A 10 años de Campo Algodonero, hablemos de la Corte

El sábado pasado se cumplieron 10 años de haber sido emitida la Sentencia de Campo Algodonero, y sería muy oportuno hablar de los hechos que originaron el emblemático fallo, de avances y deudas ante lo expresado por el resolutivo, pero también creo que sería una información valiosa con pies de barro, pues como se ha constatado repetidamente, desconocemos bastante sobre los sistemas regionales de protección a los derechos humanos, que es de donde emana Campo Algodonero, comúnmente son confundidos en medios de comunicación la Comisión Interamericana de la Corte Interamericana, desconocemos sus funciones y competencias, y no creo que tengamos muy claro el por qué hay un tribunal externo que nos juzga como país y donde queda la soberanía en todo esto, por eso, dejemos la Sentencia de Campo Algodonero para más delante y aboquémonos a conocer básicamente de que se trata el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Regresemos no diez años, sino setenta y cuatro, salíamos del episodio histórico más trágico de la humanidad en la historia reciente, la segunda guerra mundial, dos años antes Roosevelt usaba por primera vez en el plano internacional el concepto “Naciones Unidas”, pero en una connotación muy diferente de la que tiene ahora, llamó así al grupo de naciones que enfrentaron y vencieron al eje del mal, Alemania, Italia y Japón, (la historia la escriben los vencedores). Al término de este episodio la humanidad se encontraba avergonzada de los excesos cometidos y comienzan los esfuerzos para concretar órganos supranacionales que vigilaran a los estados de las barbaridades que se habían cometido.

El primer ensayo de un órgano internacional de justicia relacionada al derecho humanitario fueron los “Juicios de Núremberg” desarrollados en la ciudad del mismo nombre, de los que la reflexión más importante fue: alegar estar cumpliendo órdenes no te hace inocente. Dichos juicios consistieron en un tribunal jurisdiccional conformado por diversas naciones aliadas que juzgarían imparcialmente y con posibilidad de defensa los delitos cometidos por nazis entre los años de 1933 y 1945, los cuales terminaron con diversas condenas a funcionarios y colaboradores del nacionalsocialismo. Pocos años después el 5 de mayo de 1949 se conforma el Consejo de Europa y el 04 de noviembre del 1950 se adopta la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), de la cual nace el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos y que es el único sistema cuyos principios y organismos son vinculantes.

En América hay un historial largo de coordinación, desde 1826 se tienen registros de las juntas de naciones convocadas por Simón Bolívar, pero fue a partir de los sesentas que se organiza la región en Organización de Estados Americanos, la OEA es el máximo órgano del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos dando sus lineamientos y aprobando los cuerpos normativos.

Fue en 1960 que la OEA determina la necesidad de contar con un organismo protector de derechos humanos, en 1965 se establece la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrando en funciones en 1970 y estableciendo su sede en Washington D.C. Esta Comisión se encargaría de la protección y promoción de los derechos humanos mediante recomendaciones, estudios, opiniones y otros mecanismos no vinculantes; orgánicamente se conforma de siete Comisionados, elegidos por su solvencia moral y alto conocimiento en derechos humanos, desempeñando su cargo por cuatro años pudiendo relegirse por una vez. Cada año uno de sus miembros es elegido Presidente.

En 1978 se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 1979 se establece en San José, Costa Rica. Ambos organismos son regulados por la Convención Americana de Derechos Humanos. Se compone de siete jueces elegidos de entre los más reconocidos juristas propuestos por los estados miembros de la OEA. La Corte tiene dos funciones, la primera jurisdiccional, es decir, resolver sobre los casos que solo le podrán ser presentados por la Comisión y no por particulares, en los cuales no se determina la responsabilidad de personas sino de estados. La otra función es consultiva; tal es el caso que Venezuela uno de los países que no ha aceptado la competencia de la Corte le consultó que cual era la necesidad de tener una Comisión si tienen una Corte, a lo que la Corte respondió con exceso de razones. Otro país que tampoco ha aceptado la competencia de la Corte es EEUU, que sin embargo es quien más aportaciones hace para su sostenimiento.

El tercero y último de los sistemas regionales en crearse fue el Sistema Africano de DDHH que llega hasta los ochentas.

El SIDH ha sido tema de reflexión para numerosas obras, no pretenderíamos tener ni siquiera un panorama completo en estas líneas, pero si una idea. Es de este sistema de donde emana la sentencia Campo Algodonero, por un caso expuesto por la Comisión, acompañado por ONG´s y fallado por la Corte, pero tal vez la siguiente oportunidad tengamos ocasión de hablar de ello.