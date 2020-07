-A nada de incendios por scrap clandestino

-Pablo Héctor mantiene cerrado el Poder Judicial

-Quiere a sus secretarios de ‘pluris’

-Habrá pasarela morenista el sábado

Algunas voces de alerta hicieron comunicación con esta columna para advertir sobre los riesgos latentes que significan para la salud de los juarenses los desechos o scrap que genera la industria maquiladora.

Todos esos residuos, completitos, deben ser regresados a los países de origen de las empresas que operan en esta ciudad, según los acuerdos establecidos entre los gobiernos locales y federales.

Las alertas sonaron por el imponente incendio ocurrido el pasado fin de semana en una planta cementera de la localidad, cuyo origen no tiene relación con ese tipo de desechos pero echó andar la memoria de analistas, de ambientalistas y de conocedores muy cercanos al “scrap” maquilador.

Aseguran esas voces que algunas empresas no únicamente del sector maquilador continúan entregando porciones considerables de su scrap a empresas recicladoras locales que a su vez lo siguen “confinando” en tiraderos clandestinos ubicados en las afueras de la ciudad.

No ofrecieron detalles sobre las ubicaciones por la obvia secrecía manejada al respecto pero recordaron los mega incendios ocurridos, como ejemplo, en la zona de Granjas Santa Elena a principios de mayo del 2018 y a finales de septiembre de 2019.

En ambas fechas prácticamente todo el cielo de la región Juárez- El Paso fue oscurecido por nubes de humo intensamente espeso y negro ocasionado por los desechos industriales quemados en aquel lugar.

Se trataba de pedazos de molduras de plásticos, fracciones de asientos para autos, aceites, pinturas y mil residuos más. Todos altamente tóxicos convertidos en humo y después cenizas.

Las autoridades estatales de Protección Civil calcularon oficialmente que sólo en el incendio del 2018 fueron consumidas por el fuego ocho mil pacas de desperdicios y otras siete mil alcanzaron a ser “rescatadas” del fuego. Nunca se supo de sanción alguna ni para la recicladora ni para las empresas respectivas.

Hoy, nos aseguran, una peinada por algunas recicladoras legales y clandestinas, descubrirá que sigue la misma práctica por varios rumbos de la ciudad con todo el peligro que ello implica.

***

El principio de máxima publicidad del sistema de justicia penal se ha violado sistemáticamente por el Poder Judicial con el pretexto de la pandemia de coronavirus. Su presidente, Pablo Héctor González, o no ha querido o no ha podido poner orden en este aspecto.

Es entendible que la emergencia haya puesto de cabeza al mundo y tenga sus repercusiones en la justicia, pero se han llegado a extremos en casos del orden civil, familiar y penal en que las medidas aplicadas más parecen dictatoriales que sanitarias.

Tanto en la Ciudad Judicial de Juárez como en la capital hay jueces que, sin que ello se prevea en la ley, resuelven a distancia, mientras que las víctimas, defensores, acusados y acusadores del Ministerio Público son obligados a acudir presencialmente. En estos casos las audiencias son totalmente cerradas y sus resoluciones se conocen a medias.

En otros casos el cierre aplica especialmente a los medios de comunicación, con base en el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) tomado y modificado en el transcurso de la contingencia.

A reserva del contenido de otros acuerdos del CJE, el semáforo alude al aforo que en su color rojo permite en los juzgados, al menos en los de control, el 30 por ciento de su capacidad. En color naranja la medida se hace más flexible, hasta el 50 por ciento.

Por ello no hay motivo para impedir el ingreso a los medios y dar cumplimiento al principio de publicidad, que es uno de los pilares en los que descansa el sistema de justicia.

Ahora que entra en una nueva etapa el Poder Judicial, con el acuerdo del CJE correspondiente, llama la atención que en sus lineamientos sigue en el aire la apertura de las audiencias. ¿Entonces para qué el espíritu de la oralidad? Que vuelvan a la comodidad de los cómplices sótanos siniestros.

El asunto no es menor y no sólo afecta a los medios de comunicación o a los periodistas que reseñan las actividades judiciales, sino que alcanza a los justiciables y a la sociedad entera. Los cambios no se hicieron para satisfacer a los periódicos o a los periodistas sino a la necesaria transparencia exigida por la sociedad.

La violación al principio de publicidad vulnera el derecho a la información y ataca justo a la transparencia, otro de los pilares de la justicia. Deberían tomarlo en cuenta estos días que ha reiniciado parcialmente la actividad jurisdiccional.

***

Dos reservas pidió el gobernador Javier Corral dentro del PAN para los que ya perfila como candidatos y pretende premiar el año próximo. Apartó las plurinominales preferentes, de inicio.

Dentro del Consejo Estatal del albiazul, donde el mandatario controla algo así como el 40 por ciento de sus asientos, los afines al Palacio y a la dirigencia que encabeza Rocío Reza han recibido la encomienda de comenzar con la promoción de dos figuras que supuestamente deberán tener un papel central en las elecciones de 2021.

El primero es el secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar Lozoya. El regiomontano de nacimiento -que tiene su residencia en Camargo, Chihuahua- es diputado con licencia y uno de los figurines que ha aprovechado la pandemia para lucirse con el reparto de despensas.

El otro es el secretario particular del mandatario, Roberto “Betito” Fuentes Rascón, una de las mentes detrás de la fracasada reforma electoral. Toda materia jurídica es el fuerte del funcionario, así que eso justifica la necesidad de que el PAN lo tenga como legislador.

A sus dos secretarios, a los que evidenció como sus favoritos entre algunos consejeros panistas, los quiere en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado, posiciones que considera naturales para ambos. Se merecen más, seguramente, pero con eso se conforman por mientras en la elección del año próximo.

Tan seguro está el gobernador de los talentos de sus colaboradores que no piensa mandarlos a competir a una elección, pues para eso son las plurinominales, posiciones que conoce tan bien personalmente. Son para aprovechar esas personas brillantes de los partidos, tal es la justificación y el argumento con el que busca asegurarles, sin comprar póliza, el futuro a sus allegados.

Si en la aventura de dejar candidato a gobernador le ha ido tan mal a Corral, a ver qué sucede la intentona de controlar otras posiciones menores con miras al año más importante de su administración.

***

Por redes sociales los morenistas han sido convocados a una jornada de actividades virtuales, desde el pasado día 28 de junio hasta el domingo 5 de julio, para conmemorar el segundo año del fenómeno electoral llamado Andrés Manuel López Obrador.

En apariencia eso sería todo lo que tienen en Morena para respaldar a la administración del tabasqueño, cuyos opositores han hecho más ruido con las descalificaciones que los morenistas al defenderlo.

Sin embargo, en el caso local en Morena se están preparando para conmemorar de forma presencial el triunfo presidencial del año antepasado. Será el sábado con una sesión del Consejo Estatal, convocada con sana distancia y todo a las 12 del día en la sede del partido ubicada en la capital.

No hay que perderse la reunión porque seguramente será una pasarela de aspirantes y hasta posibles destapes.

El alboroto que hay entre los “chairos” ya es imposible frenarse. Ni el coronavirus ha podido bajar las pasiones de quienes andan en la búsqueda de candidaturas, más allá de los muy conocidos nombres de los aspirantes a la gubernatura.

Entre esos que andan en la batalla y que deberán seguirse de cerca por ser los más posicionados se encuentran la joven Karen Mora, quien se encuentra trabajando en la Presidencia del Consejo Estatal; así como Osmand González, secretario del Trabajo en Morena y Hugo González, coordinador de Asesores del grupo parlamentario.

Tampoco se podrán perder la sesión quienes insisten en buscar las alcaldías más importantes, de nuevo Fernando Tiscareño por la capital y Javier González Mocken por Juárez.

***

Se va a Lima, Perú el cónsul de Estados Unidos en Juárez, John Tavenner; llega en su lugar de Islamabad, Eric Choel.