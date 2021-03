¿A debate, credibilidad del Tribunal Electoral…?

Luego que, en escasas 48 horas, Andrés Manuel López Obrador dejara en evidencia el irrisorio montaje que, bajo la pomposa nominación de Acuerdo Nacional por la Democracia propuso y cuya firma con gobernadores impulsó él mismo, nada parece hoy ya más evidente que los comicios de junio estarán marcados por la abierta confrontación entre el gobierno de la 4T y su partido, Morena, y las autoridades electorales.

Esto que en un primer momento derivó en la cancelación de las candidaturas de los aspirantes a las gubernaturas Raúl Morón Orozco, de Michoacán, y el impresentable Félix Salgado Macedonio, de Guerrero, acusado de al menos cinco casos de violación y acoso, entre otros, comenzó a preocupar a más de uno, que se preguntan si tales decisiones —sustentadas ambas en la no entrega de informes de gastos de precampaña— del Instituto Nacional Electoral (INE), del vilipendiado Lorenzo Córdova Vianello, contarán o no con el apoyo y aval de la última e incuestionable instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya credibilidad no parece pasar ahora por su mejor momento..

Y esto último, no sólo por las escandalosas versiones sobre supuestas divisiones y enfrentamientos, incluso entre magistrados, que han captado la atención de operadores y analistas políticos en semanas recientes, sino, esencialmente, por la proclividad a favorecer la “línea de Palacio…” que, en opinión de no pocos, ha mostrado su presidente, José Luis Vargas Valdez, en casos de interés para la administración federal, la negativa del registro a México Libre, el partido del calderonismo y la aprobación del mismo, en contraste, a cuando la solicitud fue presentada por organizaciones claramente afines al tabasqueño..

En cuestión ahora una candidatura tan polémica y cuestionada como la del aspirante a la gubernatura guerrerense entonces, a nadie sorprende que, prácticamente, todas las miradas hayan volteado hacia la sede del Tribunal, particularmente después que el propio López Obrador arremetiera contra el INE y sus consejeros y que, “siempre atentos a evidenciar su servilismo”, diría alguno, morenos de todos los niveles se sumarán no sólo al linchamiento, sino también al cúmulo de amenazas en su contra…

Habrá, pues que estar atentos al curso que tomen los casos referidos y, a la vista de sus decisiones, la posición en la que se ubica el Tribunal no sólo en cada uno de ellos, sino también para que estemos claros, respecto del Ejecutivo.

Asteriscos

* Evidencia más que clara de que de que la única forma de sobrevivir en el gobierno de la 4T es practicando aquello de “la lealtad a ciegas…”, la decisión del administrador de turno en Morena, el siempre obsequioso Mario Delgado Carrillo de evitar, por decisión propia o de Palacio, una eventual reelección del expriista, experredista, ex… Porfirio Muñoz Ledo.

* Ahora sí que de no ocurrir sorpresas de última hora, será este martes cuando el actual titular de Desarrollo Económico de Coyoacán, Hugo Nicolás Pérez, activo impulsor del claudismo, asuma como nuevo alcalde de la demarcación, en lugar del impresentable Manuel Negrete, cuya infructuosa gestión sigue dando de qué hablar…