50 Aniversario: Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua

Hace 50 años, Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua abre sus puertas, y se convierte en una opción nueva y diferente para muchos estudiantes, creando una oportunidad para las familias que demandaban calidad educativa en el nivel de Educación Media Superior. En 1973, la institución educativa abre sus puertas en la Ciudad de Chihuahua ofreciendo un plan básico, educación propedéutica y de capacitación para el trabajo, dando a los estudiantes, conocimientos técnicos para incorporarse al proceso productivo y poder continuar con sus estudios a nivel superior.

Ante la demanda y el éxito logrado, Colegio de Bachilleres abre sus puertas a la comunidad escolar de Ciudad Juárez en el año de 1982.

Se abre paso a la historia, las 47 generaciones de egresados recordamos que ser estudiante de esta escuela no era fácil. No cualquiera tenía el privilegio de portar el uniforme de un Colegio de Bachilleres, una larga falda escolar a cuadros verdes y grises, de dos tablones con bastilla tres dedos por debajo de la rodilla, los caballeros formal pantalón gris, camisa escolar blanca y zapato negro. Armados con calculadora, tabla periódica, tabla de trigonometría, y la bendición de Dios, nos disponíamos a ingresar a clases iniciando una gran aventura en esa noble institución.

Quizás era muy difícil ingresar, pero mucho más complicado mantenerse y egresar. Los exámenes se aplicaban por semestre, con pase directo a extraordinario si no obtenías el 6 mínimo aprobatorio. Dos materias reprobadas y eras invitado a salir de la escuela con tus documentos en mano para integrarte a una escuela particular o de otro tipo. Pero sacar un seis o más de calificación no era sencillo, con una maestra de lectura y redacción y un maestro de literatura que te obligaban a leer libros, cuentos y poemas haciendo un análisis completo de la obra que evaluaban con ortografía, métrica y contenido; un maestro de inglés con el que había que contestar la gramática de un libro verde que llevaba todos los verbos en presente, pasado, futuro y pasado participio para conjugar. Las difíciles hipérbolas, elipses y álgebra de una pequeña maestra de matemáticas que entraba al aula con compás y reglas bajo el brazo, con la energía de caminar rapidísimo a pequeños pasos para llenar de números y fórmulas todos los pizarrones y hasta las paredes si era necesario. La distinguida maestra de Ciencias Sociales e Historia con quien teníamos que aprender las diferentes culturas, el México a través de los siglos, los nombres de los presidentes de la república desde Guadalupe Victoria hasta Miguel de la Madrid con biografía y todo. Ahí muchos empezamos a amar la historia. Química y Biología impartidas por una institución en el área, que nos hacía aprender con énfasis las estructuras celulares, las reacciones químicas orgánicas e inorgánicas y la nomenclatura de elementos y compuestos. La botánica, zoología y ciencias de la salud eran imprescindibles con el Doctor que fortaleció la vocación y que formó a los grandes médicos de hoy. Insisto que mantenerse era todo un reto, cuando nuestra maestra de métodos de investigación leía nuestras fichas bibliográficas con gran determinación y las rechazaba a la mínima falta de signos: un punto, una coma, una tinta diferente a la indicada. Y cuando el profesor de física y ciencias de la tierra nos llenaba de lecciones sobre planetas, capas de la tierra, icebergs, leyes de los gases, resistencias eléctricas y mucho más.

Recién este lunes 17 de julio, miles de alumnos egresados de escuelas secundarias, recibieron resultados de sus exámenes de ingreso a la preparatoria. La oportunidad ha llegado. La vida de los jóvenes bachilleres, maestros y directivos, se desarrollará ahora en nuevas y diferentes condiciones, atendiendo a la Nueva Escuela Mexicana, al nuevo modelo educativo con metas y progresiones, nuevas normas establecidas, contextos sociales, culturales y regionales diferentes, adaptables a los nuevos procesos y necesidades de la comunidad estudiantil.

Cobach es un espacio bien establecido, El lugar ideal para la preparación a la Universidad o al campo laboral, el medio para conseguir prestigio y reconocimiento, lograr la movilidad económica y social, capacitando para ubicar y entender la etapa juvenil, distinta, variable de acuerdo a las experiencias personales, familiares, culturales y educativas por las que se transita en este complicado período. Cobach fue y seguirá siendo siempre una institución honorable, que ofrece, además, un empleo digno a cientos de personas, dándonos seguridad económica y personal.

Sabemos que se aproximan procesos de múltiples cambios, pero estamos seguros que maestros, personal administrativo y directivo, cuenta con las herramientas necesarias para continuar adecuando la educación de miles de jóvenes que creen en nuestra institución como primera opción de ingreso, respondiendo a sus intereses y necesidades.

La capacitación, fortalecimiento académico y el entusiasmo del personal que a diario se coloca la camiseta, garantiza el alto desempeño de nuestra escuela.

Les damos una bienvenida cordial, la ciencia, la racionalidad, la tecnología y la cultura serán parte del saber, pero también el sentido de la responsabilidad, disciplina y valores que puedan marcar su identidad, construyendo su espacio alternativo al grupo familiar, donde es posible el desahogo de problemas, la anulación de la soledad y la construcción de una relación de afecto, donde encuentren apoyo moral con su grupo de amigos.

Gracias a los padres de familia por confiar en nuestras instituciones, pronto y juntos los veremos cambiando el mundo, ingresar a las Universidades y Tecnológicos, egresar de ellos dirigiendo pequeñas o grandes empresas, generando espacios de oportunidades, innovando en tecnología, ayudando a sus semejantes, enseñando a niños, descubriendo nuevos materiales, nuevos tratamientos. Estamos listos generación 2023-2026. Bienvenidos. Estamos de aniversario.