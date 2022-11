-A más del triple, detención de borrachitos PUBLICIDAD -Olvidan cambio de horario para Juárez -‘Acuérdate Romeyno...’ -Autonomía para sueldos de 200 mil mensuales

Salvo el mes de enero de este año, el resto de los meses ha ido en aumento la detención de conductores en estado de ebriedad detectados por los operativos del programa “médico a bordo”, puesto en marcha por la Coordinación General de Seguridad Vial, a cargo de César Tapia.

Las detenciones hasta por 36 horas en el Centro de Recuperación Cívica (Cerecito) han alcanzado en este año tres mil 433 automovilistas en Juárez, sumatoria en la que van desde los hijos de vecino hasta algunos que se decían influyentes, pero ni así lograron quitarse de encima la sanción.

Los números fríos muestran que mientras en octubre de 2021 fueron detenidos 117 guiadores durante cuatro fines de semana, en el mismo mes de este año la cifra se disparó hasta 407 conductores con algún grado de ebriedad certificado por el médico en turno.

Esta cifra ha ido incrementándose desde el año pasado, lo que indica un reforzamiento de las medidas que aplica la Coordinación de Seguridad Vial, así como una mayor vigilancia y control en la aplicación de las sanciones para quienes violan el reglamento de tránsito.

Lo más alentador del operativo permanente que es aplicado noche a noche durante los viernes, sábados y domingos, es la cantidad de accidentes que deben haberse evitado a causa de conductores borrachos, que a final de cuentas es la meta de estas acciones preventivas.

La capacidad del Cerecito, por otra parte, es de entre 70 y 80 personas detenidas al mismo tiempo, por lo que, si la tendencia sigue al alza como es previsible en la recta final del año, no habrá espacio que alcance, al menos no como está ahora.

Si ya estaban encendidas las luces ámbar preventivas con el tema del cambio de horario para esta ciudad fronteriza, hoy alcanzan el color rojo de peligro.

Tenemos el orden del día preliminar que ya empezó a circular entre los 33 diputados del Congreso del Estado, y no se contempla tratar el delicadísimo asunto en la sesión de mañana.

Hay un par de iniciativas y dos exhortos, pero nada de la obligada solicitud del Poder Legislativo de Chihuahua para que la Cámara de Diputados modifique la Ley de husos horarios, para empatar a Juárez con el horario de El Paso, cuyo reloj se atrasa una hora el próximo lunes.

La ley vigente es muy clara en el procedimiento a seguir, por lo que en la sesión previa de la mesa directiva, ya convocada mañana a las diez quince horas, tendría que incorporarse.

No creemos que para la presidenta Adriana Terrazas, de origen y raíz juarense, el asunto vaya a pasar desapercibido, como ya ocurrió con los asesores hasta este momento.

Son cientos de millones de dólares los que están en juego en la pujante zona manufacturera, y que dependen en mucho de la buena sincronía Juárez-El Paso.

“Acuérdate Romeyno”, fue una frase que se hizo famosa en Chihuahua durante la administración de Javier Corral.

Fue desprendida tal expresión de una carta enviada por la grisácea secretaria de Cultura en aquel momento, Concepción Landa, a Romeyno Gutiérrez, el pianista rarámuri quien había osado cobrarle a Concha el adeudo que Cultura tenía con él por concepto de presentaciones. Así de cicateros, no le pagaron.

La tristemente célebre “Concha”, le recordaba a Romeyno todos los supuestos apoyos entregados a su persona, al menos en el papel como ocurrió con otros tantos creadores locales.

Hoy, la frase encaja perfectamente, pero dirigida no solo a Concha Landa, sino a todos los “artistas” que han puesto el falso grito en el cielo por la presentación de la obra “La Golondrina y el Príncipe” en la ciudad de Chihuahua, organizada por el Estado y el Municipio de allá.

Tendríamos que decir entonces:

Acuérdate Concha Landa de todos los viajes que hiciste, no solo dentro de México, sino a diferentes países de Europa con viáticos pagados desde el presupuesto oficial.

Acuérdate de cuando les dijiste públicamente a los artistas locales que eran poco menos que nada, porque no tenían manera de entregarte una factura que tú luego usarías para “respaldar” un trabajo que nunca hiciste en la Secretaría de Cultura, donde tu ausencia la constante.

Acuérdate de los escritores que dijiste que ibas a promocionar en Londres y hasta te llevaste sus libros para que la farsa pareciera real. Solo fuiste a pasearte o ¿es que alguno de esos escritores puede dar cuenta de un fruto obtenido de esa promoción?

Acuérdate también de los Premios Chihuahua que entregaste, reconociendo como periodistas a quienes ni siquiera eran periodistas, pero sí gente cercana al gobierno del cual vivías.

Acuérdate del “entourage” de parásitos que tenías en la Secretaría solo a tu servicio y a los empleados que corriste para tener espacios disponibles y usarlos a tu entera discreción.

Acuérdate de los millones de pesos que gastaste en el Festival Internacional Chihuahua en ediciones vía Zoom o eventos que solo veían 30 personas, ¿tan cara resultó la plataforma?

Y entonces, Concha, resulta realmente ridículo que ahora te espantes por una obra que cuesta 30 millones de pesos. El traje de defensora de los intereses ciudadanos y mucho menos de los verdaderos creadores, NO te queda, luces tan mal como el rey que creía ir vestido con ropaje de lujo que solo los inteligentes podían ver. En realidad estaba desnudo, Concha, ¿te acuerdas?

O que se acuerde el patrón también pseudo intelectual, Corral Jurado.

La frase para recordar de Concha Landa aplica también a los grupúsculos “culturitos”, que durante años han extraído como un lechón a su madre, los recursos públicos no solo de los institutos de cultura en todo del estado, sino de la propia Secretaría de Cultura, ya sea como beneficiarios de cuanta beca o programa de apoyo aparece o como funcionarios de esos entes.

El dicho común reza que “para tener la lengua larga hay que tener la cola corta”, pero en ese terreno diremos que para defender la cultura hay que empezar por ser culto.

La autonomía ha sido completamente desvirtuada en los llamados órganos autónomos de gobierno. Usan la dichosa autonomía no para defender sus decisiones con libertad e independencia, sino para colocarse privilegios laborables de ensueño para ello, pero insultantes para el grueso de la población.

Ahora tenemos el mal ejemplo de la presidenta del llamado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), Mayra Aída Arroniz Ávila, con un salario aproximado, si no es que superior ya con arrimadijos, a los 200 mil pesos mensuales.

Nadie le hizo ni le hace caso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando insistió en que los sueldos aun de los más altos funcionarios públicos no debían sobre pasar el sueldo del presidente, fijado inicialmente en 108 mil pesos por mes.

Magistrados y jueces federales no bajan sus salarios justo de 200 mil pesos los menores y arriba de 500 mil los mayores; en las funciones electorales es la misma y todos los organismos denominados electorales o los otros poderes, diputados y senadores en el Legislativo, andan en las mismas.

El TEJA es un órgano estatal de sobra que no le aporta nada a los chihuahuenses, igual que la Fiscalía Anticorrupción o el Comité Anticorrupción. Sus integrantes se han colocado sueldos prohibitivos que no son acordes para nada ni con la cantidad y menos con la calidad de sus aportaciones a la sociedad.

Trabajan, entre comillas, de lunes a viernes, de nueve a tres, no perdonan días festivos; disfrutan de al menos tres períodos de vacaciones al año: Semana Santa, julio y Navidad; aguinaldos por 40 días, etc., mientras los trabajadores de empresas privadas laboran arriba de sus ocho horas de rigor, seis días a la semana, cuando mucho su aguinaldo de 15 días, por un sueldo promedio no de 200 mil pesos, para nada, sino de ocho mil mensuales.

Esperar que cambien esas condiciones es utópico, los “autónomos” no sufren fiscalización de ningún otro orden de gobierno en términos de privilegios laborales, pues sus pares, de otros órdenes de gobierno, andan en las mismas. Todos usan la misma cuchara sopera para servirse.

No quitar el dedo del renglón de algo servirá.