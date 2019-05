• ‘A mí no me llamas mentiroso’... Y lo empuja...





• Líder de Morena lento y cerca del gobernador





• Loera avanza en la Ciudad de México





• Ni con la mejor calificación le respetaron cargo





Se calentaron los ánimos en los pasillos del Pueblito Mexicano que alberga las oficinas del Gobierno estatal en Juárez.

Un funcionario estatal le dio un fuerte empellón a un respetado empresario local; éste traía las manos ocupadas con folders y sus maletín, los puso en el piso y para cuando se colocó en posición de ataque intervinieron algunos testigos. Fue impedida la zacapela.

Salvador Barragán Flores es el arquitecto, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que se hizo de palabras con el presidente de los transportistas en Juárez, Manuel Sotelo.

Ambos habían terminado una larga encerrona en el Comité del Fideicomiso de Puentes Federales, donde el Gobierno estatal y su jefe de Obras Públicas, Gustavo Elizondo Aguilar, cocinan gruesos negocios por más de mil millones de pesos. De ahí la sensibilidad a flor de piel.

Sotelo forma parte de ese comité junto con otra veintena de empresarios y funcionarios municipales, estatales y federales. La alcaldía preside al fideicomiso pero el dinero es manejado por el Gobierno estatal corralista.

Seguido hay cena de negros. El Estado pretende agandallar todos los proyectos. Ni siquiera la Federación sabe cómo corre el agua. Municipio y empresarios rechazan acudir al comité sólo para la foto y aprobar todo.

Los funcionarios estatales han presentado planes para drenaje pluvial, algo de pavimentación, unas gazas para flujo continuo por la avenida De las Torres y hasta un par de puentes por Francisco Villarreal y Juan Pablo II. La inversión en todo supera con facilidad los mil millones de pesos. Jugoso el ‘bisne’.

Sotelo ha solicitado en una y otra reunión la información completa de los proyectos pero se la entregan en abonitos. Ayer de nuevo insistió a lo largo de la reunión y advirtió que no aprobaría los planes si no le entregan todo. Así terminó la reunión.

Afuera ya del pequeño auditorio y en la despedida, Barragán conminó a Sotelo a dar luz verde a las propuestas, el empresario le respondió que no ha entregado la información ofrecida; el alto funcionario le espetó: “a mí no me llamas mentiroso”, y lo aventó por el tórax. Mecha corta.

Estuvo aquello a unos segundos de la confrontación mano a mano. Es el inicio de una mayor discusión en el seno del comité. No hay nada claro ni transparente. Tiene razón el empresario. Elizondo y sus cómplices se empiezan a frotar las manos.





***

Lento y menguado se vio el jefe de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga, en la denuncia interpuesta el miércoles ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra los dos principales jefes de la Fiscalía General; su titular, César Augusto Peniche, y Óscar Aparicio Avendaño, jefe de la Comisión Estatal de Seguridad.

Agentes de la Policía Estatal y de Vialidad propinaron una golpiza el sábado y detuvieron a un grupo de ejidatarios de Sacramento, –en la ciudad de Chihuahua– cuando intentaban abrir por enésima ocasión una brecha alterna a la caseta de peaje instalada cerca del lugar para evitar el pago de la cuota correspondiente porque deben cruzar durante todo el día de todos los días. Habitan en la zona.

Los ejidatarios fueron respaldados en su protesta por Colunga, quien también fue agredido y subido a las camionetas policiacas. Evidentemente su fuero fue violando por los elementos policiales.

Eso ocurrió desde el sábado, ayer apenas acudió el diputado a la Comisión de Derechos Humanos para denunciar “los excesos” de los policías contra los manifestantes y contra él mismo. Entre los golpeados hubo mujeres y niños.

Parece que en la actitud del diputado de Morena hay motivaciones especiales que le impidieron ser más firme y defender su fuero al menos con mayor emoción. Tiene cada vez mayor acercamiento y hasta subordinación al jefe de Peniche y Aparicio, el gobernador Javier Corral, y a su operador en el Congreso del Estado, el coordinador de los diputados azules, Fernando Álvarez Monje.

Bien trabajado todo tras bambalinas por el superdelegado federal y precandidato a gobernador, Juan Carlos Loera de la Rosa, que tampoco nos sorprenda se haya ganado el visto bueno de Palacio de Gobierno en ese sentido. Es un puntito o dos los que le restan de saldo a Corral en aprobación ciudadana pero nada despreciables en un escenario de alta competencia.





***

Ayer, por cierto, fue Loera de la Rosa quien llevó la voz cantante en un encuentro que tuvieron varios diputados locales y productores de Chihuahua encabezados justo por Miguel Ángel Colunga en la Ciudad de México con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula.

Ahí los norteños plantearon al funcionario federal toda la problemática estatal relacionada con reconversión de cultivos, conflictos por los precios de la leche, del frijol y hasta cobros desmesurados de energía eléctrica para los frigoríficos en distintas partes del estado.

Villalobos respondió en sentido positivo prácticamente a todo pero no fue eso lo que llamó la atención en la encerrona, sino la confianza con la que se dirigió hacia el aspirante a la gubernatura 2021.

Es el punto trascendente en ese sentido, los diputados locales morenos incluso se dieron el lujo de faltar a sesión en el Congreso del Estado para ir a “megalópolis” –expresión tan genuinamente chilanga como decir Ángeles Azules– a empujar a Loera de la Rosa ante el secretario de Agricultura. Sin duda lo consiguieron.

Muy cerca de ahí, en el Senado de la República, el legislador Cruz Pérez Cuéllar, ni cuenta de la encerrona. Compite también por Morena para la gubernatura pero en abierta y rabiosa confrontación con su compañero de partido Loera, el amigo predilecto en Chihuahua del señor presidente López Obrador.





***

La jefa del Departamento de Control de Nóminas de la Fiscalía General del Estado, Ericka Domínguez Sotelo, hizo que se retorcieran cientos de agentes estatales con una circular enviada ayer.

La funcionaria, que sólo acata órdenes de las grandes áreas de la administración estatal, anunció que para el personal sindicalizado de la FGE, en esta quincena que se paga hoy, la número 10, se verá reflejado el incremento salarial del 5 por ciento.

Pero además les dio la buena noticia de que les llegará un dinerito más, pues el aumento directo al salario será retroactivo al mes de enero.

La mala noticia fue para el personal de confianza, como le llaman a todas esas plazas no sindicalizadas y que son las que realmente sacan el trabajo.

Para los de confianza el incremento será hasta la quincena 11, o sea que hasta el día 15 de junio. Y el colmo es que no se sabe si habrá o no retroactivo.

Parece jineteo de recursos. Al menos así le explican a los afectados, a quienes ayer les hirvió la sangre de coraje.





***

Con “pertinente” ausencia de cinco diputados de Morena, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Fernando Álvarez Monje, logró imponer a Mayra Aída Arróniz como la magistrada faltante del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Aunque el proceso terminó siendo un batidillo desde la semana pasada, ayer en tres rondas de votación la propuesta panista no alcanzó la mayoría calificada, hasta una cuarta vuelta en la que tanto Álvarez como el secretario administrativo, Jorge Issa, apretaron las tuercas a sus aliados para amarrar 22 de los 28 votos presentes en la sesión.

La ayuda morenista que consiguió el legislador azul para sacar adelante su propuesta venía desde la maroma legislativa dada en la sesión de ayer mismo, con el cambio en la convocatoria de último momento, a fin de obligar a que fuera electa una mujer, debido a que ya había dos magistrados hombres electos, Alejandro Tavares y Gregorio Morales.

La ley, en este caso, no obligaba a ello, igual podían ser tres mujeres que tres hombres o cualquiera de las combinaciones posibles.

Pero de las cuatro mujeres que llegaron, era evidente la cargada por Arróniz, exdirectiva del PAN Estatal en el período de Álvarez Monje y además asesora de la bancada azul.

El acuerdo alcanzó a dejar en evidencia que ni uno de los diputados votó por la mejor calificada en examen y entrevista, Karla Esmeralda Reyes, técnicamente quien la merecía, pero le faltaron padrinos de peso, pese a sus evidentes filias azuladas.

Por todo esto la decisión aún está de “mírame y no me toques”. Sobre ella pesa, por ahora, el amparo que promueve el diputado priista Omar Bazán por vicios de origen y faltan las inconformidades de quienes participaron directamente en este nuevo batidero legislativo.