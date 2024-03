A propósito del 8M: las deudas sociales hacia los grupos discriminados

Seguramente alguna vez en la vida, estimado lector, ha leído o escuchado referir el poema de Martin Niemöller, titulado “Cuando los nazis vinieron por los comunistas”, un poema que nos hace reflexionar acerca de tolerar la injusticia, cuando no somos los directamente afectados. En este escrito, se narra cómo los nazis van por los comunistas, los obreros, los judíos y el narrador de la historia no se inconforma porque no es ni comunista, ni obrero, ni judío; pero cuando van por él, ya no existe nadie que pueda solidarizarse con su causa.

Apenas hace cuatro días, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha en que se recuerda a nivel mundial, la histórica lucha por los derechos de las mujeres, nuestra igualdad y la búsqueda de justicia.

No es correcto decir que celebramos, tampoco felicitarnos, porque el origen de la fecha es un acontecimiento vergonzoso, en el que murieron mujeres obreras de una fábrica textil, en Nueva York, como consecuencia de un acto de represión a su protesta para obtener mejores condiciones laborales. Lo que sí es correcto es rememorar y revivir, los desafíos y las justicias que las mujeres hemos enfrentado y continuamos enfrentando en la sociedad actual.

Las plazas y avenidas principales de ciudades como Juárez en todo el país, se tiñeron de morado, color que se ha convertido en emblemático de la lucha que, hasta hoy, tenemos las mujeres para acceder a una justicia no de discurso, ni de campañas gubernamentales temporales, sino a una justicia real que se traduzca en no discriminación, el acceso a una vida digna, y condiciones de equidad al momento de involucrarnos en las actividades de la vida pública y la economía de nuestras ciudades.

El 8 de marzo las ciudades se tiñeron de morado, pero ¿cuántos colores han teñido las calles de nuestro país en otras fechas, por otras causas, por otra población igualmente discriminada e invisibilizada, sin acceso a la justicia? ¿Qué hay de otros grupos y sectores de la población que sufren igual que las mujeres para recibir un trato digno?

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación del año 2022, entre el año 2017 y 2022 hubo un incremento de 3.5% en la discriminación declarada, por cualquier motivo.

En las encuestas aplicadas a población abierta, el 30.6% de los encuestados opinaron que son discriminados por la forma de vestir y el arreglo personal; el 27.5% por su peso o estatura; el 24.6% por opiniones políticas; el 23.7% por ser hombre o mujer; y el 21.6% por su manera de hablar. Muy parejo está el motivo de edad, que alcanza un 21.4% de las opiniones.

De las encuestas aplicadas a grupos focales, manifestaron sufrir discriminación el 37.3% de las personas de la comunidad LGBT, el 35.6% de los que son afrodescendientes, el 34.6% de los trabajadores del hogar, el 33.8% de los que tienen algún tipo de discapacidad, y el 32.9% de los que se ubican en la diversidad religiosa de nuestro país.

En el caso de estas mismas encuestas (a grupos focales), un dato interesante es que, en ocho motivos de diez, el porcentaje de mujeres discriminadas es mayor que el porcentaje de hombres.

No acabaríamos pronto de desmenuzar los resultados de la encuesta, pero tan solo en estos pocos datos que comparto con usted, amerita cuestionarnos ¿qué estamos haciendo como sociedad en materia de respeto la dignidad, los derechos humanos y la inclusión de los grupos sociales diferentes a lo que cada uno concibe como un “nosotros”?

¿No estaremos cayendo en la actitud del protagonista del poema de Martin Niemöller, y cuando se cometen injusticias, violencia, discriminación y maltratos hacia “otros”, no reaccionamos porque aparentemente “no nos afecta”?

Que no marchen las mujeres por las causas de las mujeres, ni los migrantes por las causas de los migrantes, ni los pertenecientes a la comunidad LGBT por las causas de la comunidad LGBT. Tenemos una deuda, como sociedad, hacia todos los grupos que son discriminados.

Marchemos todos por todos. Debemos solidarizarnos con cada una de las causas que representan la injusticia y la violación de los derechos humanos que todos tenemos. Y si no podemos marchar, debemos sumarnos desde cualquier trinchera para defender los derechos de todos; y que cuando sea el momento que nos toque a nosotros, tengamos muchas voces defendiendo nuestra causa.