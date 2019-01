Video: Angustia hace confiar en ‘brujos’ de la seguridad

• Angustia hace confiar en ‘brujos’ de la seguridad





• Toda la rudeza del gobernador vs Morena





• Ni puede Jorge Espinoza con Joob Quintín





• Vuelven desplantes de Corral a Cabada





Son algo así como los brujos de Catemaco pero en materia de seguridad. Apenas supieron que uno o varios pillos traen asoleados a los vecinos de Valle Verde y consiguieron cita para vender sus servicios… de “capacitación y seguridad”.

Andan por todos los fraccionamientos de la ciudad ofreciendo sus polvos mágicos para acabar con robos, asaltos y todo acto delictivo que afecte al patrimonio familiar.

Vimos un video en el que personas vestidas con pantalón de campaña verde olivo y sudadera o chamarra negra platicaban con vecinos del fraccionamiento más famoso de semanas pasadas, Valle Verde.

Célebre esa porción de esta frontera porque un ratero violó la privacidad de varias familias, se metió a sus hogares, robó, fue grabado, luego fue detenido por municipales, llevado a la Fiscalía y de ahí al Poder Judicial, donde una jueza lo dejó en libertad; con algunas condiciones pero en libertad. Hemos manejado aquí y en las páginas informativas de El Diario todos los detalles.

Al observar el video que nos hicieron llegaron los propios vecinos de Valle Verde auténticamente asustados porque el ladrón anda suelto, imaginamos que los personajes de verde olivo y negro eran policías estatales o de los especiales de la municipal al mando del chaparrito, Ricardo Realivazquez.

Entendimos que alguna de las dos corporaciones o ambas implementarían un plan de seguridad para esa y todas las zonas vecinas al menos para intimidar al pillo recién liberado y a sus muy posibles cómplices.

Nada de eso, se trataba de individuos “entrenados en Israel” –así se presentaron– que estaban ofreciendo sus servicios bajo el siguiente muy complicado razonamiento de primer nivel global para protección ciudadana: “Necesitamos hacer esto procesal… es decir, empezar con esas modalidades básicas… es decir, el cerrar, el poner guardias, el tener vigilancia...”.

Tenemos el video en la versión digital de La Columna. Fue tomado en el parque público del fraccionamiento.

De acuerdo en que dichas personas hagan su luchita. También los brujos de Catemaco tienen derecho a cobrar y conseguir con potenciales charlatanerías sus sagrados alimentos, pero dar gato por liebre no es válido en ninguna circunstancia.

Es evidente que ni Valle Verde ni cientos de fraccionamientos en la ciudad tienen el sello de Hollywood, o de Campos Elíseos, o el Campestre, como para contar con la ‘bendición’ económica que sufrague la seguridad privada; así que la exigencia debe encaminarse a las corporaciones policiacas para que cumplan su obligación.

Es el camino más natural y lógico.





***

Ayer fueron dos golpes rudos y sin clemencia del gobernador Javier Corral a los intereses de Morena en el estado: la exhibición contra el senador de este partido, Cruz Pérez Cuéllar, como uno de los políticos que presumiblemente recibían dinero del exgobernador César Duarte, y el retiro de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales en el Congreso del Estado al morenista Omar Holguín.

Ambos trancazos fueron colocados por supuesto con el objetivo de hacer daño pero más de carácter mediático que otra cosa; inclusive en el corto o mediano plazo es posible que se revierta contra los intereses políticos del mandatario estatal blanquiazul.

Veamos asunto por asunto:

1. Ha sido publicitada por el corralismo la cercanía del senador con el duartismo desde su precampaña electoral. Estuviera haciendo compañía Pérez Cuéllar a la docena y media de duartistas que han sido procesados penalmente si hubiera delito qué perseguir, o al menos delito comprobado.

Desde hace años, no desde ahora, ganas no le faltan a Corral de poner fuera de circulación a su compadre el senador ahora por Morena, pero no ha podido ir más allá del presente golpe en esta etapa de su tormentosa relación contemporánea (antes fueron amigos, correligionarios y cómplices).

¿Por qué hasta hoy ese golpe específico de que tomó dinero que le entregó Duarte? Respuesta sencilla para cualquier observador cercano de ese contexto: igual de inclemente que Corral ha sido Pérez Cuéllar desde que tomó protesta como senador. No hay semana que no dirija sus baterías contra su compadre. Y también porque ha intensificado su campaña para sucederlo durante las elecciones del 2021.

Cruz ya puso su mirada en la silla de Corral y éste no tiene la menor intención de entregarla a él.

2. Corral ordenó retirar a Morena la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales en el Congreso del Estado porque sus ocho diputados (as) ahí se han convertido en sus más consistentes críticos.

Nada de lo señalado por los legisladores es mentira. Sus posicionamientos son certeros y verosímiles pero inaceptables en la escasa o nula tolerancia del jefe de Palacio de Gobierno.

Los diputados de Morena y dos legisladores priistas abandonaron la sesión donde ayer los panistas y sus aliados desaparecieron Asuntos Interinstitucionales y con ello el cargo de Omar Holguín.

Así quedó finiquitada cualquier posibilidad de reencuentro con Morena en el estado. No irán juntos ni a la esquina tanto por el caso Pérez Cuéllar pero más por los “agravios” entre unos y otros registrados en el Congreso del Estado.

En el resumen de pérdidas y ganancias, por lo pronto la mano es para Corral. Golpeó la imagen del senador y castigó una posición morenista en el Congreso. Del revire hablaremos cuando sean cuantificados los saldos.

***

Ayer comentamos aquí sobre el jaloneo que se dio en sendas publicaciones de redes sociales entre el flamante consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza, y el regidor Enrique Torres Valadez a propósito de una reunión en esta frontera.

El abogado juarense reclama falta de inclusión pero más pronto que tarde nos llegó la verdadera razón de su molestia.

Resulta que anda enchilado el buen abogado porque no pudo bajar a Joob Quintín de la mismísima dirigencia municipal. Esa fue la instrucción que le dieron en Palacio bajo el argumento de una supuesta ascendencia política exterior sobre el joven líder panista. Está chavo pero maneja su propia rienda, ha dicho.

No sólo no pudo ser cumplimentada la orden, sino que ganó y ahora Joob mantiene relegado a Espinoza de toda decisión en el comité municipal, aunque él creía firmemente que tendría algo de influencia en el novel dirigente.

Al menos así fue como presumiblemente la vendió en Palacio. Lo mismo ocurrió con la recontratación de Chuy Ávila, el ex vocero panista despedido por Espinoza y ahora revivido por Joob Quintín.

Hace su esfuerzo Espinoza pero al menos ahí no le están cuajando sus órdenes.





***

Volvieron los desplantes del gobernador Corral hacia el municipio juarense. Ayer despachó durante la mañana varios asuntos de Gobierno todos en privado: una encerrona de seguridad, cambios en gobernación, etc.

A la primera reunión era obligada la presencia de las autoridades municipales. Nada. Por la tarde tuvo como único evento público uno relacionado con el Fideicomiso de Puentes Fronterizos. Tampoco el Municipio.

Sepa Dios ahora qué mosco le picó. Antes que concluyera el año anduvo muy de la mano del alcalde Armando Cabada.