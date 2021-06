4,900 funcionarios dijeron… Sobre la corrupción en Chihuahua

Datos emitidos por INEGI (2019), muestran que los chihuahuenses tienen más confianza en los gobiernos municipales (42.9%) que en el estatal (37.6%) y que las víctimas de corrupción en todo el estado, disminuyeron considerablemente en comparación con las reportadas en el año 2017.

Por otro lado, la encuesta que realizó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en septiembre del 2020, revela que los funcionarios del gobierno estatal y municipal identifican como los 6 principales actos de corrupción en el estado de Chihuahua: el soborno, desvío de recursos, uso de influencias, irregularidades en contratos o licitaciones, corrupción electoral así como la falta de transparencia en el gasto de obras públicas.

Si bien es revelador que los ciudadanos perciban la corrupción, deberíamos considerar de especial relevancia que sean los mismos funcionarios quienes reconozcan que estos actos de corrupción siguen siendo relevantes en el estado.

Muchos de los ahora gobernantes y candidatos electos, han hablado sobre el tema de corrupción en nuestro estado, sin embargo, sus principales propuestas se han dirigido casi exclusivamente a encarcelar a ex funcionarios o incrementar al personal de seguridad pública.Lamentablemente, son muy pocas las propuestas y acciones REALES para atacar las bases de la corrupción, o para poner candados a aquellos “cajones abiertos” que permitieron los escandalosos actos de corrupción que hemos leído en diversos medios de comunicación y que ha resultado casi imposible de castigar.

Es iluso pensar que la corrupción se acabará por el simple hecho de meter gente a la cárcel (aunque reconozco en ello un paso importante para combatir la impunidad); la corrupción es un problema demasiado complejo como para combatirlo por decreto, con campañas mediáticas, congresos anuales o acciones esporádicas y descoordinadas.

Las modalidades de corrupción enumeradas por los servidores públicos, pueden en gran medida prevenirse, detectarse y sancionarse a través de acciones coordinadas entre las dependencias que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chihuahua. El SEA inicia en el año 2017 en nuestro estado, con la finalidad de que las dependencias estatales y municipales se coordinen para establecer e implementar acciones orientadas a disminuir los niveles de corrupción.

Lamentablemente, este Sistema no ha sido la prioridad de la administración saliente. Aún cuando se reconocen avances en crear a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa; también es cierto que algunos titulares de las dependencias que conforman el SEA no entienden su función dentro de este sistema; no creen en él, no hay voluntad de actores políticos para que el sistema funcione; se percibe miedo de funcionarios públicos a ser criticados cuando se exponen áreas de mejoras, o porque bajo la justificación de que la ley que da origen a todo este sistema contiene errores, deciden no actuar.

Los chihuahuenses merecemos un estado libre de corrupción, y si existe una verdadera voluntad de las autoridades recién electas para disminuir esta lacra en nuestro estado, ésta deberá demostrarse entre otras cosas, por hacer del Sistema Estatal Anticorrupción un verdadero ejemplo de política anticorrupción a nivel nacional.