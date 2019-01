Foro de ausencias

Ciudad de México.- Es el Foro de las ausencias. Varios personajes importantes han cancelado por circunstancias políticas. La británica Theresa May, por la inminencia de un Brexit sin acuerdos; el francés Emmanuel Macron, por los chalecos amarillos; el estadounidense Donald Trump, por la suspensión de actividades del gobierno.

El mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó su ausencia por los problemas de organizar el nuevo gobierno, pero siempre ha dado la impresión de que no se sentiría a gusto en un foro con los empresarios y políticos más importantes del mundo. La única funcionaria mexicana que aparece en la lista previa es Graciela Márquez, de Economía, quien debería anunciar mañana el programa de inversiones de Nestlé, pero me dicen que al parecer no llegará. Mario Delgado, exglobal leader, tampoco dice si vendrá. Sólo hay 18 mexicanos registrados. Será la presencia más pobre en décadas. En cambio, Brasil tiene 35, entre los que destacan el nuevo presidente, Jair Bolsonaro, y Paulo Guedes, el ministro al que ha encargado la transformación de la economía de su país. En total habrá cinco presidentes latinoamericanos.

La nutrida participación brasileña no sorprende. Bolsonaro quiere el respaldo o cuando menos la aceptación internacional. También la buscó Lula da Silva, quien acudió a Davos en 2003 unos días después de asumir la Presidencia, con el propósito de mostrar al mundo que su gobierno no iba a aislarse ni a tomar medidas irracionales. Se presentó primero en el Foro Social Mundial de Porto Alegre y de ahí voló a Davos, donde fue muy bien recibido. En los años siguientes se hizo costumbre su participación y en 2010 el Foro lo distinguió como "estadista global".

Las ausencias no restan relevancia a la cumbre público-privada más importante del mundo. Asistirán alrededor de tres mil representantes del sector privado, el gobierno, la sociedad civil, el mundo académico, la cultura, las artes y los medios de comunicación. Los jefes de Estado y de gobierno serán 19, incluyendo a Shinzo Abe de Japón, Angela Merkel de Alemania, Giuseppe Conte de Italia, Mark Rutte de los Países Bajos y Pedro Sánchez de España. Entre los latinoamericanos estarán el colombiano Iván Duque, el peruano Martín Alberto Vizcarra y el ecuatoriano Lenin Moreno. Asistirán también el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el de Palestina, Rami Hamdalá.

Participarán Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas; Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos; Ángel Gurría, secretario general de la OCDE; Christine Lagarde, directora gerente del FMI; y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Asisten las cabezas de los principales sindicatos y organizaciones no gubernamentales, alrededor de mil 700 presidentes y directores generales de empresas, cientos de directivos y periodistas de los principales medios de comunicación.

El tema general es "Globalización 4.0", pero las 350 mesas de discusión y ponencias se extenderán sobre muchos más. Muchos participantes no asisten a los paneles, sino que se reúnen con socios, clientes, proveedores o colegas. Habría que hacer decenas de viajes por el mundo para tener los encuentros que Davos permite en unos cuantos días.

Las ausencias son numerosas, pero los temas se mantienen presentes: el crecimiento económico, el Brexit, los chalecos amarillos, el populismo, las migraciones, el calentamiento global. Esa es la razón de ser de este encuentro anual. Como nunca antes, cada ausencia significa una presencia.





Mágico

Un entrañable concierto inaugural en Davos con una orquesta sólo de mujeres dirigida por una mujer, Marin Aslop, y una extraordinaria violinista de 13 años, Clara Chen, como solista. Momento mágico.