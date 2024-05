A días de arrancar otra historia para el país

A partir del domingo próximo por la noche nuestro país iniciará otra etapa de su historia política aun cuando se alce con el triunfo Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, leal sin rodeos al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

No tomará protesta en automático, pero de inmediato podrá la sociedad mexicana delinear en manos de qué tipo de personajes quedarán las riendas del Gobierno federal mexicano.

Ha quedado demostrada la lealtad de Sheinbaum al tabasqueño, pero también ha quedado claro que las indicaciones del férreo tutor sobre todos los temas bajan exclusivamente a través de ella y de nadie más.

AMLO compró a Claudia como candidata porque fue la única en responder con inequívoca fidelidad. Ella ha correspondido durante la campaña con una defensa a ultranza de lo que refiere como investidura presidencial que, para el caso, no es otra cosa que cumplimiento al mecenas.

La única condición en ese acuerdo obvio es que si AMLO toma decisiones en Palacio Nacional serán ejecutadas a través de la pupila, cuyo carácter y personalidad considerablemente distintos marcará justo la diferencia; y por lo tanto, es otra historia por arrancar aunque la búsqueda común tenga como meta inmediata el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Saldría sobrando en el análisis desmenuzar la abismal historia con Xóchitl Gálvez como eventual triunfadora. Es innegable que arrancaría todo desde las raíces en la administración Ejecutiva federal. Todavía este fin de semana una encuestadora la colocaba dos o tres puntos arriba.

Tomarían nuevos aires las relaciones del Ejecutivo con el actualmente ninguneado Poder Judicial, el Poder Legislativo, las fuerzas partidarias, las clases empresariales, las religiosas. Todo viviría un cambio más allá de drástico. Un cambio radical, pero positivo. No sería sorpresa alguna.

Son más interesantes los matices que presenta Sheinbaum, con el agregado de que sus seguidores y varias empresas encuestadoras ven la elección del domingo próximo como de mero trámite. Ya se sienten ganados.

A las 8:05 de la noche del domingo 2 de junio, los órganos electorales estarán dando sus primeros resultados no de carácter oficial, pero sí surgidos de sus propios mecanismos, resultados preliminares y conteo rápido.

Paralelamente, u horas inclusive antes, las representaciones de los partidos políticos en las casillas, tendrán tendencias aproximadas a la realidad por sus propias encuestas “a boca de urna”.

Todo ello significa que, apenas cumplido el pronóstico de triunfo de Claudia, cuando mucho para las 11 de la noche del mismo domingo, tendremos los primeros grandes rasgos de lo que será su sexenio.

Partirán esos indicios del contenido del discurso inaugural que pronuncie ante sus seguidores anunciando el resultado favorecedor. Estará atento el país entero, en particular los dirigentes de los partidos políticos, los gobernadores, los grandes y medianos empresarios, la clase media, esa clase llamada despectivamente aspiracionista durante todo el sexenio obradorista, el Ejército, y desde luego, los jefes de los grandes grupos delictivos en la República, crecidos como nunca hasta la soberbia por los abrazos presidenciales.

La víspera nos confirma que no cambiaría para nada el fondo en su objetivo político, pero los resultados serán condicionados por la forma. Claudia no es AMLO.

Ella quiere conseguir para él y para su “movimiento” de la 4T colocar el segundo piso, pero por mucho que aparezca la sombra del tabasqueño a su lado, no dejará de ser sombra, es ella la que deberá dar la cara, firmar órdenes y ejecutarlas a través de un equipo que no será el de López Obrador, sino el de ella, al menos el grueso del mismo.

El presidente de la República atendió a la inquina, al chisme y a su temperamento ciertamente autocrático, antes que a la conciliación, los acuerdos, los consensos y hasta el interés general de los gobernados, en su relación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos,

Desde su primer discurso como posible ganadora de la elección, Sheinbaum exhibirá si continuará esa mala relación que AMLO ha tenido prácticamente con todos los gobernadores opositores del país o la modificará al menos por conveniencia.

Conducta y discurso de la abanderada morenista fueron mantenidos inalterablemente afines al presidente de principio a fin de la contienda.

No tuvo ningún reparo el miércoles que cerró campaña en la ciudad de Chihuahua en condicionar el “diálogo” con los gobernadores a “la voluntad política” de éstos. Respondió en plural a la situación específica AMLO-Maru.

La gobernadora chihuahuense arrancó su administración el 2021 bajo un intento genuino no únicamente de llevar la fiesta en paz con la Federación, sino hasta de risas y apretones de manos, pero los incipientes apapachos fueron convertidos luego en una guerra que nunca terminó.

Muy pronto quedaron tan lejos como el polo norte y el polo sur las imágenes de la gobernadora en cálidas conversaciones y abrazos con el presidente.

Entre más buscó ella el acercamiento más se impuso el veneno letal de la intriga por los derrotados morenos de aquella elección del 2021, sumado en primera línea como serpiente Javier Corral Jurado quien, por cierto, acaba de ser vapuleado por sus antiguos compañeros del Grupo Galileo: “El traidor consumado se atreve a decir que López no ha intervenido en el proceso electoral”, le soltó una crítica en redes tras un minidebate con Carmen Aristegui en el que Guadalupe Acosta Naranjo le pegó una literal arrastrada. José Antonio Restrepo lo llamó “lamentable abyecto”.

En un clímax como consecuencia de la fractura, la gobernadora pidió a López Obrador dejarse de hacer “el occiso” si no es que “hacerse pendejo” en materia de seguridad. “Cuando hay groserías no respondo”, justificó sin tocar el tema de la violencia, pero tampoco respondió a lo largo de los años ni por ese tema de la inseguridad, ni por el desastre en las carreteras federales, ni por la falta de medicamentos en hospitales... ni por los recortes presupuestos federales, etc.

Aunque la gobernadora literalmente ha debido tapar los baches carreteros y financieros que le corresponden a la Federación, no es completo el gobierno chihuahuense sin la disposición, o sin el ejercicio de la responsabilidad que le toca al régimen central.

Salvo el excepcional ejercicio de buen criterio desplegado por el Ejército en materia de contención de la violencia, con todo y asegunes, el resto de las dependencias federales sufren de notoria distrofia, de indiscutible falta de interés, solo porque López Obrador sigue molesto con la gobernadora y parece que también con los chihuahuenses, pues estos no tienen por qué pagar sus enconos personales.

Será muy lamentable, reprobable; sería un retroceso más espantoso, que Sheinbaum sumara a su mimetismo ideológico con Andrés Manuel también sus múltiples filias y sus fobias marcadamente personales que han impactado de manera terrible al ejercicio general del gobierno.

Será otra historia a partir de la noche del 2 de junio, pero sería una historia que ningún mexicano desearía vivir, ni siquiera quienes reciben los raquíticos y sin duda perecederos apoyos de los célebres programas sociales.