A cinco años de Ayotzinapa

En los últimos años –y especialmente a partir del uso de las redes sociales– han surgido diversos temas a la opinión pública en los cuales, la sociedad ha formado juicios y no acepta variarlos, a pesar de que los mismos puedan llegar a ser infundados, o carentes de evidencia; en pocas palabras, ha decretado verdades absolutas. Un ejemplo de ello puede ser la acusación al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, de suministrar agua en lugar de quimioterapia a niños con cáncer. En su momento, la mera acusación realizada por el exgobernador Yunes fue tan lapidaria, que nadie se detuvo a razonar si la misma era real. Posteriormente, la Secretaría de Salud, así como la Cofepris concluyeron en el informe final de dicha investigación que no había un solo elemento para estimar que efectivamente se hubiera inyectado agua en lugar de quimioterapia a los niños con cáncer. Aquí, la verdad resultó ser un elemento marginal y prescindible, pues la masa ya había concluido que el medicamento era falso, y no valoraría pruebas científicas que desmintieran su juicio. Así de manipulable puede llegar a ser la sociedad cuando le alimentan el morbo.

Otro ejemplo donde la masa ya ha emitido un veredicto a pesar de no haber pruebas que lo sustenten, es la acusación de que el gobierno de Enrique Peña fue el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hoy, a tres días de cumplirse cinco años de la desaparición de los estudiantes, la colectividad sigue creyendo que el Gobierno federal, y particularmente el Ejército, son los responsables de dicha desaparición. A aquellos que sostienen ésta como su teoría, les pregunto, ¿cuáles son las pruebas en las que se basan?

Lo que sabemos de aquella trágica noche de hace cinco años es que un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos secuestraron algunos camiones de transporte; que se dirigían a Iguala; que fueron detenidos por la Policía Municipal para ser presuntamente entregados a un grupo de narcotraficantes, Los Rojos; y que hasta la fecha, no aparecen. No hay nada más.

Respecto a esto, se ha especulado si el Ejército participó o no en dicha detención, ninguna investigación lo vincula en esta actuación. Igualmente, se especula que dichos estudiantes estaban involucrados en el tráfico de drogas, tampoco hay elementos contundentes que permitan concluir esto. Concluir una excluyendo la otra, evidencia sesgo y una opinión tendenciosa sobre el tema.

Desde una óptica política, e incluso desde una óptica federalista, estimo que el Gobierno federal no debió haber asumido la investigación del asunto. No estimo que se configure el delito contenido en el artículo 215-A del Código Penal Federal. La detención de los estudiantes realizada por autoridades locales, como fue el caso, desde su origen eran competencia del Estado de Guerrero. Fue el gobierno de Peña el que decidió asumir una investigación, misma que se llevó a cabo con toda la torpeza y soberbia del entonces procurador Jesús Murillo Karam.

Por años López Obrador y sus huestes han expresado que fue el Estado mexicano el responsable de esta tragedia. Por Estado mexicano se refieren a la administración de Enrique Peña. Lo único que contundentemente se puede concluir es que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, tiene responsabilidad en el tema, al depender de él los elementos policiacos presuntamente involucrados. Es el mismo Abarca quien fue candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia, y del que circulan fotografías con Andrés Manuel.

Es una actuación profundamente mezquina, tanto de López Obrador como de sus seguidores, la de seguir culpando al Ejército y al gobierno de Peña de la desaparición de sus estudiantes, cuando el principal involucrado pertenecía a su corriente política. Es evidente que lo que buscan es lucro político, pues han obtenido réditos electorales con este discurso. Aunado a ello, es muy bajo seguir con esa retórica cuando no hay pruebas que involucren a las fuerzas armadas. Quizá la responsabilidad de la administración de Peña se configura con las omisiones y negligencias en que incurrió el procurador al momento de investigar estos hechos.

Sé que lo políticamente correcto es dejarse llevar por la corriente, y señalar a Javier Duarte y a Enrique Peña por los hechos antes narrados. Sin embargo, no existen elementos probatorios más allá de una aversión pública a ambos. Aquellos que sostienen la culpa de ambos, tanto en el caso de las quimioterapias, como en el caso de Ayotzinapa, les pregunto, ¿en qué pruebas basan sus dichos?