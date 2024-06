A partir de mañana, o más guerra o diálogo

Hablemos de mañana, de los días, semanas y meses siguientes.

Si los esperados máximos 36 a 40 grados centígrados pronosticados para hoy en Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, no traen más escenarios drásticos que el mero calorón, estaremos hoy por la noche hablando de reelección municipal en dichas localidades, pero de tablas en el Congreso del Estado, en la senaduría y seguramente en Parral.

Pinta muy distinto al domingo pasado en el frenético ambiente deportivo con un Cruz Azul y un América que llegaron a la final acariciando amorosamente su camiseta de campeones. La moneda estaba en el aire hasta que llegó la voladora del robo-penal a los cementeros. Hoy suponemos que la tirantez no es así en las principales alcaldías del estado, salvo la capital del mundo.

Las tendencias estuvieron definidas a lo largo de toda la campaña en favor de quienes buscan la reelección, Cruz Pérez Cuéllar, Marco Bonilla, Jesús Valenciano y Humberto “Beto” Pérez.

No hubo encuesta que no los colocara más de 20 puntos arriba de sus más cercanos competidores. Más todavía, 25 a 30 puntos. Junto con ellos apareció en los sondeos la inmensa mayoría de los candidatos a diputados locales bajo las mismas siglas partidarias; con Cruz, casi todos los candidatos a diputados locales (ocho de nueve), salvo uno (el quinto distrito); con Bonilla, todos, salvo uno también (federal).

El juego no acaba hasta que se acaba, suelen parafrasear los beisbolistas al autor de la célebre frase, Yogi Berra, referente histórico en el deporte de las novenas, los bat y los guantes.

Algo pudiera ocurrir antes que cayera el último out durante o a lo largo de la jornada electoral; o después de la misma, aún en los tribunales electorales que de repente colocan a perdedores como ganadores. Son las eventualidades que trastocarían ese panorama de arrasamientos previsto en los principales municipios.

El ejercicio de análisis debe ser entonces solo bajo esa condición remota. Hablamos de blanqueadas (de nuevo el término beisbolista), pero al 50 por ciento entre las dos grandes potencias que se disputan el control político del estado.

Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc, cargados hacia el PAN-PRI-PRD; Juárez, cargado hacia Morena; la sierra, priista; Nuevo Casas Grandes, morenista. Parral, en tercios Morena, PAN-PRI-PRD, Movimiento Ciudadano.

Definido así el panorama para hoy en la noche, nos traerá una reconfiguración de fuerzas en el Congreso y de pasada en todo Chihuahua que vale la pena ir dibujando. Hoy mismo por allá a la medianoche se reunirá la gobernadora, Maru Campos con Santiago de la Peña, César Jáuregui y algunos asesores traídos de la ciudad de México para revisar los resultados y adelantarse a lo que viene; como dicen los apostadores en los casinos, a la baraja nueva que les presentará en el tapete la jornada electoral.

Ha costado un ojo de la cara al equipo dominante el actual estado de cosas.

Ha cedido apetitosos cargos en sueldos para esposas, hijos, amigotes y parientes de diputados en el Poder Judicial, órganos autónomos, el Ejecutivo Estatal, y desde luego, en el mismo Congreso del Estado. Históricamente, así son pagados los acuerdos interpartidarios.

Javier Corral, por ejemplo, apoyó a Juan Carlos Loera en el 2021; hoy cobra la peonada con un apetecible lugar en la lista plurinominal morena de candidatos al Senado. Traicionó a su partido, el PAN, con tal de no exponerse a quedar fuera del presupuesto público tras tronar como ejote en el blanquiazul. Debió abandonar el discurso derechoso de 30 años de Manuel Gómez Morín para adoptar el radical izquierdoso de Joseph Stalin. Donde no hay dignidad no hay congruencia.

La actual gobernabilidad en el estado francamente ha podido ser lograda mediante las negociaciones del PAN con el PRI, el PRD y el MC. Con ellos ha logrado el régimen estatal las mayorías relativas del 50 por ciento más uno para todos los asuntos que solo requieren de ese esquema en su aprobación, pero ha tenido que echar mano de la aún morenista Adriana Terrazas para conseguir las dos terceras partes requeridas en asuntos de mayor importancia.

Conforman la legislatura 33 diputados, 22 de mayoría y 11 plurinominales. 15 pertenecen al PAN, son 11 de Morena, cinco priistas y uno del MC. Adriana Terrazas está catalogada como morena, pero vota con los aliados mayoritarios. Es uno de los votos caros para la mayoría, igual que los cinco tricolores y ni se diga el del MC, cuyo legislador tiene colocada a su esposa en el Poder Judicial.

La nueva película que tendríamos después de la elección de hoy quedaría bastante similar, pero con actores distintos, lo que obliga a nuevo tablero. De entrada, Terrazas ya no estará y Morena tiende a reeditarse con mayor radicalismo del mostrado hasta el momento hacia el régimen PRI-PAN-PRD. Sus partidarios empezarán este lunes su campaña por la gubernatura del 2027.

Para efectos psicológicos en ese sentido serán fundamentales los resultados en Chihuahua por la Presidencia de la República y el Senado. Xóchitl Gálvez debe ganar en el estado y debe ganar también la fórmula Mario Vázquez y Daniela Álvarez, por el PAN-PRI-PRD. La elección estatal servirá de referente muy importante en tres años.

Esa visión del 2027 hará más tortuoso el trabajo para los operadores de Palacio de Gobierno que enfrentan el escenario de ganar de 11 a 13 distritos, frente a Morena que también tiene la misma expectativa, aunque acabalados con pluris.

Para los guindas serían ocho o nueve distritos de Juárez por mayoría, pero quieren arrancar uno de Chihuahua, el de la región de Parral y sinceramente sueñan con la opción de Cuauhtémoc aunque allá está bien amacizado Acción Nacional con un líder humilde, carismático, popular, “Beto” Pérez, encaminado a la reelección por la alcaldía.

En el PAN-PRI consideran los cinco de Chihuahua; el primero, de Nuevo Casas Grandes; el de Meoqui, el de Guerrero, el de Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Parral y Guachochi. No ven perdido el cinco de Juárez. Sería su pepinillo del honor en la frontera.

Dependerá de los resultados luego la rebatinga por las 11 diputaciones plurinominales, donde sumarán alguno o dos más unos y otros. La cantidad mayor la disputarán aliados tanto pro panistas como promorenistas, pero también tocará distribución al Movimiento Ciudadano si consigue arriba del tres por ciento de la votación, y los partidos Pueblo y México Republicano, los que más bien pintan para debut y despedida. No vemos cómo logren sostener ese porcentaje de votos para mantener su registro.

Hay carros completos regionales, pero no a nivel estatal. Eso queda claro. La disputa por las plurinominales será entonces encarnizada con altas posibilidades de judicialización.

El predominio del PAN en el Congreso con sus 23 diputados (logrados por un voto de Morena) posiblemente se acabe, pero tampoco es claro que venga una supremacía guinda.

Eso obligará a todo mundo a repensar sus estrategias durante los siguientes tres años; o continúa la guerra feroz como ha sido hasta ahora, empeorada durante la campaña electoral con intercambios de lodo de unos y otros bandos, o abren paréntesis, la tregua indispensable, con apertura al diálogo en bien de la gobernabilidad del estado.

La factura a pagar es que ni unos ni otros podrán tener manga ancha para manejar discrecionalmente el poder.

Así es la política conciliadora. ¿Viable bajo las actuales circunstancias? Sinceramente no. Como el cielo y el infierno son de distintas las personalidades de quienes lideran a unos y otros equipos. Ojalá nos equivoquemos y se impongan los dos a tres racionales en cada bando dispuestos al diálogo y a la concertación.