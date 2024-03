A la memoria del Pueblo

Ciudad de México.- Es necesario enfatizar lo que los partidos políticos representan, las causas que los han llevado a los espacios de poder, y los hechos en el poder mismo, porque ante los procesos electorales, pareciera que a la oposición se le olvida su origen, pasado, y peor aún, le apuestan a la desmemoria del pueblo.

La etapa neoliberal a la que la oposición hoy busca regresar, acabó con los frutos de luchas históricas del pueblo de México, los derechos que se alcanzaron incluso con sangre, no se diga la calidad de vida, en donde los niveles de pobreza incrementaban sexenio tras sexenio, la economía nacional era vapuleada constantemente por el mercado y los acontecimientos en el vecino país del norte sacudían la vida económica interna, los gasolinazos, era una era decadente.

Y así sucedió durante más de 30 años de gobiernos del PRIAN, en donde los beneficios fueron únicamente para unos pocos, casi logran desaparecer al Estado, y convertirlo en un membrete representativo donde los que en verdad dirigían eran los intereses privados y extranjeros, donde la autoridad era solo sinónimo de “gobierno”, vacío, sin representación real, sin honorabilidad ni autoridad moral.

Sin embargo, la resistencia del nuestro movimiento fue creciendo, y uno de los logros que más beneficio brinda actualmente al pueblo, es el apoyo a los adultos mayores, que se convirtió hasta hace poco con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un derecho, ya que anteriormente este apoyo era manejado a modo por cada gobierno en turno, donde se canjeaban, limitaban o condicionaban, era simple leña de campaña electoral también, pero hoy es un apoyo que les llega a todos los adultos mayores sin importar su condición social, su credo, su afiliación partidista o cualquier diferencia, es para todos y es constitucional.

Y se debe ser firme en este hecho, fue AMLO quien al ser electo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aplicó estos apoyos siendo un gran sustento para miles de adultos mayores en la capital, fue tan bueno y tuvo tantos efectos positivos que otras entidades comenzaron a emular el apoyo, incluso los gobiernos del PRIAN en el gobierno federal, comenzaron a darle importancia ante el impacto, sin embargo con ellos seguía siendo algo a modo.

Este apoyo fue una de las principales promesas de campaña de AMLO en las tres veces que buscó la presidencia de la república, y que era duramente criticada por la oposición, y aseguraban que una pensión universal para todos los adultos mayores no era posible, otros abiertamente rechazaban la propuesta al asegurar, con esa típica narrativa de ellos, que los apoyos son para “guevones”, o que no es justo “dar a la gente pobre”, porque “el que le echa ganas sale adelante”, y esas frases conmemorativas del “echaleganismo”.

Fue en 2018 que al ser AMLO presidente, cuando en su primer discurso prometió que el apoyo sería universal y constitucional, en aquellos momentos la propuesta como todos el proyecto, era rechazado y criticado por la oposición, y fue más descarado aun cuando el proyecto llegó al Congreso de la Unión, en donde la iniciativa de ley constitucional fue aprobada por mayoría de diputados del movimiento, en donde el PAN demostró, una vez más su traición al pueblo, con su voto en contra, no solo no pudieron detener el avance en derecho a los adultos mayores, sino que mostraron su verdadero rostro.

Al pasar los primeros años de gobierno de AMLO, y el respaldo ciudadano se ha incrementado, la oposición ha intentado cambiar su imagen externa respecto a los programas sociales y principalmente la pensión de los adultos mayores, incluso tienen el descaro en las campañas electorales, de asegurar que ellos fueron quienes iniciaron con este apoyo social, sin embargo el pueblo no debe olvidar que en los hechos, siempre han estado en contra, y en algunas ocasiones sale su verdadero rostro, cabe destacar que recientemente el ex presidente Vicente Fox en una entrevista en Milenio, manifestó su deseo de que le regresen su pensión presidencial, la cual fue desaparecida por AMLO al inicio del gobierno, en esta entrevista el ex presidente de las botas no solo pidió que le regresen su pensión, también le pidió a Xóchitl Gálvez que elimine los apoyos sociales, para “ya no dar dinero a los huevones”, palabras sinceras de un panista que anhela los viejos tiempos; y esto debe quedar bien claro para los chihuahuenses, el verdadero motivo e intereses de cada partido en campaña.