A favor de la racionalidad y transparencia

Es difícil pensar que el tema de la ciudad no está en la mente de todos… es más, me atrevo a decir que nos abruma día tras día: que si los baches, que si el congestionamiento, el brote de aguas negras, los enjambres de cables en los postes, el transporte público que no pasa, las filas esperando un lugar en la escuela para inscribir a los hijos… ¡y lo peor es cuando suceden varias de estas y muchas más calamidades al mismo tiempo!

Todo ello, me crea o no, tiene un factor común: la planeación y la administración urbana de la ciudad. Ciertamente es difícil dar mantenimiento a las calles por su dispersión y porque buena parte de las vialidades dan servicio a lotes baldíos; además, el parque vehicular registrado ha aumentado en casi doscientos mil automóviles en los últimos dos años, más los ilegales, pero, para nuestro infortunio, se tienen los mismos kilómetros de vialidades. Lógico, con pocas calles, un auto por cada dos juarenses, camiones de carga y transporte público, los vehículos se concentran en ciertas avenidas por las que muchos necesariamente debemos transitar.

¿Que brotan aguas negras por las alcantarillas cuando lleve? Pues sí… hemos optado por obstruir la permeabilidad de suelo y se permiten las grandes planchas de cemento en los estacionamientos a pesar de que la normatividad lo prohíbe y, haciendo gala de “sábelo todo”, nos da por despreciar la infraestructura verde. Además hacemos proyectos que si bien se dice tienen la bondad de densificar, también saturan las redes sanitarias y rebasan la capacidad de las redes de agua y electricidad afectando a terceros. Habrá que preguntarse si en efecto el suministro de agua y electricidad, así como la capacidad de la red sanitaria, son adecuadas y suficientes para las torres que ya se están construyendo, o serán un factor de que vendrá a afectar a vecinos que ni la deben ni la temen. Para ello está el gobierno municipal y dependencias como la Dirección de Desarrollo Urbano: ellos son los directamente responsables, siempre con el apoyo del IMIP.

¿El tema del transporte público? Sí, corresponde al Gobierno estatal, aunque lo extendido de la ciudad le suma complejidad a su solución. ¿Y en cuanto al equipamiento? Pues también hay cómplices: por una parte ni el gobierno federal ni el estatal ayudan mucho con la parte que les corresponde, pero el municipal no se queda atrás vendiendo predios que les han sido donados: así, aunque se quisiera ¿dónde se pondrían los hospitales, escuelas y guarderías en el remoto caso de que hubiera recursos? El propio Municipio coarta el desarrollo de las personas cuando por su responsabilidad debería abogar por los ciudadanos, y no por los empresarios, respecto al porcentaje de donación al momento de urbanizar. Se debe procurar lo justo: en muchas ciudades el porcentaje de donación alcanza el veinte por ciento, comparable al catorce de aquí.

Ciertamente, los sabores y sinsabores que Juárez nos ofrece en muy buena medida se deben a herencias: lo que algunos hicieron bien, y lo que hicieron mal. Otros se deben a lo que se hizo apenas ayer, más lo importante de este embrollo es que lo que se haga hoy repercutirá mañana y en los años venideros. Por eso no quito el dedo del renglón sobre la importancia que tienen la planeación y administración urbana, porque su vida y la de sus hijos están y estarán plenamente involucradas a ellas, a no ser que piense en mudarse a otra ciudad.

Es por ello que vuelvo a aplaudir la resolución del Congreso de exhortar a la Auditoría Superior del Estado para que verifique que las grandes obras de edificios habitacionales realmente no comprometan el suministro de agua y electricidad y no saturen las redes sanitarias, de lo contrario, que los empresarios se hagan cargo de los costos de la infraestructura necesaria: no estamos en contra de tales proyectos, pero sí a favor de que se hagan bien las cosas y que los costos que se ocasionen obras no las asuma el municipio, es decir, usted y yo. También es importante es que se cumpla con la normatividad vigente con la imprescindible transparencia.

También viene a colación porque el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el centro de población se encuentra en manos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado para verificar su congruencia con las leyes del Estado y las de la Federación. Ya lo hemos señalado: el PDUS no se alinea a las políticas de ordenamiento territorial nacionales de compacidad y sustentabilidad y propicia, otra vez, el crecimiento disperso con las calamidades que ello conlleva dirigiéndolo convenientemente hacia terrenos que de acuerdo con la normatividad no deberían urbanizarse. De vuelta al bucle del que no hemos podido salir. Estamos a la espera del dictamen.