¿A qué vino el procurador William Barr?

A sólo un día de que el fiscal norteamericano arribara a suelo nacional, el “Big Brother” de la 4T (Evo Morales), al que para evitar su linchamiento en Bolivia prácticamente se le había rescatado mediante una épica acción de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana y no obstante que a su llegada a territorio azteca se le había prodigado el distinguido trato similar al de un héroe-mártir de la democracia, otorgándole en tiempo récord y de manera acelerada las llaves de la Ciudad de México y el asilo político, éste ya había salido de México como las bailarinas de ballet: de puntitas para no hacer ruido.

¿Qué fue lo qué pasó?

¿Por qué el gran carnal y respetable amigo del Gobierno de la República, quien con los más altos honores fue tratado en suelo nacional, a sólo unos pocos días de su pomposa recepción, decidió retirarse repentinamente; y casi a hurtadillas partió primero a Cuba a donde mentirosamente se dijo que iba a recibir atención médica; y luego, sin decir agua va, se trasladó a la República de Argentina, donde dijo se siente más cómodo?

¿Se trató de la actuación de un mal agradecido, de una expulsión, o bien, fue huida?

El hecho de que Evo Morales se haya ido primeramente a Cuba bajo un pretexto injustificado, y lo haya realizado precisamente un día antes de que el fiscal estadounidense llegara a nuestro país, refuerza la idea de que el viaje médico-turístico que se argumentó, no fue tal, sino en todo caso se trató de una franca y estrepitosa huida-expulsión, provocada por la presión estadounidense, tanto al Estado Mexicano como a él mismo, lo cual, se confirma con la información filtrada en el sentido de que en su contra ya están libradas varias órdenes de captura y se planea su extradición por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y homicidio, entre otros.

Esos hechos confirman lo que ya hemos dicho en el sentido de que los aceleres del canciller Marcelo Ebrard y de la 4T, son los que en la actualidad imponen el destino de la diplomacia mexicana, haciéndonos ver cómo aprendices en la materia.

Sin duda, en lo futuro habrá de ponderarse que tanto para otorgarse el asilo, como los honores a los expresidentes de otras naciones, no debe haber aceleres, para luego no tener que recular y dar una imagen pública internacional de ser un país que maneja su política exterior fundamentada sólo con base a las ocurrencias del momento y a los personalísimos apegos y desapegos de los inquilinos de Palacio Nacional.

Entre tanto, con la expulsión de Evo Morales de suelo Nacional, que entre líneas se lee como el abandonamiento de esa actitud bravucona de confrontación y no colaboración con nuestros vecinos del norte, el actual Gobierno mexicano ha tenido una compensación política a cambio, que indudablemente le ayuda al control de daños y a no dejarlo tan expuesto al otorgar el asilo tan cuestionado: en el combo quedó atrapado el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien coincidentemente al día siguiente de la visita del procurador William Barr, fue encarcelado en los Estados Unidos, no obstante que, con absoluta independencia de si delinquió o no cuando ejercía sus funciones, los integrantes de múltiples y variadas agencias de seguridad de aquél país, en su momento, no sólo se les hincharon las manos de aplaudirle en sus acciones contra el crimen organizado, sino que, también le dieron su aprobación, al otorgarle diversos y no pocos premios y reconocimientos que implicaban conformidad con su política criminal ejercitada.