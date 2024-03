8M: seguimos en la lucha

Poco o nada ha cambiado desde el 8 de marzo del año pasado al de este año. La violencia contra las mujeres en la ciudad, en el país y en el mundo continúa aumentando, sin embargo, hay una nueva ley en CDMX que es una pequeña victoria para las mujeres.

La ley contra ataques de ácido, mejor conocida como “Ley Malena”, fue aprobada en la CDMX. Consiste en la tipificación del delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas que causen daño a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgéneros y con discapacidad y tiene una penalidad de 8 a 12 años de prisión.

Se conoce como “Ley Malena” en alusión a María Elena Ríos, saxofonista Oaxaqueña, quien sobrevivió a un ataque con ácido en el año 2019 ordenado por su expareja, hasta el día de hoy Malena no ha recibido justicia.

Es importante mencionar que esta ley se aprobó gracias al esfuerzo y determinación de colectivas feministas, a las sobrevivientes de violencia con ácido en su incansable búsqueda de justicia y de tener una vida libre de violencia. Esperemos pronto esta ley este en todo el país.

Mientras hay un avance tenemos otro retroceso, es el caso que un funcionario que indebidamente se hace llamar Juez, absolvió a un agresor sexual, argumentando que, si le creyó a la víctima, pero como la pequeña no se acordó de la hora, el día y la dirección exacta donde su tío abusó de ella fue imposible condenarlo, la víctima solo tiene cuatro años.

Casos como este evidencian la falta de criterio y determinación que los jueces tienen frente a casos donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes, dejando de lado el interés superior de los menores y exigiendo más allá de la lógica respuestas que una niña, un niño o hasta un adolescente son incapaces de responder debido a su corta edad y al impacto que el hecho violento representó en ellos.

Con relación al próximo 8M, me es necesario mencionar que las mujeres en México y en el mundo se enfrentan a diario no solo a la violencia, sino a la desigualdad de género (estereotipos y roles de género). A la brecha laboral donde las mujeres se esfuerzan el doble para llegar a puestos gerenciales. Al estigma de ser cuidadora donde los cuidados del hogar y de los hijos son responsabilidad de la mujer. A la falta de oportunidades en política y la paridad de género. A ser juzgadas por su vida sexual o por no querer tener hijos. Incluso se juzga por salir a manifestarse.

Recordemos que el feminismo es un movimiento político y social y una forma de pensamiento, cuyo objetivo es lograr la igualdad y condición entre hombres y mujeres. Grandes movimientos como el “Me Too”, “Ni Una Menos” y “Marea Verde” han ayudado a cientos de mujeres en América Latina en la exigencia de derechos y libertades, a través de manifestaciones pacíficas y otras violentas. Las cuales se generan por la desigualdad y hartazgo que actualmente existe.

Se acerca el 8 de marzo, no les sorprenda toparse con manifestaciones en las calles, mujeres que salen a gritar la injusticia en que vivimos día con día, casos como los que mencioné se viven a diario en el país y en nuestra localidad, mujeres desaparecidas en Juárez, mujeres encontradas asesinadas en Juárez, mujeres violadas, golpeadas, discriminadas, es el diario peregrinar que se vive.

Les exhorto para que este 8 de marzo levanten la voz o al menos no se quejen de las marchas o los inconvenientes que estas pudieran generar, ya que el hartazgo y la injusticia que vivimos las mujeres son los 365 días del año y no pasa nada si una vez al año cansadas de esto salimos a gritar “Ni una más” o “Nos queremos vivas”, 8M la lucha continúa.