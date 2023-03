9 de marzo y ¿la cosa sigue igual?

Hace unos días le preguntaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera en vísperas de la conmemoración del 8 de marzo, si él se consideraba feminista, tras una ligera pausa, comentó que él se considera humanista, apoya, respeta y valora todas las causas, incluso el movimiento animalista. La verdad es una pregunta complicada, ya que algunas mujeres, consideran que los hombres, no pueden ser feministas, ya que no tienen, sufren, o desarrollan su vida, con esa condición de ser mujer.

Este pasado 8 de marzo, mujeres activistas, se manifestaron en más de 50 ciudades del país, en Ciudad Juárez, no fue excepción ayer marcharon al son de ¡vivas se las llevaron, vivas las queremos! y ¡ni una más!, incluso desde hace unos días han realizado manifestaciones al respecto justo el fin de semana previo a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, instando a las autoridades a detener la violencia contra las mujeres, e investigar las desapariciones forzadas, pintaron una cruz de clavos de color rosa y negro en el puente internacional Santa Fe, una de las demandas y evolución del movimiento, es la demanda sobre cómo Chihuahua no tiene reconocimiento de la legislación de la Ley de Desapariciones Forzadas, siendo un estado de los más violentos en el país, justo ahora hay más de mil 400 carpetas abiertas por abuso sexual y violación en México, así como 50 carpetas de investigación de delitos contra la mujer, sin resolución alguna, según datos del sistema Nacional de Seguridad Publica, de los cuales, Chihuahua es uno de los estados con mayor número de denuncias.

En nuestra ciudad, solo en el mes de enero, según la cuenta de Twitter de Red Mesa Mujeres, indican hubo 13 homicidios dolosos de mujeres, 43 casos de violación, 419 casos de violencia familiar, tres feminicidios clasificados, y 61 casos de abuso sexual.

Actualmente, no hay una ley que los hombres tengan y las mujeres no, pero el reconocimiento, sobre la patología y la persistencia de la violencia y los feminicidios, nota que se tienen que desarrollar, no solo leyes, sino políticas públicas que atiendan la trágica situación. ¿Qué más hay después de la marcha? Este 9 de marzo, volvemos a la normalidad, se acaba la marcha, se detienen las demandas, y los colectivos y asociaciones ¿se preparan para el próximo 8 de marzo? Hay quienes opinan que las marchas no sirven, personalmente considero que lo que sigue es informarse, apoyar a iniciativas como la que la diputada federal del PT del Distrito 3 en Chihuahua propone, “La Ley Matilde”, que busca exigir al aparato de justicia, ya que busca responsabilizar a fiscalías, por omisiones y negligencia cuando existan malos manejos en las investigaciones, según sus palabras, en la entrevista que tuvo recientemente con EFE, “Lo que busca esta iniciativa es obligar a los funcionarios públicos de cualquier nivel a buscar a las mujeres en cuanto exista una denuncia de desaparición, y que en caso de que por omisión no las busquen, que exista una corresponsabilidad de los funcionarios por el delito de feminicidio”, se pretende reformar el artículo 225 del código penal federal, con el fin de que “los servidores públicos no dañen la dignidad y los derechos al negar su calidad de víctimas ya sea directa, indirecta o potencial, u omitir injustificadamente la investigación de los hechos”. Justo el día de ayer, 8 de marzo se presentaría, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, resaltó que de 11 feminicidios diarios, la mayoría quedan impunes. “Claro que existe responsabilidad de los poderes legislativos, porque los legisladores no hemos evolucionado más allá de nuestras creencias personales para tutelar el derecho de las mujeres a que sean tratadas como seres humanos”.

La falta de interés, la falta de atención de las fiscalías, a los casos de delitos contra la mujer, es negligencia y es discriminatorio, sabemos que muchas de las muertes quedan impunes, o de actos de violencia en general, pero aún es mayor el número de casos de impunidad, donde la víctima es una mujer, es precisamente esto, lo que hace patológico el caso de Ciudad Juárez, la impunidad, el anonimato, enmascaramiento y falta de seguimiento del aparato judicial, lo que provoca que finalmente nunca se conoce la verdad, no hay justicia, solo horror e indignación, este es un campo fértil para que suceda el asesinato de las mujeres.