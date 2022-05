3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa

El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, siguiendo la recomendación de la 26ª reunión de la Conferencia General de la Unesco en 1991.

Quienes de alguna o de otra forma expresamos nuestras opiniones en diversos medios de comunicación nos debemos sentir orgullosos de tener como derecho fundamental la libertad de expresión, reconocido por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No todos los ciudadanos del mundo pueden decir lo mismo, aún existen gobiernos totalitarios y teocráticos en los que escribir contra el régimen o contra la religión es arriesgarse a perder la libertad, y hasta la vida.

Quiero en este espacio expresar mi admiración a todos aquellos periodistas que hacen de la información valiente su forma de vida; muchos de ellos, sin importar el riesgo, se atreven a censurar conductas inapropiadas públicas o privadas que entorpecen el sano desarrollo de la sociedad.

Necesitamos una prensa crítica, no una prensa sumisa que se quite el sombrero ante el poderoso, sea “don dinero” o “don politicón”. La prensa comprometida con los grupos de poder es un retroceso en un Estado de derecho porque se informa lo que el poderoso en turno quiere que se difunda, y no lo que objetivamente debe publicar.

La desinformación produce confusión, alimenta la especulación y exacerba la ignorancia, manchas sociales que nuestra Constitución censura en su artículo 3, porque aunque ese precepto trate sobre la educación impartida por el Estado, no cabe duda que su espíritu debe extenderse a todas las formas de educación, y la prensa, sin duda, es y debe ser un instrumento de ilustración para el pueblo.

Aprovecho el espacio para hacer una remembranza sobre la prensa en Guadalupe y Calvo, mi terruño. El licenciado Manuel Chávez Rodríguez “Manolo” en su valioso libro “Guadalupe y Calvo a través del tiempo” nos ilustra sobre la existencia del periódico “El eco de la montaña” que se publicó en aquél mineral entre 1873 y 1874. Destacaba el rotativo una reflexión que me permito reproducir porque encierra la esencia de la buena lectura como herramienta educativa.

“Para el que sabe leer, no concluye ahí en el estrecho espacio que abarca su mirada; participa en la vida común, no encuentra extranjeros a sus ojos, porque puede saber la historia de todas las naciones; ninguna comarca le es desconocida, porque los libros pueden enseñarle el mundo como un espejo”.

También documentó “Manolo”, citando a don Francisco Almada, la publicación de diversos periódicos que salieron a la luz en aquel mineral serrano, entre 1924 y 1931: “Ibis”, “El rumor de la sierra”, “El fuete” y “Cooperación infantil”.

Como aportación histórica personal diré que entre 1975 y 1976 se publicó en Guadalupe y Calvo el semanario “El piyako” (cuchillo en rarámuri), que en su nombre llevaba la agudeza con que Arturo Orpinel Holguín, su editor, originario de Guachochi, divulgaba las noticias del municipio, particularmente la valiente y arriesgada denuncia pública en contra de los atropellos policiacos y del ejército contra la población de Guadalupe y Calvo y Guachochi, particularmente durante la temida pero fracasada “Operación Cóndor” que puso al descubierto, desde entonces, la inutilidad de atacar el cultivo de enervantes en la Sierra.

“El piyako”, como era conocido Arturo, nunca se doblegó ante el poder ni el dinero, fue un periodista íntegro y valiente que le daba a cada quien lo suyo, es decir, actuaba con justicia. Fue un informador muy apreciado por la sociedad periodística chihuahuense, siendo oportuno destacar que fue un autodidacta nato: topógrafo, piloto aviador, filósofo, matemático, agricultor y maestro de rarámuri.

En este artículo de opinión es inevitable tocar el tema de la violencia contra los periodistas. La Unesco alertó sobre el riesgo de ejercer el periodismo en el mundo en su artículo fechado el 2 de noviembre de 2021.

La organización “Reporteros sin fronteras” va directo al grano: “México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios. A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad.”

Dice un viejo dicho popular que “la verdad no peca, pero incomoda”, he ahí la importancia y riesgo de la prensa libre, decir lo que se tiene que decir aun a costa de la integridad de reporteros y editores. A todos ellos mi reconocimiento en este día memorable, la sociedad debe estar orgullosa de ustedes y del derecho fundamental que les asiste. Que así sea.