A los futuros senadores de Chihuahua

El proceso electoral del 2024 está a sólo cinco meses de distancia, pues el domingo 2 de junio se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal, además de nueve gubernaturas y otros tantos cargos a nivel estatal y municipal. La jornada será histórica en muchos sentidos, empezando por el hecho de que México tendrá por primera vez en la historia a una mujer en la presidencia de la República y, también, porque la lista nominal del INE supera los 97.6 millones de personas, que, con sus votos podrán elegir los 20,375 cargos públicos que se disputan ese día.

Algunos partidos políticos han definido ya sus precandidaturas, por ejemplo, recientemente Morena dio a conocer la fórmula que contendrá por el senado de la República en varias entidades, entre ellas Chihuahua. Las personas que ganaron la encuesta correspondiente son la diputada federal Andrea Chávez Treviño y el ex delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera De la Rosa.

La tenacidad y capacidad de Andrea, combinada con el conocimiento, experiencia y congruencia ideológica de Juan Carlos, auguran por primera vez en muchos años una duplade senadores verdaderamente comprometidos con Chihuahua, y especialmente con Juárez, que como hemos señalado anteriormente, requiere urgentemente que la defiendan y la prioricen tanto en la asignación presupuestal, como en el diseño e implementación de políticas que impacten positivamente en la ciudad.

Por alguna razón, quienes llegan al senado parecieran embriagarse con el glamour del cargo, perderse entre las comisiones y discusiones legislativas, o en alguno de los 1500 kilómetros que separan a Chihuahua de la Ciudad de México, y terminan alejados de sus representados y muy ajenos a sus problemáticas, por lo que hoy le escribo unas palabras a quienes seguramente ganarán en las urnas su posición en el Congreso de la Unión, con la esperanza de que no olviden el compromiso que deben tener con un municipio rezagado, colmado de violencia e inseguridad y al que generaciones de gobernadores y alcaldes mantienen en el descuido.

En primer lugar, les reitero que quienes vivimos en Juárez sufrimos todos los días con el transporte, sin importar si se hace en vehículo particular, en bicicleta, en unidades públicas o, incluso, en camiones de la industria manufacturera. Nos prometieron un sistema de transporte que a la fecha no funciona y que sólo ha complicado la movilidad vial de la ciudad; además, el gobierno del estado subió la tarifa con la promesa de renovar el parque vehicular en algunos meses, lo que por supuesto, no ocurrió; promesas sin sustento que reflejan la falta de compromiso e incapacidad política de algunos.

Por si eso fuera poco, las vialidades son un desastre, aún a pesar del presupuesto extraordinario que el gobierno federal asignó al municipio mediante los ingresos asociados al Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera. Cientos de calles -principalmente en zonas de alta marginación social- permanecen sin pavimentar, son terracería que dificulta no sólo el acceso a las viviendas y comercios, sino la prestación de servicios públicos. Además,las que sí lo están, presentan pésimas condiciones, mantenimiento insuficiente, baches permanentes y recarpeteos mal hechos que parecieran sólo propiciar accidentes.

Les pedimos también que nunca olviden las múltiples violencias que hoy enfrentan los niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres en la localidad. Necesitamos una ciudad segura, que invite a la inversión extranjera de calidad y que permita el desarrollo económico, social y cultural de las y los juarenses. ¿Hasta cuándo Juárez será sinónimo de homicidios, feminicidios y de inseguridad generalizada?

Y aunque hay otros muchos problemas en la entidad y en la ciudad, también les pido que tengan entre sus prioridades a los integrantes de las comunidades originarias de Chihuahuay a los de otras etnias que han migrado a la entidad. Hoy los rarámuris, tepehuanes, pimas y guarijós, entre otros,sobreviven entre la violencia estructural, cultural y criminal, silenciados con la constante indiferencia del gobierno estatal.

La función legislativa es prioritaria para el ejercicio y supervisión gubernamental, así que muchos ciudadanos queremos representantes comprometidos, presentes y dedicados a transformar las múltiples necesidades socialesen hechos, programas y acciones que mejoren la realidad de Chihuahua y, particularmente, de Juárez.