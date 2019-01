• Habrá cárcel si los pescan; no es mera diablura





• Ineptitud echa a perder festejo en Pensiones





• Un candidato al PRI nacional muy descafeinado





• Combate Corral huachicoleo de dientes para afuera





Hubo algo de discreta diversión depravadona en Palacio de Gobierno durante lunes y martes por la repercusión mediática que tuvo la “travesura” de la nómina secreta o caja chica de César Duarte publicada parcialmente en algún medio informativo nacional; antes en medios locales.

Por varias oficinas funcionarios se mofaron debido a la “conmoción psicológica” que el hecho provocó entre varios exfuncionarios duartistas, los cuales de inmediato tramitaron nuevos amparos o renovaron los que ya tenían. En Juárez no pasó de aclaraciones y mucho chisme inofensivo en los cafés con los nombres correspondientes a esta frontera.

También hubo sorna con el involucramiento de periodistas y hasta respetables obispos en ese listado más viejo que la administración dos-añera de Corral pero filtrado con dos objetivos: acalambrar a todos los nombrados (as) y tratar de frenar al pérezcuellarismo hacia la gubernatura.

“Le salió cara la primera fila en Catedral a Duarte”, mencionó mordaz hasta la pared de enfrente un funcionario corralista de medio pelo ante el concepto “obispos” entre quienes recibieron cifras gordas. Luego dejó escapar la risa sin control.

Fuera del regocijo palaciego por la mera diablura, siguieron avanzando los llamados expedientes X que forman parte de la mentada “Operación Justicia para Chihuahua” emprendida por Javier Corral contra César Duarte y su administración.

Esas filtraciones en el arranque de la semana (documentos por cierto conocidos al derecho y al revés por el actual secretario del Ayuntamiento en Juárez, Maclovio Murillo, en su calidad de exconsejero jurídico estatal) tienen el mismo estilo que se ha venido manejando por el régimen corralista. Primero los golpazos mediáticos y luego las órdenes de aprehensión.

El objetivo de esas operaciones no es la insana diversión para Corral y sus funcionarios. Es la risa nomás el plus para relajar la tensión de otros temas. Aquí hay perfiladas investigaciones completas siempre a la mano del fiscal César Peniche, quien por supuesto las abordó el martes en su visita al despacho del gobernador.

Desconocemos si en este caso de la nómina secreta los documentos ya fueron consignados al Poder Judicial y cuándo el gobernador decidirá ir por equis o por ye.

Nomás es cuestión que lo diga para que el bien alineado juez correspondiente libere las órdenes de aprehensión. Así ha sucedido con todos los encarcelados.

Han escapado de ir a prisión únicamente aquellos que han tomado con toda la seriedad del mundo justo señas como las que ahora están siendo colocadas en los medios informativos para quemar a unos y para despistar a otros, incluidos a los confiados estilo Marcelo González Tachiquín. Ya se creía este del otro lado del régimen y hoy permanece en una celda del Cereso de Aquiles Serdán. Fue secretario particular, secretario de Educación y director de Pensiones Civiles con Duarte.





***

Ayer el festejo del 62 Aniversario de Pensiones Civiles del Estado en la ciudad de Chihuahua se vio opacado por la invasión masiva de viviendas en situación de abandono del fallido proyecto del fraccionamiento de “casas ecológicas’ para los trabajadores del Instituto.

Ni el gobernador Corral ni Alberto Herrera, titular de Pensiones, pudieron ocultar el malestar que les causó que el evento proyectado con un magno escenario en medio del patio Central de Palacio destinado a celebrar fuera empañado por propietarios legítimos que exigieron – y finalmente lograron– la intervención inmediata de las autoridades para poner un alto a los llamados “paracaidistas”.

La realidad es que en este y en muchos otros casos similares el Gobierno del Estado ha sido omiso en el tema de las invasiones y lento en los procesos de recuperación y asignación de miles de viviendas en situación de abandono en los principales municipios de la entidad.

Por consiguiente, la invasión de las casas que se proyectaron para los trabajadores de Pensiones es sólo la punta de un problema mayor que no ha sido atendido a cabalidad: un programa efectivo de rescate.

Al igual que en Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua y Parral, donde muchas de esas viviendas están en franco deteriorio, en la capital las casas se están cayendo a pedazos, fomentan la delincuencia e insanos entornos.

Por supuesto que existe una necesidad real en muchas familias de contar con un techo propio, pero lo que no se justifica es que seudolíderes se aprovechen de ese anhelo para hacer cobros y asignaciones ilegales, y mucho menos que las autoridades lo toleren.

¿Cuántos de esos lidercillos enfrentan proceso o se encuentran tras las rejas procesados por despojo?... prácticamente ninguno. A pesar de que se reportan invasiones en otras colonias las autoridades siempre permanecen de brazos cruzados dejando que se continúe lucrando con la pobreza.





***

No está el horno para bollos y algunos priistas quieren hornear hasta pancakes. No cabe duda, existen tricolores a quienes aún no les “cae el veinte” de la delicada situación política de su partido ante una reprobación y rechazo generalizado entre la sociedad.

La reflexión anterior viene a cuento luego de que Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, quien gobernó Oaxaca del 2004 al 2010, estuvo de gira electorera ayer en esta frontera con la ocurrente pretensión de subirse a la contienda por la renovación de la dirigencia nacional de su partido.

Y no es que no pueda tener alguna posibilidad, sino que pretende que el partido abra la elección a la ciudadanía en general para evitar los vicios de siempre en el partidazo, como la compra y venta de candidaturas, el dedazo y otros de similar cuño.

Con la debacle electoral sufrida por el PRI el año pasado en todo el país, que le significó perder una gran cantidad de cargos de elección popular, y por tanto menores recursos vía prerrogativas, lo que menos necesita en estos momentos ese partido es meterse a organizar una elección nacional con casillas por todo y toda la estructura electoral que eso significa; no hay modo.

Y si a eso sumamos que el exgobernador tuvo en esta frontera una muy raquítica audiencia en su evento principal, apenas 35 curiosos, pues menos se comprenden sus pretenciones.





***

La lucha contra el huachicoleo en Chihuahua es de meras apariencias y buenas intenciones. Lo mismo el gobernador Corral que el fiscal Peniche o su alfil el maletinero comisionado de Seguridad, Aparicio Avendaño, han repetido hasta el cansancio que el combate es frontal, pero la realidad muestra que los resultados son casi nulos.

El pasado 11 de enero el mandatario estatal anunció con bombo y platillo la realización de un operativo en el que afirmó se desmantelaba una importante red de operadores, pero que derivó en la consignación ante el juez de cuatro detenidos solamente por posesión de mariguana.

La intención, se dijo, era que el juez se declarara incompetente y que el caso se turnara a la PGR. ¿Pero por qué el Ministerio Público no consignó directamente al fuero federal? Quienes trabajan al interior de la Fiscalía aseguran que no había elementos suficientes para hacerlo.

El colmo, durante el proceso ante el juez local los detenidos involucraron a policías estatales como quienes –a cambio de algunos miles de pesos– los protegían, y la denuncia (aunque se diga que existe una investigación interna) duerme el sueño de los justos. Claro, involucra en la protección de dicha actividad delictiva a los operadores directos del jefe comisionado y el fiscal general.

Los mismos escasos resultados se ven en operativos que han tenido lugar en otros puntos, como Samalayuca.

Se habla de un compromiso de hacer mano a mano con el Gobierno federal en el combate al huachicoleo, pero en la realidad sólo es de dientes para afuera.