-A dónde pararían ocho millones en rentas

-Xóchitl en veremos... Claudia en Juárez

-Es comunicado vacuna electoral en la UACH

-Está mal Juárez pero podría estar peor

¿Desde cuándo la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez que hoy preside quien ni siquiera es periodista, Eduardo Borunda, estuvo como arrendadora en el territorio de la ilegalidad, y a dónde se irían los poco más de ocho millones de pesos que generó la renta del inmueble al IMSS por parte de esa agrupación?

Los administradores de esa organización reclaman ahora la devolución del edificio porque el Seguro se ha negado a incrementar el pago de renta desde hace 16 años.

Cobran 50 mil mensuales y dicen que la cantidad debe ser bastante superior a esa cifra. Rosendo Gaytán, el exvocero del IMSS e integrante de toda la vida de la APCJ, debe muchas explicaciones.

Rascándole poquito al tema, tenemos como antecedente que desde 1994 el edificio fue arrendado al Seguro Social en un primer contrato. Tiene instalada ahí la Subdelegación Juárez 2.

Sin embargo, existe otro contrato firmado el 17 de febrero de 2012, por un importe de renta de $45,128.00; y la última firma data del dos de enero de 2018, suscrito supuestamente por el entonces delegado, Cristhian Rodallegas, por 52 mil 241 pesos.

Es decir, ¿cómo la Asociación de Periodistas pudo seguir cobrando esas cifras que suman millones cuando la normativa del IMSS, que incluye a unidad central, señala que en este inmueble no podía seguir prestando sus servicios la Subdelegación y aún así siguieron utilizándolo?

Hay maroma, mar de fondo, entre la APCJ y directivos del IMSS.

***

Hoy arrancan las campañas electorales por la Presidencia de la República y el común denominador de las candidatas y el candidato -Xóchitl Gálvez del bloque PRI, PAN, PRD; Claudia Sheinbaum de Morena y aliados y Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano- es que eligieron comenzar en la comodidad de sus territorios.

Las agendas que han compartido para los primeros días de la contienda muestran que la abanderada de los opositores habrá de comenzar en Fresnillo, Zacatecas, después de una serie de cambios y modificaciones en sus planes durante las últimas dos semanas.

La adoptada del PRIAN eligió dicha ciudad por ser donde la gente siente mayor inseguridad de todo el país, de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque fue algo errática su decisión porque había contemplado primero la Ciudad de México o Guanajuato.

La gente de la aspirante del gran bloque opositor tiene como tentativa la visita de Gálvez por Chihuahua antes de las primeras dos semanas de campaña, entre el 13 y el 15 de marzo, gira que dejó pendiente desde la precampaña. Pero los primeros días de arranque sólo irá de Fresnillo a Aguascalientes e Irapuarto, dos plazas muy azuladas y cómodas.

La abanderada morenista, por su lado, quiso reiterar la apropiación del Zócalo de la capital del país por parte de la izquierda y eligió ese punto para su concentración de arranque, mientras que el segundo día, mañana sábado, estará en Ciudad Juárez, también territorio cómodo para su proyecto.

Obviamente, el mensaje central será el poder de convocatoria y organización que muestre en el acto de la Ciudad de México, pero para medir el escenario político local nada mejor que la concentración en Juárez.

Precisamente en el evento que se realice aquí es donde los principales liderazgos estatales de Morena, Cruz Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera, deberán dar muestra de su capacidad actoral, que en las últimas horas ha sido de lo más comentado en el mundillo político porque ya hubo acercamientos para dejar atrás las diferencias entre ambos, por todos conocidas.

Por parte del candidato de MC, sus días de arranque van a concentrarse en Sonora, Jalisco y Nuevo León, donde el naranja tiene sus mayores bases y le representan seguridad de proyectar a nivel nacional que no está tan flojo, a pesar de que todas las encuestas no lo sacan del sótano.

Así arrancan los tres a partir de este día, sin arriesgarle mucho.

***

El apoyo a la actriz Perla de la Rosa, su prima, terminará dándole dolores de cabeza al oficialmente desde hoy candidato al Senado de la República, Juan Carlos Loera de la Rosa.

No tardó un minuto Juan Carlos en arremeter contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar el domingo, cuando fueron detenidos ella y otros siete activistas morenistas, tras meterse por sus pistolas al exclusivo fraccionamiento Campestre para protestar.

Loera defendió al máximo la libertad de expresión y señaló la supuesta represión contra los manifestantes, que finalmente terminaron dándole las gracias a los policías municipales que los atendieron en las celdas de la antigua cárcel de piedra.

Pero radicales como son, expusieron toda víscera el miércoles cuando, tras bambalinas, al término de una conferencia de prensa, orquestaban manifestarse ahora contra la abanderada presidencial de Morena y el PT, Claudia Sheinbaum.

Total, sentado en el presídium enseguida de la presidenciable, a ver si no le da dolor de tripa a Juan Carlos cuando intenten amargar el evento masivo de arranque de campaña.

***

Está circulando un comunicado entre el personal administrativo y docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, aplicable de manera general con carácter obligatorio, mediante el cual se vacuna la universidad en el presente proceso electoral.

La orden es que quienes deseen participar en las campañas electorales que inician hoy, al menos en el ámbito federal, para elegir diputados, senadores y presidente de la República, se abstengan de hacerlo o bien, soliciten licencia.

La Universidad busca garantizar “imparcialidad para no obtener algún beneficio indebido, y preservar condiciones de equidad en la contienda por medio de algún servidor público o director el cual pueda utilizar a favor de un proceso electoral”, dijo en un comunicado interno.

Los trabajadores de la universidad deberán “abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos en propaganda política o electoral; no se puede difundir logros de gobierno, obra pública o logros de una administración de diferentes niveles de gobierno en páginas oficiales de la UACH, o que caractericen la administración del Rector; difundir solo temas de salud, educación y protección civil; las publicaciones de la universidad en redes sociales deberán ser emitidas únicamente por la cuenta oficial; no se pueden publicar en horario laboral temas partidistas en redes sociales”.

Está interesante el reto cuando la Universidad ha sido siempre escenario de confrontación política electoral, así como espacio de debate, que estarían desterrados/condicionados bajo la aplicación de estas reglas de asepsia política-electoral; pareció un exceso de prudencia lo de los logotipos, porque no hay en ellos algo que en principio pudiera romper la equidad en la contienda.

***

Interesante evento el del miércoles, donde el Ejército presentó un foro o un conversatorio sobre la seguridad en nuestra ciudad y Tijuana, denominado "Crisis de seguridad en las ciudades hermanas de Ciudad Juárez-Tijuana", aclarando que se trata de un esfuerzo por analizar y encontrar las causas que ocasionan los homicidios violentos en ambas ciudades y que no son más que dos, el narcomenudeo y la trata de personas.

El evento, auspiciado y promovido por la Sedena, contó con las participaciones del general de brigada DEM Saúl Luna Jaimes, comandante de la 5/a Zona Militar en Chihuahua; del teniente coronel de infantería DEM, Julián Leyzaola Pérez y de Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité de Seguridad Pública en Tijuana, Baja California.

En general, los temas de las ponencias presentadas giraron en torno a las acciones de coordinación institucional que se requieren para abatir la incidencia criminal, pero sin duda alguna lo que destacó fue la ponencia de Julián Leyzaola, exsecretario de Seguridad Pública Municipal en Juárez. Hizo un amplio y detallado diagnóstico de los grupos criminales en la ciudad.

Dijo Leyzaola que es el momento adecuado para una verdadera coordinación de niveles de gobierno, dijo que es urgente. Reconoció que la gobernadora ha abierto los espacios para esta coordinación.

Advirtió que la ley no se debe negociar con los delincuentes, porque el delincuente siempre quiere más, el delincuente no respeta a nadie que no sea más poderoso que él, "el poder del Estado se debe imponer".

Dijo Leyzaola: "¿Qué sigue? Volteen a ver Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, el crimen organizado lo controla todo, todo", y remató con solvencia moral, "Hoy las cosas no están tan mal en Juárez, pero culpan a Calderón por la guerra que declaró al narco y hablan de las muertes de Calderón, lo cierto es que eso de todas maneras iba a ocurrir, quién sabe en dónde estaríamos si el presidente Calderón no inicia con ese combate, alguien tenía que iniciarlo".

Da escalofríos, pero es cierto. Imaginemos el presente en esta frontera y en el país sin aquella decisión de Calderón Hinojosa.