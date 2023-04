36, la puerta al reino de los cielos

PUBLICIDAD

“Juzgar a quienes han emigrado no solo es injusto, pues no conocemos sus historias, es además una crueldad añadida al dolor de estar lejos”.

Autor desconocido

A diario transito por el bulevar Juan Pablo II, tanto de ida a mi lugar de trabajo, como en ocasiones también de regreso por esa misma vía, cuando mi salida es directa a mi casa, como todos los juarenses que nos hemos percatado en la ciudad, de la cantidad de personas migrantes que deambulan por las calles y banquetas, de lo que comprende la zona Centro hasta el Juan Pablo II, pues llama la atención, no solo el que en ocasiones no se dirigen a ningún lado, el que andan en grupos y que la mayoría cargar consigo en mochilas todas sus pertenecías, literal todas sus pertenencias y posesiones en este planeta, pero más aún llama la atención la cantidad de niños y bebés en brazos con los que se desplazan, pues de inmediato reconoce un local a esas personas que de lejos se ve que no son de aquí, más si logran tener contacto contigo, logra uno percatarse por su acento que son de Venezuela, Honduras, El Salvador etc. Ese es el Éxodo que viven a diario los extranjeros al haber logrado cruzar todo el país, con todo y sus peligros, podemos decir que son afortunados de haberlo logrado y de tener vida al día de hoy, pues cuando iniciaron su recorrido, el objetivo era llegar a Ciudad Juárez y estando una vez ahí podrían declarar que lograron vencer los peligros del camino, pues estarían en la antesala de recibir la entrada bajo el esquema de asilo político por parte de Estados Unidos he ahí donde radica todo.

Jamás se imaginaron los migrantes que el verdadero peligro lo encontrarían en Ciudad Juárez y peor aún de manos de los funcionarios federales encargados de la atención de los migrantes en el país, perderían la vida 40 extranjeros de la forma más inhumana, cual cámara de gas de campo de concentración de la época del holocausto, como forma de exterminar en su momento a los judíos, hoy a los migrantes, pero ya a diario de se habla de mil maneras a nivel local, nacional e internacional de esta irresponsable tragedia y peor aún de la indolente manera en que el Gobierno federal se lava las manos, de lo que es su responsabilidad directa.

Me llama mucho la atención el conocer las razones y escuchar esas voces respecto a lo que viven y lo que los hizo llegar a tanto y fue cuando tuve la oportunidad de platicar muy brevemente con algunos de ellos en la zona de la Plaza de la Mexicanidad, de inmediato hace ver que son personas con un alto nivel de fe cristiana pues es lo que los mueve en todo momento, la diferencia entre la migración que estamos viviendo al día de hoy a diferencia de la tradicional de gente de México, es la que suele hacer que uno de los miembros de la familia se aventure a buscar cruzar de manera ilegal la frontera norte de México con el ánimo de trabajar y generar remesas para sus familias que los esperan en sus lugares de origen y generarles de esa manera una mejor forma de vida, en cuanto a los extranjeros de igual forma se habían manejado, pero lo que hace diferente ahora la situación es que obviamente buscan condiciones mejores de vida, pero que ahora sean principalmente las condiciones políticas y regímenes dictatoriales los que tienen a estas personas aquí con familias completas es lo que realmente hace diferente la situación, es una búsqueda de asilo político, lo que pensábamos inimaginable, lo estamos viendo.

La pandemia nos hizo ver lo débiles que somos como seres humanos ante un virus y ahora que el Covid ya no es una amenaza de alto nivel, es cuando volteamos a ver las formas de gobierno, como una nación como Venezuela que en el siglo pasado gozaba de la Bonanza Financiera gracias a su Industria Petrolera, fue por muchos años el país más poderoso económicamente hablando de todo Latinoamérica (incluyendo a México), como siendo una nación con el quinto yacimiento petrolero más grande del mundo, donde se extrae y se refina el petróleo desde hace décadas, esté colocado en el segundo lugar como el país con mayor pobreza de Latinoamérica, justo detrás de Haití, cuando estamos conscientes de los altos niveles de pobreza en Centroamérica y el caribe, que un país como Venezuela se encuentre en una situación así, comprueba que en ese caso en específico el populismo como forma de gobierno multiplica a los pobres y así fue como sucedió con una nación a la cual le tocó ser gobernada por Hugo Chávez que se sentía el mesías, al igual que ahora se siente AMLO, quien desde su tribuna mañanera, juzga el actuar de las personas, tal cual lo hacía Chávez como una copia barata, catalogando a los que profesan la Fe 4teista o amlista como el buen camino y todo lo contario a él, es malo y corrupto y proviene de personajes malévolos a los cuales hay que atacar y vencer como los enemigos de la nación, Chávez forjó la bases para la caída de Venezuela en su momento, pero fue Nicolás Maduro quien llegó a consumar la obra del Chavismo al cual vanagloriaba, llegando al punto de asegurar que un pajarito que le cantaba en una capilla era el mismísimo Chávez, la debacle de Maduro, la corrupción, el desgobierno, la opresión ha provocado el colapso de la sociedad en Venezuela, de tal forma que lo que hoy vemos es producto de gobernantes a los cuales AMLO admira, respeta y no duda en proteger, pues sigue al pie de la letra el camino que Chávez trazó en su mandato antes de morir y confiar en un personaje pusilánime como Maduro para continuar su obra, esperemos que Sheinbaun, Adán Augusto López o en un caso aislado Ebrard, no lleguen a ser los Nicolás Maduro de Venezuela en México.

Mientras se contabilizan por diversos medios un aproximado de casi 15 mil migrantes en la ciudad, siendo Juárez una ciudad carente de infraestructura urbana de todo tipo, la cual no tiene la capacidad de darles todas las garantías laborales para en caso de que su estadía fuera permanente, por ahora los migrantes seguirán su calvario por el bordo del río, durante todos estos días, con el fin de llegar a la puerta 36 del muro de EU que se localiza a la altura de la calle Arizona del lado mexicano, donde se reúnen las familias completas haciendo una gran fila ante la enorme puerta que bajo la fe de los que anhelan cruzarla, ejemplifica como si fuera la Puerta del Reino de los Cielos donde San Pedro hace presencia en la entrada, determinando quien es digno de cruzar la puerta hacia la eternidad, pero ahora son agentes del CBP de la Gran Nación Americana, la que determina la salvación de todo un pueblo que emigró, es quien juzga, haciendo ver la tierra mexicana como una especie de limbo o purgatorio en el cual no se puede sobrevivir por mucho tiempo.

GOD BLESS AMÉRICA

