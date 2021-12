-‘4 horas de malos tratos’ en Licencias

-La cuñada y la exvice siguen sin tragarse

-Muy provocativo en posada de Juan Carlos

-Pasa raspado el plan de financiamiento

De repente se pone la situación muy intensa en el área de Licencias del gobierno estatal. Largas filas, supuestas malas caras; malas atenciones en algunos casos.

“Malamente así te tratan en la mayoría de las dependencias de gobierno, son déspotas, y sí parece que va uno a pedirles que te hagan un favor”, escribió en el chat de un funcionario estatal una de sus agregadas, Alejandra Vazgón.

Lo más interesante es que el dedo en la llaga fue colocado justo por el mismo funcionario, Roberto “Beto” Cisneros, jefe de Difusión del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, a cargo del gobierno estatal.

El sábado se apersonó “Beto” en las oficinas de Pueblito Mexicano para tramitar su licencia. Observó a muchas gente enfilada para llevar a cabo sus respectivos trámites, no se aguantó las ganas de tomar la foto ni tampoco de subirla a su cuenta con un comentario que dio pie a la reacción de Alejandra.

“Kilométrica fila para renovar licencia...4 horas de malos tratos, parece que viene uno a pedir un gran favor. Pésimo servicio”.

La jefa de la oficina de Licencias no se quedó callada. Xóchitl Contreras saludó primero en su chat a su compañero de partido (PAN) y también compañero funcionario, Cisneros, y le soltó la pregunta: ¿Cuál fue tu inconveniente. Me lo hubieras informado de inmediato. He estado aquí todo el día (sábado) y NO te ví. No entiendo cómo es que comentas que duraste 4 horas, si tú realizaste el trámite de tu licencia a las 9:38 am”.

Exageró el quejoso en eso de las cuatro horas pero le agregó maltrato de los guardias y otros detalles confirmados por sus “amigos comunes” en el chat. Hubo quienes confirmaron que en algunos casos hasta los celulares pretenden quitar los vigilantes.

Inesperadamente intervino la jefa máxima de la oficina de Licencias y de todas las áreas del gobierno estatal en su Poder Ejecutivo, Maru Campos, quien prácticamente puso fin a la discusión: “Gracias por comentarlo. Revisamos...lo MAS importante es el buen servicio y la cercanía...”.

No hubo punto final a los comentarios pero ya sin los pedacitos de hígado iniciales.

Si al menos los operadores de las redes sociales de la gobernadora están pendientes sobre este tipo de situaciones, quiere decir que el trato a los usuarios deberá mejorar sustancialmente a las de ya.

Esa será la aportación de Cisneros sin querer queriendo.

***

En su paso arrasante por la pasada administración del gobierno estatal, dejó Javier Corral regadas en su círculo más cercano múltiples anécdotas fútiles, hasta pueriles, reflejo de su comportamiento frívolo, irresponsable y mal educado.

Rescatamos una del amplísimo catálogo que obra en archivos de La Columna ahora que Corral ha reaparecido empachangado en una boda en Oaxaca, sin aparente remordimiento por los estropicios dejados en Juárez, en el estado.

Ahí aparecen en fotos y con cara de muy pocas amigas, su esposa, la expresidenta del DIF estatal, Cinthia Chavira; y muy distante de ella, sonriente, la exvicegobernadora en Juárez, Leticia Corral Jurado.

El nombre de la exvice es de interés general para los chihuahuenses porque intervino en asuntos de gobierno entre el 2016-2021 y porque tenía asignadas escoltas policías de la Fiscalía General de Justicia (a las que por cierto usaba de mandaderos) y vehículos de gobierno.

En las imágenes difundidas sin empacho por el llamado exwovernador desde Oaxaca aparece el reflejo de las constantes diferencias sostenidas durante los cinco años y evidentemente hasta la fecha entre Leticia y Cinthia. Una, alegre, divertida; la otra, con retorcidas muecas que buscaron ser sonrisas. (En versión digital las imágenes).

Fueron varias las ocasiones que Javier Corral bajó a algún ocupante de alguno de los helicópteros oficiales para dar mayor espacio a su hermana Leticia. Lo mismo hacía en vehículos terrestres.

Uno entre varios de esos momentos el coraje lo sufrió Cinthia personalmente porque el “afectado” fue su secretario particular y acompañante en todas partes, Eloy Almanza. Fue bajado a punto de elevarse la aeronave al llegar la Vice y exigir el entonces gobernador espacio para ello.

De nada sirvió la rabieta ante todos los presentes de la también entonces presidenta del DIF. Bajó Eloy y Lety subió y se acomodó ni siquiera seriecita, hasta sonriente, en plan pícaro.

Así hubo otros casos, de ahí que el propio Javier Corral se refiriera a su hermana como la “La Vice” y de ahí que sigan sin tragarse ambas damas: la esposa y la cuñada, de gran impacto para Chihuahua entre el 2016-2021.

***

Tras la visita presidencial, el superdelegado federal Juan Carlos Loera organizó una posada bastante concurrida en un salón de la Plutarco Elías Calles, a donde fueron convocados sus leales para cerrar con fiesta el año que termina.

El festejo realizado el sábado por la noche estaba planeado desde antes de la visita de Andrés Manuel López Obrador, pero la gira del presidente, obviamente, se convirtió en el tema central de las conversaciones entre morenos y neomorenos agrupados en la figura del excandidato a gobernador.

Ahí se vio a Loera de la Rosa muy centrado en su papel de coordinador de los programas federales en el estado y muy optimista luego de la deferencia de su jefe López Obrador en el evento realizado en Juárez.

Pasaron lista ahí la diputada federal Andrea Chávez y el también legislador Daniel Murguía Lardizábal, así como el exdiputado federal Ulises García, considerado la carta de Loera para encabezar a Morena en el estado en la eventualidad de una contienda por la dirigencia.

También acudieron los diputados locales encabezados por Cuauhtémoc Estrada y Gustavo “Pichú” de la Rosa, así como todo el equipo de la Secretaría de Bienestar.

Pero de todos los asistentes el que verdaderamente destacó por lo arriesgado fue el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Marco Tulio Cano, quien ni al qué dirán le tuvo miedo. Ocupó destacado lugar entre los comensales.

De por sí Cano Corral ya era considerado halcón del corralato y ni así se abstuvo de arrancar con algo de polémica el esperado maratón Guadalupe-Reyes.

Ahora que soplan vientos de cambio en el Poder Judicial con la nueva presidenta, la magistrada Miriam Hernández, es el provocativo titular de la Primera Sala de lo Penal en Juárez el que solito pone en jaque su ratificación alcanzada en 2017.

***

No sin raspones, pero pasó por el Congreso del Estado el plan de financiamiento enviado por el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, para corregir en parte la carísima adicción a los créditos de corto plazo de la que sufrieron Duarte y el corralato.

Fue por mayoría, no podía ser de otra forma, pues había una oposición reiterada y sistemática de la bancada de Morena para aprobar así fuera un peso más de deuda pública, renglón al que le tienen aversión a nivel de fobia.

Como ya se había anticipado hace días, en la sesión de ayer los morenistas se mostraron reacios a darle el aval a una nueva emisión bursátil que pague anticipadamente la de 2013 y le deje unos cuantos miles de millones de pesos a la gestión actual pagaderos en más de dos décadas.

Tampoco dieron su brazo a torcer los morenos en la hipoteca de fondos federales que se planteó por Granillo como parte de la estrategia de financiamiento del gasto estatal.

Los legisladores morenistas que coordina Cuauhtémoc Estrada le pusieron peros a todo, sin proponer alternativas que ayuden a financiar el déficit y garantizar la demanda de un gasto estatal superior a los 81 mil millones de pesos que se plantea como proyecto para 2022.

Esa misma postura, sin novedad alguna, es la que se espera para mañana, cuando se debata y apruebe la Ley de Ingresos, y el viernes con el Presupuesto de Egresos.

Así, con una tercera parte de votos en contra y dos partes a favor, habrá de quedar el paquete económico completo, ya con nueva miscelánea fiscal estatal y con los créditos necesarios que ayer tuvieron luz verde gracias al bloque que hizo la mayoría.