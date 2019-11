A… Evo, y lo trajeron

No cabe duda la forma como se generan las estrategias para imponer el comunismo en México. No hay más ciego que el que no quiere ver. O la ignorancia le ayuda.

En primer lugar, so justificación de ahorrar, se creó el llamado plan de austeridad. Con el cual han golpeado a las universidades del país, reduciendo su progreso, siendo las instancias que necesitan el mayor empuje para crear, innovar y desarrollar tecnología e investigaciones entre miles de aspectos que benefician a los estudiantes y por ende a la sociedad. Y de manera paralela, se dice crearán cien nuevas universidades, cuando se dice, que no hay presupuesto necesario para las ya existentes. La pregunta es, ¿qué se busca con ello?

En segundo lugar, se está censurando a la prensa llamándola despectivamente de diversas maneras, atacándola cuando no están de acuerdo a los lineamientos ideológicos que se están propagando. Periodistas de talla nacional han sido despojados de sus puestos, cuando sus posturas son de análisis o crítica al actual sistema o los anteriores. Otros medios impresos ya están en la mira con amenazas de convertirlos en un “pasquín”, si continúan investigando temas que no coinciden con los datos oficiales. ¡Tanto que ha costado la libertad de expresión!

Que nadie se atreva a no estar de acuerdo, porque será destrozado totalmente en los programas matutinos que acaparan la atención nacional, además de las consecuencias que pudieran sobrevenir.

Tercero. La pobreza y la ignorancia es la combinación perfecta para ganarse a las masas sociales, claro, son la mayoría y fácil de convencer con falacias que en los primeros dos años se verán como acciones positivas. Sin embargo, el recurso se acaba. Lo mismo pasó en Venezuela. Se acabó el recurso regalado, la inversión extranjera, local y privada huyeron antes de ser expropiadas. Hoy vemos cómo ese gran pueblo muere de hambre igual que Cuba.

Cuarto. La misteriosa partida secreta de la cual dispone el mandatario federal para los aspectos que considera de su importancia. Regaló 30 millones de dólares al Gobierno de El Salvador, para subsanar el desarrollo económico de ese país, mientras el nuestro está ardiendo por la delincuencia imparable y con problemas de pobreza extrema en varios puntos de cualquier estado. En Chihuahua lo vemos en las calles, y con los mismos tarahumaras que expresan, no tienen qué comer.

Quinto. Centralización de los recursos y mandatos, es sólo una persona quien mueve los hilos del país, se está derrocando la democracia. Instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es tomada con artimañas que tanto se hacían en el pasado. Quita y pone magistrados para desechar los amparos y tener el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tomar el poder total. Ya avisaron también que van por el Instituto Nacional Electoral entre otras instituciones clave para sus fines.

Sexto. Imposición de ideologías que abanderan la propuesta de izquierda, como se hizo en los países que han logrado penetrar. Aprobación nacional de la ideología de género, aborto legal y pagado por los contribuyentes, mejor que apoyar a las personas con cáncer o con problemas de diabetes. Son leyes que se empeñan en aprobar y lo están logrando con la mayoría en la cámara de diputados y por la toma de instituciones que dan seguridad al Estado.

Séptimo. Traer como si fuera un personaje ilustre al dictador Evo Morales de Bolivia. Promoviéndolo en la capital de la nación con pláticas, presentaciones, y como un máximo caudillo de la dictadura. A sabiendas de las manipulaciones que hizo para ganar las elecciones, burlándose de su pueblo, que en esta ocasión no resistió más e hizo lo conducente.

Nos faltaría números para continuar con los pasos que se están llevando para generar un sistema de gobierno en contra de la libertad.

No se creía que una nación pobre, podría ser más pobre, pues si, ya lo vemos en Venezuela y Cuba principalmente, los pobres siguieron siendo más pobres, los únicos que salieron de la pobreza y se hicieron archimillonarios son los dictadores, publicado por la revista Forbes como Fidel Castro y Nicolás Maduro que le congelaron sus cuentas en el vecino país.

Aun así, hay personas que siguen siendo engañadas pensando que son los salvadores. Con puras palabras falsas que suenan como caricias al oído, pero que sólo son eso. Vanas las palabras sin acciones.

