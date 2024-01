6 de enero: Día de la Enfermera

Se les ve caminando apresuradas por los pasillos de las clínicas y hospitales, entre paredes que guardan dolor, miedo, tristeza, pero también mucha fe. Con su uniforme blanco impecable, cofia, gorro y bata quirúrgica, además de los bolsillos de su ropa llenos de micropore, tijeras, termómetros, “punzocat” de diferentes calibres.

Son la primera vía de comunicación, el primer contacto que garantiza la relación interpersonal con los enfermos, siempre distinguiéndose por respeto, sensibilidad, constante disposición a la relación de ayuda. Se llaman enfermeras.

Vocación, ternura y compasión también les define, con su presencia al pie de la cama, o en el umbral de un cuarto de hospital, comienza la sanación.

He tenido la bendición de conocer a muchas, en los años de estudiante médico e internado en el Hospital General en Ciudad Juárez, en el paso por otras clínicas, sanatorios e instituciones las vi crecer, pasar y superarse desde jovencitas, aun con sus líneas en la cofia, que marcaban su grado académico, tener tres líneas significaba que ya estaban listas para ejercer dignamente su profesión. Ya entonces habían aprendido a bañar a todo paciente de medicina interna con cuidados especiales, preparar la cama con un tendido perfecto, sin movilizar ni causar dolor, ya sabían canalizar a un recién nacido prematuro para colocarle un suero, dar los primeros auxilios en caso de presentarse un problema durante el parto, pasar visita paciente por paciente de día, de tarde, de noche, para tomar con certeza los signos vitales. Y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en especialistas del manejo de los instrumentos quirúrgicos, de control y esterilización de equipo, contar las gasas, llevar con precisión los tiempos quirúrgicos de anestesia en una cirugía de 4, 8 o 12 horas.

Saben tomar con precisión un electrocardiograma, programar una cirugía, practicar una hemodiálisis, realizar curaciones de heridas, y saben con exactitud utilizar ese instrumento llamado jeringa Desde siempre nos asustan con ellas ante un mal comportamiento, es mejor comer bien todas las verduras y realizar bien la tarea antes de que venga alguna a colocarnos esa amenazadora inyección.

En el servicio de urgencias, la mayoría de los médicos aprendimos de ellas, lo que en teoría nos habían enseñado en la escuela, más valía “granjearles” un poco o un mucho, valorarlas y procurar su amistad, si no de ahí de su central, de su servicio, de su oficina de su supervisión o sus dominios, no salíamos vivos, y nunca nos hubieran enseñado a suturar sin anestesia, ni a colocar esos puntos de sutura perfectos en la piel.

Nobles, pero de carácter fuerte también, amables y tiernas, pero duras e inflexibles en situaciones especiales, es decir: siempre. No olvidemos que los hospitales son entornos laborales agresivos, donde la situación de los pacientes, la atención y la urgencia con que deben tratarse dan lugar a tensiones, estrés y dificultades entre el personal, pero invitándolas a hacer equipo, se convierten en las mejores aliadas y maestras, son formadoras innatas, te enseñan a colocar sondas, enemas, férulas y vendajes.

Excelentes administradoras de tiempos, de necesidades, de archivos las señoritas encargadas de consulta externa, bien podían seducir con su ternura y con su tenacidad al más estricto de los médicos, al personal de rayos x y laboratorio, con tal de que atendieran a los pacientes que no alcanzaban a llegar a sus citas médicas, a quienes la habían olvidado o bien, a quien no tenían para pagar el servicio. De esos ángeles escapados del cielo, más de una vez observé esas obras de bondad, donde se sacaban de la manga el expediente del paciente, lo colocaban en un lugar estratégico para que el médico pudiera atenderlo, en cualquiera de los consultorios disponibles, o a veces en alguno improvisado, fuera de horario, con pequeñas “trampas” para lograr el objetivo, condonaban la cuenta de la consulta, pagaban los medicamentos y aún daban para el transporte de regreso a sus hogares a quienes no tenían con que hacerlo.

Las conozco, las he admirado a través de todos estos años, son testigos y son responsables de marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad, la diferencia entre la vida y la muerte. Un trato digno es la diferencia cualquiera de estas circunstancias. En sus manos nadie conoce la sensación de desamparo ni de abandono. Su relación con el mundo se lleva a cabo desde el aspecto más humano, estableciendo un vínculo de afecto, de empatía, de piedad con el paciente, con su dolor, con sus pensamientos y sentimientos durante su enfermedad. Dicen que son las primeras personas que vemos al nacer y en muchos casos son quienes suelen despedirnos, quienes cierran los ojos y preparan el cuerpo y el alma en el momento de la muerte, porque también eso saben hacer con amor.

Honor merecen, muchos días deben ser reconocidas por su servicio y entrega. Que se rescate su labor brillante, se les ofrezca un espacio seguro, digno, equilibrado y compasivo, un salario justo y las prestaciones merecidas para que puedan seguir trabajando con el corazón abierto y la sabiduría sin límites.

Dicen que el 6 de enero se celebra a la enfermera en México, en Chihuahua y en Ciudad Juárez porque son un regalo de Día de Reyes para los pacientes que las necesitan.

A todas, estudiantes, auxiliares, licenciadas en enfermería y quienes satisfactoriamente, mágicamente ejercieron toda una vida y son ahora jubiladas…

Feliz Día de la Enfermera.