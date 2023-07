¿A qué se debe el dinamismo económico en la frontera?

A partir del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los fronterizos hemos sido testigos de un cambio muy importante e inédito en materia económica, pero desde luego no es obra de la casualidad. Desde enero de 2019 se puso en marcha la combinación de una política fiscal decidida a reducir los impuestos al consumo a la mitad y en una tercera parte el Impuesto Sobre la Renta (ISR), con una política salarial que ha elevado el salario mínimo en 355 por ciento. Una tercera política son los programas sociales con becas y pensionesm cuya derrama tan solo en Ciudad Juárez asciende a más de tres mil 760 millones de pesos de manera directa.

Esto ha sido clave para detonar el desarrollo económico que no tiene precedentes, no sólo por la magnitud de las cifras, sino porque también por primera vez ha habido un reparto de los beneficios en aquellos sectores que siempre fueron marginados del desarrollo a pesar de ser de los principales aportantes al mismo, como las y los obreros, personas adultas mayores que padecieron cuatro décadas de una constante pauperización de sus ingresos y los estudiantes que ahora mismo son quienes tomarán en un corto tiempo la estafeta del desarrollo industrial.

Además, los cambios en las relaciones comerciales entre las grandes potencias y nuestra estratégica geolocalización ha logrado que la tendencia al nearshoring sea en Juárez otro de los factores para la creciente inversión extranjera directa; desde luego que potenciado principalmente por el gran talento de las y los trabajadores, técnicos, ingenieras, ingenieros, contadores y administradores que colocan a nuestra región como una de las más competitivas del orbe en materia de manufactura industrial.

Otros esfuerzos del Gobierno federal en los meses recientes, como la inversión de más de dos mil 600 millones de pesos en la construcción del hospital de especialidades del IMSS y el Libramiento Oriente que comunica la carretera Panamericana con el Puente Internacional Guadalupe-Tornillo con una inversión superior a los tres mil 500 millones de pesos, contribuyen al mejoramiento sustancial de nuestra economía.

Qué decir de los precios de la gasolina que por primera vez han llegado a estar incluso más bajos que en El Paso, Texas y ha evitado la fuga de compradores del combustible a la vecina ciudad; desde luego que el fortalecimiento histórico de nuestra moneda también ha sido central para el resurgimiento de nuestra economía local.

Para los escépticos del atinado rumbo de nuestra economía me permito ampliar un poco los párrafos anteriores con ejemplos reales:

Sobre el salario: La mayoría de quienes son ahora adultos mayores iniciaron su etapa laboral en la segunda parte de la década de los setentas o inicios de los ochentas. En 1981 con un día de salario mínimo alcanzaba a comprarse el equivalente a 398.00 pesos del 2018, pero el salario mínimo de 2018 era de 88.36 pesos, es decir, el poder de compra de los trabajadores se redujo por casi a su quinta parte durante la dictadura neoliberal; actualmente, el salario mínimo diario en la frontera alcanza los 312.41 pesos. Hay que recordar que los tecnócratas por mucho tiempo sostuvieron que grandes calamidades vendrían si se incrementaban los salarios, decían que se espantaría a las empresas maquiladoras, que graves crisis de empleo e inflacionarias vendrían y hasta devaluaciones del peso tendríamos. Nada de eso sucedió, por el contrario.

Sobre la inversión en programas sociales, particularmente la de becas a los jóvenes de preparatoria, ha sido clara la política de ese gobierno, contraria a los sectores conservadores quienes se dicen muy proclives a reconocer el esfuerzo rumbo a la supuesta excelencia y dejar fuera a quienes no alcancen las máximas calificaciones, aún y cuando el esfuerzo de quienes no alcancen dichas calificaciones puede ser mayúsculo; me refiero a aquellos jóvenes que tienen que trabajar para colaborar en el sostenimiento de su hogar, o a aquellos que no cuentan con los elementos necesarios para el estudio como una computadora, teléfono inteligente, internet, etc.; o elementos básicos como comida y vestido, o peor aún están en orfandad de madre, padre o ambos.

Por eso, la clave del éxito en la beca Benito Juárez para nivel Medio Superior es que es universal, para todos. Sobre la pensión para personas adultas mayores el crecimiento es impresionante, tanto en número de beneficiarios, como en el monto de la pensión. Es decir, en 2018 la pensión bimensual era de mil 240 pesos y actualmente ha escalado a cuatro mil 800 pesos y está garantizado un incremento del 20 por ciento para enero de 2024, cinco veces más el monto de la pensión del 2018; para 2018 había 22 mil beneficiarios en Juárez y para el cierre de este mes se estará rozando la cifra de 100 mil adultos mayores con la pensión de Bienestar. El programa de personas con discapacidad beneficia a nueve mil personas, este programa ni siquiera existía en gobiernos anteriores; la beca a niñas y niños hijos de madres trabajadoras beneficia a 23 mil familias, en comparación con las dos mil que se beneficiaban en el programa de estancias infantiles el cual estaba plagado de simulación. La Escuela es Nuestra invertirá este año más de 170 millones de pesos en nuestro municipio, también de manera directa a través de los comités escolares de administración participativa, liderados por las madres de familia.

Pero además, el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FAIS) que como su nombre lo indica está etiquetado para obras materiales de beneficio colectivo, significa una inversión de 346.6 millones de pesos para este 2023, con ese dinero, por ejemplo, es que la presidencia municipal de manera acertada ha construido entre otras cosas los domos en las escuelas.

El programa de regularización vehicular ha sido una carambola de varias bandas, ha resuelto un problema añejo principalmente para la clase trabajadora que se veía imposibilitada para conducir sus vehículos en plena legalidad por el alto costo de las importaciones y reglas anacrónicas, y de pasada se ven beneficiadas las vialidades de Juárez con inversiones mayores a los 200 millones de pesos, también a cargo del Gobierno municipal.

La cereza en el pastel del éxito de la economía fronteriza, que irónicamente la parte conservadora del sector empresarial se opone a reconocer, es la política fiscal; sin tener datos exactos, pero con un cálculo conservador basado en el Producto Interno Bruto (PIB), estimo que son alrededor de nueve mil millones de pesos que por concepto de la reducción del IVA a la mitad y de una tercera parte al Impuesto Sobre la Renta los que el Gobierno federal ha dejado de recaudar. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Sin duda, son los que vemos en Juárez reinvertidos por parte de los empresarios en plazas comerciales, hoteles, fraccionamientos y un pujante crecimiento de la parte de bienes raíces dedicadas a las naves industriales.

Aunque el ideal de la reducción de los impuestos y el crecimiento del salario es aumentar el consumo local, lo cual sin duda ha ocurrido; también es cierto que algunos de los empresarios en vez de reducir ese ocho por ciento al precio final del producto, se lo han embolsado, y les puedo poner un ejemplo: en una presentación ante la Coparmex local, uno de los reclamos más constantes era sobre la lentitud del SAT para la devolución del IVA del programa de la Frontera Norte (aquellos que compran al 16 por ciento, pero venden al ocho por ciento), lo cual sin duda en ese momento tenía su razón. Sin embargo, un silencio sepulcral inundó la sala cuando les mostré dos recibos de compra de exactamente el mismo producto, de una franquicia de los mismos dueños, una de Juárez al ocho por ciento de IVA y otra comprada en la Ciudad de Chihuahua al 16 por ciento; el incentivo fiscal nos haría suponer que la compra en Juárez sería ocho por ciento más barata, sin embargo, costó exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dueño de la franquicia se está quedando con ese ocho por ciento que no necesariamente reduce al cliente, pero que sí airadamente exige al SAT. Con todo y esos desperfectos, de cualquier manera, el programa beneficia enormemente a la economía de nuestra ciudad.

Esos son los abrazos de AMLO para Ciudad Juárez.