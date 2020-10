A decir verdad | La pandemia exhibe a la cúpula del gobierno

Ciudad de México.- Las pandemias exhiben las pocas capacidades de los gobiernos, pues han truncado sus promesas de campaña, desluciendo los perfiles de los que sienten vocación de caudillos. Las cúpulas de los gobiernos se enredan en una caída de fracaso y credibilidad. Las consecuencias de la pandemia fluirán hasta el 2021 y afectarán al Estado en su presupuesto, así como a toda la sociedad que sumará obstáculos cuesta arriba.

Hay varios datos que analizaremos el día de hoy, amables lectores, pues según datos de Banxico, anunció que la economía decrecerá un 9.9 por ciento. Mientras que el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), indicó que la pobreza laboral afectará a 48.1 millones de personas. El mismo organismo ubica en pobreza entre un 8.9 por ciento y un 9.8 por ciento de la población. Mientras que la pobreza extrema, casi famélica, se ubica en un 6.1 por ciento y un tope de 10.6 por ciento, siendo estos los datos más duros, superando los señalados por la Cepal, (Conferencia Económica para América Latina).

La caída de la recaudación fiscal no fue prevista, o al menos no ha sido del todo escuchada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien lo ha señalado en al menos un par de ocasiones, ya que en el mes de mayo el golpe fue terrible, con un -21.6 por ciento de ingresos a las arcas federales.

Como consecuencia, se tuvo que echar mano del dinero de los fideicomisos. Pues es una suma muy jugosa, 225 mil millones de pesos; pero con la extinción de los 109 fideicomisos, muchos de ellos que estaban dirigidos a sectores muy específicos, simplemente se quedarán sin lana. Pues técnicamente se inmovilizaron 68 mil millones para el gasto corriente, es decir, una buena parte de ese dinero, se usará para pagar el costo del funcionamiento del aparato oficial.

En materia de salud, la estrategia ante el Covid-19 tiene que ser replanteada y analizada en forma exhaustiva por el Congreso de la Unión, pues no parece importarles la salud y la vida de los mexicanos, ya que sus reformas prioritarias tienen que ver con las necesidades de la Presidencia de la República.

En lo político, existe una degradación de los poderes Legislativo y Judicial, como es el caso de la Suprema Corte, en que se han colocado ministros a modo, para que el Ejecutivo asuma un poder central y total.

En lo económico, la falta de atención al problema, es grave, esto afecta la movilidad del país al depender de una sola persona todas las grandes decisiones.

En el país, se perdieron, en los dos primeros trimestres del año 2020, más de un millón 117 mil empleos formales. Conjuntamente se desplomó el PIB (Producto Interno Bruto) en todo México, y aun no hay claridad en cómo se va a recuperar tanto empleo perdido.

Se puede emitir un decreto, pero la realidad es que solo son buenos deseos que quedan en simple palabrería. Pues las cifras de septiembre son demoledoras, 24.9 millones de personas perdieron su empleo.

Adicional a esto, no se tiene ningún plan para enfrentar la gigantesca crisis, incluso se continua con la política de reducción de gasto público. Mientras que, en Europa, el rebrote de la pandemia origina toques de queda, y supresión total de actividades, pero con una gran diferencia, ahí sí otorgan incentivos tanto a las familias, así como a las micro, medianas y grandes empresas, para resistir juntos la lucha contra el virus. Aquí, para acabar pronto, ni siquiera sabemos si alcanzamos ya el pico de contagios. Hay cifras manipuladas, se oculta la verdad, muchos expertos han opinado que la cifra oficial debe multiplicarse por tres, para tener una realidad más referenciada.

Los esfuerzos aislados de parte de algunos gobernadores como el de Jalisco, anunció que activará un: “estilo toque de queda light” que le llamó botón rojo o botón de emergencia, que consiste en suspender las actividades no esenciales durante los próximos 14 días, de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. En lo particular no creo que sirva de mucho, ya que el mayor flujo de personas se da por la mañana. Más bien parece más un asunto meramente electorero, para presumir que, en algunos estados, se toman mejores decisiones que en la propia Secretaría de Salud federal.

Si se piensa en paralizar todas las actividades en el país, lo conveniente es que haya algún tipo de incentivos tanto a empresarios, como a las familias mexicanas, para que no se les deje en el olvido o a su suerte.

Demasiadas calamidades hemos sufrido ya por el coronavirus, por lo que el desencanto comienza a sentirse, y la angustia resultante de una crisis económica enorme puede llegar a convertirse en un voto de castigo para todos los gobernantes que no han actuado con responsabilidad y congruencia ante la inminente y cada vez más cercana elección del año 2021.