A más de 100 días de gobierno, ¿qué ha cambiado?

“Los tiempos de los gobiernos son muy cortos y los de la delincuencia largos y azarosos”.

Álvaro Uribe Vélez

Han transcurrido más de 100 días desde la llegada del Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos y de igual manera del Gobierno municipal encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y ya es tiempo suficiente para iniciar los ciudadanos a realizar evaluaciones de cada una de las gestiones.

Si bien es cierto se dejó una gran deuda por parte de la administración estatal saliente encabezada por Javier Corral y en el olvido quedó nuestra querida Ciudad Juárez debido al distanciamiento que se dio entre el entonces “gobernador” Javier Corral y el presentador de noticias Armando Cabada en su encargo como alcalde de la ciudad. Cinco años de malas administraciones y nulos resultados en seguridad, salud, infraestructura y desarrollo social.

Deudas a proveedores, prestadores de servicios e incluso a organizaciones de la sociedad civil, son muestra de una pésima administración gubernamental que no se debe quedar solo como una mala experiencia, sino aplicar la ley para esos exfuncionarios que provocaron esos desfalcos.

De nada sirve solo hacer señalamientos sin llevar a los responsables ante las autoridades, aquellos exfuncionarios estatales y municipales si incurrieron en faltas administrativas y desvío de recursos, deben pagar por sus negligencias y abuso de poder.

Administraciones van y vienen de diferentes partidos políticos y la situación sigue igual en el Estado y en Juárez, donde lamentablemente es muy visible el poderío de la delincuencia organizada.

De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Chihuahua en la Zona Norte, durante el 2021 se registraron mil 424 asesinatos, de los cuales mil 244 eran hombres y 180 mujeres.

En lo que va de este año, se ha recrudecido la violencia e inseguridad en nuestra frontera llegando a percibirse por nosotros los ciudadanos la sensación de inseguridad que sentimos en aquellos días tristes del 2008.

Ante este panorama, nuestras autoridades deben prestar atención a los problemas que aquejan a los ciudadanos, si quieren reafirmar su proyecto político y aspiraciones en los próximos años, centrando su atención en resolver las problemáticas más apremiantes como seguridad, desarrollo económico y salud.

En próximos días se cumplirán seis meses de la llegada de los funcionarios estatales y municipales, tiempo suficiente para realizar una evaluación de su desempeño y generar los cambios adecuados para continuar por buen camino; en la iniciativa privada solo basta un período corto de tiempo para darse cuenta qué perfiles sí cumplen con lo requerido en el puesto y quienes no; lo mismo debería suceder en los gobiernos, ya que por falta de experiencia y capacidad para desempeñar una función termina perjudicando el desarrollo de un buen gobierno y de acciones en beneficio de la ciudadanía.

En relación con lo anterior, nuestro alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo el anuncio que aquellos funcionarios de su gobierno que no dieran “el ancho” serían relevados de su encargo, esperemos que en los próximos días se ajusten las riendas en el Municipio por el bien de nuestra ciudad.

Lo mismo aplica para el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República, no podemos vivir solo quejándonos del tiempo pasado y seguir haciendo exactamente lo mismo y con funcionarios reciclados de administraciones anteriores que no tienen capacidad y vocación del servicio público. Si se quieren cosas diferentes no se obtendrán haciendo lo mismo y con los mismos.

Es necesario realizar un ajuste profundo en los gabinetes con los perfiles adecuados si se quiere realmente obtener resultados favorables y si solo se quiere manejar las situaciones mediáticamente a modo y con perfiles sin capacidad, en las urnas se premiará o se castigará la gestión del partido en turno.