A los de anchos brazos: les debemos una vida

Un domingo como ayer, antes de la pandemia, se estarían reuniendo muy temprano un grupo de adultos mayores en el Monumento a Benito Juárez. Ahí los verías desde las ocho de la mañana, llegando con sus pasos cansados a ocupar su lugar en un evento que se repetía cada siete días. Eran mujeres y hombres que entregaron su vida al campo durante el llamado Programa Binacional Bracero: Los Ex Braceros y sus familiares. Se encontraban ahí, organizados como cada semana, exigiendo el pago de una deuda que el Estado mexicano descaradamente ha querido borrar de buenas a primeras.

Recordarán de sus clases de historia, cuando les hablaron de la época a mediados del siglo pasado en la que gran cantidad de campesinos jóvenes se embarcaron a un viaje hasta la frontera norte de México. La causa de esto se hallaba en la falta de trabajadores estadounidenses, pues la gran mayoría estaba en la Segunda Guerra Mundial. Es así que a partir de 1942 se implementó un acuerdo entre México y Estados Unidos para llevar campesinos mexicanos al lado gringo. Ése fue el Programa Bracero, que duró de 1942 a 1964.

El objetivo de los braceros era encontrar trabajo del otro lado del río para mandar algo a sus terruños lejanos. En esas temporadas pizcando algodón, tomate, calabaza y haciendo tanta cosa hubiera, vivían la discriminación, racismo y violencia sistemática de un país que los veía como inferiores. Eran los mismos que en su propio país no veían las promesas de una Revolución. Así, veíamos a jóvenes de distintos lugares del interior del país llegar hasta esta frontera para enlistarse a lo que parecía ser una ventana al “american dream”.

Durante sus estancias de trabajo les pagaban una miseria y todavía se les descontaba parte de esa paga, con la excusa de ir directo a un fondo de ahorro. La verdad es que cuando el trato con el vecino del norte se acabó y los braceros regresaron a su tierra, no encontraron ese dinero. La razón se puede intuir por los antecedentes en nuestro país, su dinero había sido guardado en las finas carteras de no tan finos “servidores públicos”. Por lo que el esfuerzo de aquellos trabajadores e inmigrante,s si de por sí fue duro e indignante por el trato estadounidense, no lo fue mejor en su “patria”.

Estados Unidos se lavó las manos aludiendo a que había regresado el dinero al gobierno mexicano, cuando en la realidad ese dinero nunca se entregó a las manos de los braceros. Ése era el motor para decenas de trabajadores, viudas y familiares, que vivieron el maltrato del patrón gringo y de su gobierno mexicano, para organizarse y exigir lo que les correspondía. Así cada domingo, las arengas se levantaban al aire para revivir al Caudillo del Sur a los pies del Monumento a Juárez. Quienes visitaban el ‘Monu’ los domingos para disfrutar del sol también podían detenerse a leer las mantas y volantes que aquellos hombres y mujeres con canas les entregaban. Todo esto lo recuerdo por lo vivido junto a quienes se dedicaron los últimos años de su vida a esta lucha, organizados en esta frontera por el profesor Manuel Robles.

Hoy invito a no olvidar esos rostros a los que les debemos la labranza del campo y el cultivo de nuestros alimentos. A quienes usaron sus brazos para levantar el sol y hoy se les sigue debiendo una vida. Que la memoria y la justicia no deje dormir a aquellos que sólo ven con ojos de botín el esfuerzo de años de trabajo. Muchos compañeros y compañeras de la lucha por los exbraceros se han adelantado en el camino y lo mínimo que podemos hacer es no olvidar. Hoy invito a pensar que ¡Zapata Vive, la lucha sigue, sigue y sigue!

PD: Es una coincidencia no tan inocente que hoy recuerde esto y hace una semana haya sido el Independence Day. Fecha en la que se nos mete hasta las narices la dichosa “libertad”, pero tenemos que seguir recordando que el dólar tiene más caras.