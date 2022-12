A prueba de nuevo la mafia rutera

Sean de transporte público colectivo o prestadoras de servicio a la industria maquiladora, han quedado reducidas a uno de los mayores déficits que afean, contaminan y mantienen en peligro latente a todo mundo en las calles de la ciudad, las más de cuatro mil ruteras que trabajosamente ruedan por Juárez.

Sus propietarios, concesionarios y/o permisionarios, no solo han ordeñado avariciosamente a la vaca sino que le han regateado el alimento. La mantienen en condiciones de estricta sobrevivencia mientras muere y adquieren otra en calidad de pellejo y huesos para sacarle el mayor provecho en otra historia repetida...y repetida.

Al fin los concesionarios del transporte colectivo, durante los últimos días arrancaron de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, el visto bueno para aumentar las tarifas el cercano 2023 pero los mismos beneficiarios no han dado la cara ante los juarenses para explicar el tremendo deterioro sufrido por sus camiones, como uno de los puntos esenciales en la presente valoración.

Los mismos ruteros deben ser obligados públicamente a reconocer y dejar atrás las actividades delictivas en las que poco a poco han ido involucrando a sus unidades y a sus choferes, como el traslado de indocumentados y la venta de droga, sin pasar por alto el consumo de alcohol y los frecuentes robos a los usuarios en el interior de las unidades.

Conforme han pasado los años las ruteras y “sus rutas” fueron convertidas en tierra sin ley. El 95 por ciento de ellas carece de placas porque la inmensa mayoría son simplemente “chuecas”.

Más del 90 por ciento no cumplen con el requisito de modelo exigido por la Ley de Transportes del Estado, de 10 años o menos. Casi todas superan con gran facilidad los 10 y hasta los 20 años. Son yonques que al menor cordonazo en cualquier banqueta saltan en pedazos y con ellas sus ocupantes.

Apenas cuentan con permisos y tarjetones extendidos por la autoridad estatal durante los dos sexenios de mayor descuido y desorden en la materia: 2010-2016 y 2016-2021. No les fue puesto un dedo a los ruteros en 11 años. Todo propietario de vehículos menores y tráileres deben pagar religiosamente sus placas, ahora hasta los chuecos, los camioneros no.

A cambio de recibir prácticamente el control total del negocio y manejarlo discrecionalmente a su antojo con las consecuencias descritas, los ruteros pagaron en su momento a las autoridades con mordidas menores para los inspectores y sus jefes y con movilizaciones masivas para los políticos en campañas electorales.

Eso está hoy terminado, ya sea porque la liga no puede ser estirada más, o sea porque genuinamente la gobernadora Campos y su equipo en Transporte carecen de aquellas ataduras y se han colocado en la inigualable oportunidad de jalar riendas y normalizar más pronto que poco a poco el transporte digno que la ciudad y sus habitantes exigen a gritos.

Es innegable que a Javier Corral le jugaron exquisitamente el dedo en la boca no por ingenuo, ni por carente de malicia; esas son características personales que le sobran pero las utiliza solo para hacer maldades.

Recibió el exgobernador la Ruta Troncal Uno (por el bulevar Zaragoza) casi nuevecita, apenas echada andar al final del régimen de su odiado enemigo César Duarte.

Fue un primer intento hacia la modernización del transporte en la ciudad. Por ineptitud, franco desinterés y flojera a montones, Corral descuidó completamente el proyecto, dejó que sus funcionarios lo pusieran en manos de una pandilla de transportistas liderados por el jefe de todos ellos, Raúl Rodríguez. Acabaron con los 50 camiones casi nuevos que venían de la anterior administración, se los chuparon igual que a sus ruteras y así como nació así murió el plan. De la Troncal Uno solo queda vandalismo y calles reducidas porque aún sigue el “carril confinado” de la troncal...sin uso.

El otro intento de modernización corrió también a cargo de Corral Jurado. La Troncal Dos, pero se metió como mula en maizal ajeno; así nomás a lo tonto, casi al terminar su administración, sin consultar a los juarenses, ni siquiera a su autoridad municipal, y con el solo muy evidente interés de sus asesores financieros por gastarse unos dos mil millones de pesos y llevarse las utilidades correspondientes. Corrupción. Solo corrupción a lo loco.

A casi 15 meses de haber terminado Corral su régimen, la nueva administración estatal todavía sigue juntando los pedazos del heredado rompecabezas para dar forma al adefesio y buscando avanzar en un objetivo que, ciertamente fue planteado como modernización del transporte, pero desde su arranque sin pies ni cabeza; y a costa de reducir penosamente la movilidad en la ciudad.

Ha sido literalmente ahorcado el tráfico vehicular con esa iniciativa solo movida por la ambición lucrativa de unos cuantos. Las afectaciones económicas, físicas y psicológicos han sido incuantificables.

Mientras continúan en ciernes esas Troncales Uno y la Dos la vida en la ciudad sigue. La administración de Maru aceptó en parte las condiciones de los aparentemente incorregibles ruteros para, al final, dar un paso en la modernización y al menos un par de zancadas en la reorganización integral del transporte en particular de Ciudad Juárez.

En el resto del estado no es óptimo ese aspecto, pero ni en Chihuahua ni en las otras ciudades medias del estado circulan ruteras moribundas, francamente desahuciadas, como las zombies en esta frontera.

Es de no creerse pero acá no hay paraderos casi por ninguna vialidad; y los poquísimos existentes no son respetados. Será de los muchos puntos que no deban ser pasados por alto en las nuevas reglas, o en la aplicación real de las normas existentes.

Prácticamente durante todo el año los camioneros mantuvieron su insistencia en aumentar la tarifa en razón de que hace más de una década han recibido permisos de aumentos cuando mucho de dos pesos. El estado mantuvo su posición de cero hasta que actualicen el parque vehicular.

Finalmente hay señales de que hubo cesión por parte del estado precisamente por la década sin aumentos y porque en los números presentados por los concesionarios no hay margen de utilidad como para comprar camiones nuevos o al menos seminuevos con la actual tarifa de ocho pesos.

Son alrededor de 570 ruteras activas para 122 mil usuarios diarios. De ahí resultan poco más de tres millones de pesos diarios, divididos entre los 570 camiones arrojan cerca de cinco mil 500 pesos por unidad. Su gasto mayor es el diesel a razón de dos mil 500 por tanque; ni una gota más.

Esos cálculos básicos levantados objetivamente por la autoridad estatal pueden resultar algo mayores en favor de los transportistas pero ni aunque la ganancia fuera considerablemente más grande les daría para financiar camiones ya ni siquiera nuevos sino seminuevos. No lo hicieron antes con utilidades fabulosas menos lo harán ahora con la lloradera por la falta de utilidades.

Es obvio, entonces, que recibirán por imperiosa necesidad el beneficio de la duda para un aumento que no debe ir más allá de los dos pesos (bastante arriba al proporcional de la inflación) y el compromiso inmediato de modernización y reorganización completa.

De no acatar en automático los acuerdos, la autoridad quedará en todo el derecho y la obligación de abrir el negocio a Didis, Ubers y demás opciones por imperiosa, inaplazable, necesidad social. ¡Ya estuvo bueno!