voto en el cuerpo colegiado, la figura de la sindicatura no debiera pasar desapercibida en este tipo de reuniones, pues se analizan y autorizan casos de extrema importancia para la ciudad. “Como que no le avisan o a veces se le olvida”, dijeron algunos empleados del municipio relacionados con actividades de la Sindicatura, quienes agregan que de todos modos “es muy raro que hable”. En la sesión previa del pasado lunes 20 de noviembre, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, le espetó que ya andaba “encampañada”, luego que, sin conocimiento de causa, reprochara la compra de un terreno para el rastro en la carretera Guadalupe-Tornillo. Particularmente en esta administración, el principal órgano municipal fiscalizador ha destacado por un gris comportamiento. La prueba está en que las observaciones son solo de palabra, cero trabajo documentado. *** Un poquito exagerada, sólo poquito, resulta la demanda interpuesta por la empresa Aseo Urbano de Chihuahua contra la administración municipal de Nuevo Casas Grandes, en la que apenas se estrenó Edith Escárcega, luego de la detención por acusaciones de corrupción contra la alcaldesa Cynthia Ceballos. Sigue presa en el Cereso de Aquiles Serdán. Quienes conocen el negocio de la basura nos reportan que dicha empresa hizo de plano cuentas en el aire para presentar el reclamo legal contra el pequeño municipio, pues el monto de la demanda representa la mitad del presupuesto público. Además, tal vez la alcaldesa ahora presa y vinculada a proceso quiso servirse con la cuchara grande al quitarle el contrato asignado a Aseo Urbano cuando ya estaba firmado, pero también la empresa pudo haber incurrido en algunas irregularidades, producto de un “arreglo” con Ceballos que luego reventó. Ni en Juárez ni en Chihuahua, por ejemplo, la empresa de la familia Estrada, de origen capitalino, debe facturar tal cantidad que pretende sacarle a Nuevo Casas Grandes, al menos en teoría, con el recurso judicial presentado en tribunales. Hay negociaciones ya iniciadas por el nuevo gobierno de Escárcega Escontrías para revisar a fondo la demanda, con la necesaria petición de que aterrice la empresa a cifras reales para, incluso, retomar actividades en ese servicio público indispensable, que representa un gran negocio para las empresas de la basura. Seguramente los representantes y apoderados legales de Aseo Urbano van a pensar muy bien eso de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, sobre todo cuando están involucrados servicios básicos para la población. Además la empresa tiene contratos municipales por todo el estado que le conviene mantener, dado que los tribunales, generalmente, no son negocio para las partes, nomás para los jueces y los abogados. Conocen mejor que nadie a la enérgica Auditoría Superior del Estado.